Επίσημη πρώτη για το Xiaomi 18 Fold στην IFA 2026 με τον νέο επεξεργαστή XRing O3

Σύνοψη

Η Xiaomi αποκάλυψε επίσημα το νέο της αναδιπλούμενο smartphone με ευρεία οθόνη, το Xiaomi 18 Fold, κατά τη διάρκεια της IFA 2026 στο Βερολίνο.

Αποτελεί την πρώτη ναυαρχίδα της εταιρείας που ενσωματώνει τον ολοκαίνουργιο, ιδιόκτητο επεξεργαστή επόμενης γενιάς με την ονομασία XRing O3.

Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με μνήμη RAM τεχνολογίας LPDDR6 από την ChangXin Memory Technologies, ικανή να επιτύχει ταχύτητες μεταφοράς δεδομένων που αγγίζουν τα 12.800Mbps.

Ο σχεδιασμός περιλαμβάνει μια εντυπωσιακή τριπλή διάταξη καμερών στο πίσω μέρος με εστιακό εύρος από 17mm έως 80mm, γεγονός που μεταφράζεται σε περισκοπικό τηλεφακό με οπτικό ζουμ 3,3x, ενώ διαθέτει φινίρισμα σε απόχρωση cherry red.

Η επίσημη κυκλοφορία του smartphone έχει προγραμματιστεί για την αγορά της Κίνας στις 7 Σεπτεμβρίου, ενώ αναμένονται λεπτομέρειες για την ευρωπαϊκή και κατ' επέκταση την ελληνική διαθεσιμότητα.

Το Xiaomi 18 Fold αποκαλύφθηκε επίσημα στην έκθεση IFA 2026 στο Βερολίνο και ενσωματώνει τη νέα σχεδιαστική και τεχνολογική κατεύθυνση της Xiaomi στα αναδιπλούμενα smartphones, προσφέροντας έναν ευρύτερο παράγοντα μορφής (wide-screen foldable) που διαφοροποιείται αισθητά από τις προηγούμενες γενιές. Η εταιρεία προχώρησε στην επίδειξη μιας πραγματικής συσκευής με εντυπωσιακό φινίρισμα σε απόχρωση cherry red, επιβεβαιώνοντας με αυτόν τον τρόπο τις διαρροές των προηγούμενων εβδομάδων και τις επίσημες εικόνες που είχαν δημοσιευθεί ελάχιστα εικοσιτετράωρα πριν από τα αποκαλυπτήρια.

Η παρουσίαση της συσκευής λαμβάνει χώρα μέσα στον μεγαλύτερο ανεξάρτητο εκθεσιακό χώρο που έχει στήσει ποτέ η Xiaomi εκτός των συνόρων της Κίνας, ο οποίος καλύπτει μια επιφάνεια μεγαλύτερη των 3.300 τετραγωνικών μέτρων. Μέσα σε αυτόν, η εταιρεία αναδεικνύει τη στρατηγική του οικοσυστήματος «Human x Car x Home», παρουσιάζοντας συνολικά περισσότερα από 380 προϊόντα που εκτείνονται από έξυπνες οικιακές συσκευές και προσωπικά αξεσουάρ μέχρι λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και οχήματα κινητικότητας.

Ο επεξεργαστής XRing O3 και η μνήμη LPDDR6 της ChangXin

Η σημαντικότερη τεχνολογική εξέλιξη που συνοδεύει το Xiaomi 18 Fold εντοπίζεται στο εσωτερικό του, καθώς αποτελεί το πρώτο κορυφαίο smartphone της εταιρείας που τροφοδοτείται από τον ιδιόκτητο επεξεργαστή επόμενης γενιάς XRing O3. Η επιλογή καταδεικνύει την ισχυρή θέληση της Xiaomi να απεξαρτηθεί σταδιακά από τους τρίτους προμηθευτές ημιαγωγών και να αναπτύξει τα δικά της ολοκληρωμένα κυκλώματα, ελέγχοντας απόλυτα την αρχιτεκτονική του hardware και τη βελτιστοποίηση του λογισμικού των συσκευών της.

