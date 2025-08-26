Επίσημο: Apple Event στις 9 Σεπτεμβρίου με τα βλέμματα στο iPhone 17

Η Apple ανακοίνωσε επίσημα την καθιερωμένη ετήσια εκδήλωση της για το φθινόπωρο, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου 2025, στο Apple Park στο Cupertino της Καλιφόρνια. Η παρουσίαση θα ξεκινήσει στις 20:00 ώρα Ελλάδας, με προσκεκλημένα επιλεγμένα μέλη του Τύπου να παρακολουθήσουν από κοντά τις αποκαλύψεις. Για άλλη μια χρονιά, το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στη νέα γενιά iPhone, που αυτή τη φορά φέρνει καινοτομίες που αναμένεται να συζητηθούν.

Σύμφωνα με την επίσημη πρόσκληση, η φετινή εκδήλωση φέρει τον τίτλο “Awe Dropping”, μια φράση που αφήνει να εννοηθεί πως θα δούμε εντυπωσιακές αλλαγές. Κεντρικό ρόλο θα έχουν τα νέα μοντέλα iPhone 17, με την Apple να ετοιμάζεται να παρουσιάσει για πρώτη φορά ένα ολοκαίνουργιο και εξαιρετικά λεπτό iPhone 17 Air, το οποίο θα σταθεί δίπλα στις βασικές εκδόσεις iPhone 17, iPhone 17 Pro και iPhone 17 Pro Max.

Η σειρά iPhone 17 αναμένεται να φέρει σημαντικές αναβαθμίσεις τόσο στον σχεδιασμό όσο και στις επιδόσεις. Οι εκδόσεις Pro θα διαθέτουν νέο, πιο ανθεκτικό περίβλημα από αλουμίνιο, καθώς και ανασχεδιασμένο πίσω σύστημα κάμερας με μπάρα αντί για το κλασικό τετράγωνο πλαίσιο. Παράλληλα, όλα τα μοντέλα θα εξοπλιστούν με τους νέους επεξεργαστές A19 και A19 Pro, ενώ φημολογείται πως η τεχνολογία ProMotion για ομαλότερη απεικόνιση θα γίνει στάνταρ σε ολόκληρη τη γκάμα.

Το iPhone 17 Air ξεχωρίζει ως η πιο ριζοσπαστική πρόταση της Apple. Πρόκειται για το λεπτότερο και ελαφρύτερο iPhone που έχει κατασκευάσει ποτέ η εταιρεία, αποτελώντας ουσιαστικά τον διάδοχο του μοντέλου Plus. Με οθόνη 6,6 ιντσών, το νέο Air θα διαθέτει το modem Apple C1 και μονή κάμερα στο πίσω μέρος, δίνοντας προτεραιότητα στον μίνιμαλ σχεδιασμό και τη φορητότητα χωρίς να χάνει σε επιδόσεις.

Πέρα από τα iPhone, η Apple ετοιμάζεται να ανανεώσει ολόκληρη τη σειρά Apple Watch, κάτι που συμβαίνει για πρώτη φορά έπειτα από τρία χρόνια. Στην εκδήλωση αναμένονται οι παρουσιάσεις των Apple Watch Series 11, Apple Watch Ultra 3 και Apple Watch SE 3. Η κίνηση αυτή δείχνει τη στρατηγική πρόθεση της εταιρείας να δώσει ώθηση σε όλα τα επίπεδα της wearable γκάμας της, από το βασικό μοντέλο έως τις premium εκδόσεις.

Στο προσκήνιο πιθανόν να βρεθούν και άλλες ανακοινώσεις προϊόντων, όπως τα AirPods Pro 3 με ανανεωμένο σχεδιασμό, ένα νέο HomePod mini και μια φρεσκαρισμένη έκδοση του Apple TV 4K. Αν και οι συσκευές αυτές δεν έχουν επιβεβαιωθεί επισήμως, αποτελούν τυπικό μέρος της φθινοπωρινής ατζέντας της Apple, η οποία τα τελευταία χρόνια συνδυάζει μεγάλες και μικρότερες αναβαθμίσεις στο οικοσύστημά της.

Η εκδήλωση δεν θα περιοριστεί στο hardware. Η Apple αναμένεται να ανακοινώσει τις ημερομηνίες διάθεσης των νέων εκδόσεων λογισμικού: iOS 26, iPadOS 26 και macOS Tahoe, μαζί με τα υπόλοιπα λειτουργικά συστήματα που αναβαθμίζουν τις συσκευές της εταιρείας. Οι ενημερώσεις αυτές φέρνουν βελτιώσεις στην απόδοση, νέες λειτουργίες ασφαλείας και καλύτερη διασύνδεση ανάμεσα στις πλατφόρμες.

Όπως κάθε χρόνο, η παρουσίαση θα μεταδοθεί ζωντανά από τον ιστότοπο της Apple, το κανάλι της στο YouTube και την εφαρμογή Apple TV.