Epic Games Store: Κατεβάστε ένα νέο multiplayer brawler εντελώς δωρεάν

Η σταθερή πολιτική της Epic Games να διανέμει δωρεάν ψηφιακά παιχνίδια κάθε Πέμπτη αποτελεί τον κεντρικό πυλώνα της στρατηγικής της για την προσέλκυση και διατήρηση του κοινού στην πλατφόρμα της. Ωστόσο, η σημερινή ημέρα διαφοροποιείται αισθητά. Αντί να προσφέρει έναν τίτλο ο οποίος βρίσκεται ήδη χρόνια στην αγορά, το ψηφιακό κατάστημα ενσωματώνει στο πρόγραμμά του το Prop Sumo ακριβώς την ημέρα της παγκόσμιας κυκλοφορίας του.

Η εξασφάλιση ενός day-one τίτλου προσφέρει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, καθώς οι χρήστες του Epic Games Store μπορούν να παίξουν το παιχνίδι δωρεάν, την ώρα που το κοινό σε ανταγωνιστικά καταστήματα καλείται να καταβάλει το πλήρες αντίτιμο αγοράς.

Η κίνηση αυτή είναι υπολογισμένη. Τα multiplayer party games βασίζονται αποκλειστικά στον άμεσο σχηματισμό μιας υγιούς και ενεργής βάσης παικτών. Προσφέροντας το παιχνίδι δωρεάν σε δεκάδες εκατομμύρια χρήστες, η ομάδα ανάπτυξης εγγυάται ότι οι servers θα είναι γεμάτοι από τα πρώτα λεπτά της λειτουργίας τους, μειώνοντας δραματικά τους χρόνους αναμονής για matchmaking.

Πίσω από τον τίτλο βρίσκεται η Barrel Roll Games, ένα στούντιο ανάπτυξης που έχει επικεντρωθεί στη δημιουργία τίτλων με ισχυρό το στοιχείο της φυσικής και του κρυφτού. Η ομάδα έγινε ευρέως γνωστή μέσω του Witch It, ενός τίτλου που εξέλιξε το genre του "prop hunt" σε μια εξαιρετικά δημοφιλή multiplayer εμπειρία. Στο Prop Sumo, η προγραμματιστική ομάδα δανείζεται τη θεμελιώδη ιδέα του ελέγχου άψυχων αντικειμένων (props) από τους παίκτες, αλλά καταργεί πλήρως την παθητική μηχανική της απόκρυψης. Αντί για ένα παιχνίδι σε στυλ «κρυφτό», έχουμε πλέον ένα καθαρόαιμο brawler, το οποίο απαιτεί επιθετική τακτική, αντανακλαστικά και σωστή διαχείριση του χώρου στην αρένα.

Ο πυρήνας του παιχνιδιού εστιάζει αποκλειστικά στη χαοτική διασκέδαση. Οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν τον χαρακτήρα τους μέσα από έναν κατάλογο που περιλαμβάνει περισσότερα από 40 διαφορετικά αντικείμενα. Κάθε αντικείμενο διαθέτει το δικό του βάρος, όγκο και φυσική συμπεριφορά, επηρεάζοντας άμεσα τον τρόπο με τον οποίο κινείται στον χώρο και το πώς αντιδρά στις προσκρούσεις.

Η μάχη διεξάγεται με τη χρήση 22 διαφορετικών in-game αντικειμένων επίθεσης και άμυνας. Ο οπλισμός ποικίλλει από εξωφρενικές μαγνητικές νάρκες που έλκουν τους αντιπάλους, μέχρι ισχυρά εκρηκτικά που προκαλούν καταστροφές ευρείας κλίμακας στην αρένα. Οι χάρτες είναι σχεδιασμένοι για να φιλοξενούν έως και 8 παίκτες ταυτόχρονα. Για την εξυπηρέτηση των αναγκών της δικτύωσης, η Barrel Roll Games έχει ενσωματώσει έναν παραδοσιακό server browser, ο οποίος επιτρέπει την άμεση εύρεση ενεργών αγώνων ή τη γρήγορη δημιουργία ιδιωτικών lobbies για παιχνίδι αποκλειστικά με φίλους.

Τα παιχνίδια που βασίζονται τόσο έντονα σε μοντέλα φυσικής παρουσιάζουν συνήθως προκλήσεις στον συγχρονισμό του δικτύου. Όταν 8 παίκτες συγκρούονται ταυτόχρονα και πυροδοτούν εκρηκτικά, το netcode πρέπει να εξασφαλίζει ότι το αποτέλεσμα της σύγκρουσης θα αποτυπωθεί το ίδιο στην οθόνη όλων των συμμετεχόντων. Η προσθήκη του server browser βοηθά στη μείωση του latency, καθώς οι χρήστες μπορούν να επιλέγουν χειροκίνητα servers που βρίσκονται γεωγραφικά κοντά τους, ελαχιστοποιώντας τα προβλήματα του ping. Επιπλέον, τα γραφικά του τίτλου ακολουθούν μια ελαφριά, καρτουνίστικη αισθητική, γεγονός που κρατά τις απαιτήσεις συστήματος σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα, επιτρέποντας την εκτέλεση του παιχνιδιού ακόμα και σε υπολογιστές με ενσωματωμένα κυκλώματα γραφικών.

Όπως πάντα, το μόνο που χρειάζεται για να αποκτήσετε το Prop Sumo είναι ένας ενεργός λογαριασμός στο Epic Games Store (αν δεν έχετε μπορείτε να φτιάξετε έναν μέσα σε δευτερόλεπτα) και στη συνέχεια να ολοκληρώσετε τη διαδικασία της εικονικής αγοράς με μηδενικό αντίτιμο έως την επόμενη Πέμπτη 16 Απριλίου 2026 στις 18:00 ώρα Ελλάδας.

Prom Sumo - [Epic Games Store Link]