Παράλληλα με τον νέο επεξεργαστή, η εταιρεία έχει επιβεβαιώσει την ενσωμάτωση της επόμενης γενιάς μνήμης τυχαίας προσπέλασης, επιλέγοντας τα αρθρώματα LPDDR6 που κατασκευάζονται από την ChangXin Memory Technologies. Η συγκεκριμένη τεχνολογία μνήμης καταφέρνει να φτάσει σε ταχύτητες μεταφοράς δεδομένων της τάξεως των 12.800Mbps, προσφέροντας απαράμιλλη ικανότητα στην ταυτόχρονη εκτέλεση απαιτητικών εφαρμογών και υποστηρίζοντας απρόσκοπτα τις λειτουργίες πολλαπλών παραθύρων που απαιτούνται από τη μεγάλη εσωτερική οθόνη του αναδιπλούμενου smartphone. Ο συνδυασμός του επεξεργαστή XRing O3 με την ταχύτατη μνήμη LPDDR6 αναμένεται να προσφέρει κορυφαίες επιδόσεις στην επεξεργασία δεδομένων μηχανικής μάθησης και στις λειτουργίες παραγωγικής τεχνητής νοημοσύνης.

Το τριπλό φωτογραφικό σύστημα και ο ευρύς σχεδιασμός

Στον τομέα της φωτογραφίας, το Xiaomi 18 Fold διατηρεί υψηλές προδιαγραφές ενσωματώνοντας μια προηγμένη τριπλή διάταξη καμερών στο πίσω μέρος. Η προσεκτική παρατήρηση της σχεδιαστικής νησίδας των καμερών αποκαλύπτει εγχάρακτες ενδείξεις που υποδηλώνουν ένα εστιακό εύρος από 17mm έως 80mm. Αυτό το στοιχείο επιβεβαιώνει την ύπαρξη ενός υπερευρυγώνιου φακού για τα τοπία, καθώς και ενός περισκοπικού τηλεφακού που προσφέρει οπτική μεγέθυνση περίπου 3,3x, επιτρέποντας στους χρήστες να καταγράφουν πορτρέτα και μακρινά θέματα με εξαιρετική λεπτομέρεια χωρίς ψηφιακή αλλοίωση της εικόνας.

Ο συνολικός σχεδιασμός του smartphone ακολουθεί τη νέα τάση της βιομηχανίας για αναδιπλούμενα με ευρύτερη εξωτερική οθόνη. Αυτός ο παράγοντας μορφής επιτρέπει στη συσκευή να λειτουργεί ως ένα απόλυτα φυσιολογικό smartphone με κανονικές αναλογίες οθόνης όταν είναι διπλωμένο, καθιστώντας την πληκτρολόγηση και την περιήγηση πολύ πιο άνετη σε σύγκριση με τις στενόμακρες υλοποιήσεις του παρελθόντος.

Διαθεσιμότητα

Η αποκάλυψη του Xiaomi 18 Fold καταγράφεται χρονικά σε ένα εξαιρετικά ανταγωνιστικό περιβάλλον για την κατηγορία των πολυτελών αναδιπλούμενων συσκευών. Η επίσημη εμφάνισή του στην IFA 2026 ακολουθεί την πρόσφατη κυκλοφορία του Samsung Galaxy Z Fold 8, το οποίο υιοθέτησε επίσης έναν πιο ευρύ σχεδιασμό, ενώ προηγείται της φημολογούμενης παρουσίασης του πρώτου αναδιπλούμενου iPhone από την Apple, το οποίο αναμένεται να ακολουθήσει παρόμοια σχεδιαστική φιλοσοφία.

Η Xiaomi έχει ήδη επιβεβαιώσει ότι η συσκευή θα κυκλοφορήσει στην εγχώρια αγορά της Κίνας στις 7 Σεπτεμβρίου, όπου και θα ανακοινωθούν τα πλήρη και αναλυτικά τεχνικά χαρακτηριστικά της. Προς το παρόν η εταιρεία δεν έχει αναφέρει κάτι σχετικό με για την ευρωπαϊκή και την ελληνική αγορά.