Επίσημο: Η Nintendo αυξάνει την τιμή του Switch 2 παγκοσμίως

Η Nintendo προέβη σε μια επίσημη ανακοίνωση που επαναπροσδιορίζει τη στρατηγική της για την τρέχουσα γενιά του hardware της, επιβεβαιώνοντας τις πρόσφατες διαρροές των διεθνών δικτύων. Βάσει του δελτίου τύπου που δημοσιεύθηκε στις 8 Μαΐου 2026, η ιαπωνική εταιρεία προχωρά σε οριζόντια αύξηση της προτεινόμενης λιανικής τιμής της πολυαναμενόμενης κονσόλας της. Το κόστος απόκτησης του Nintendo Switch 2 διαμορφώνεται επίσημα στα €499,99 για την Ευρώπη, επιφέροντας αλυσιδωτές αντιδράσεις στις αγορές της Ευρώπης και, κατ' επέκταση, της Ελλάδας.

Η Nintendo αποδίδει την αύξηση της λιανικής τιμής του Switch 2 στο αυξημένο κόστος παραγωγής των μικροεπεξεργαστών, τα προβλήματα στην εφοδιαστική αλυσίδα και τον πληθωρισμό. Επομένως, αναγκάστηκε να αναπροσαρμόσει την τιμολογιακή της πολιτική προκειμένου να διατηρήσει τη βιωσιμότητα παραγωγής του νέου hardware.

Στο επίσημο έγγραφο προς τους επενδυτές της, η Nintendo αναφέρει πως η απόφαση ελήφθη ύστερα από προσεκτική αξιολόγηση των παγκόσμιων παραγόντων που επηρεάζουν την κατασκευή και τη διανομή ηλεκτρονικών ειδών ευρείας κατανάλωσης. Η παραγωγή της νέας κονσόλας απαιτεί τη χρήση προηγμένων ημιαγωγών και εξαρτημάτων τα οποία, την τρέχουσα περίοδο, διατηρούν υψηλές τιμές χονδρικής στις διεθνείς αγορές.

Η αρχιτεκτονική του Nintendo Switch 2 βασίζεται σε έναν custom επεξεργαστή της Nvidia, ο οποίος αναλαμβάνει τον βαρύ φόρτο εργασίας για την υποστήριξη τεχνολογιών αναβάθμισης ανάλυσης, όπως το DLSS (Deep Learning Super Sampling). Η ενσωμάτωση τέτοιων τεχνολογιών είναι απολύτως απαραίτητη για την ομαλή απόδοση σύγχρονων τίτλων σε αναλύσεις 4K όταν η συσκευή λειτουργεί σε docked mode (συνδεδεμένη στην τηλεόραση). Ωστόσο, η απόφαση αυτή εκτοξεύει το κόστος κατασκευής ανά μονάδα προϊόντος.

Παράλληλα, η εταιρεία έχει επενδύσει στη χρήση αναβαθμισμένων panels οθόνης και στην κατασκευή νέων, ακριβέστερων αισθητήρων που ενσωματώνονται στα ανανεωμένα Joy-Cons. Κάθε ένα από αυτά τα υποσυστήματα κατασκευάζεται σε διαφορετικά εργοστάσια της Ασίας, απαιτώντας μια εξαιρετικά πολύπλοκη εφοδιαστική αλυσίδα η οποία εξακολουθεί να πλήττεται από αυξημένα κόστη μεταφορικών και εφοδιασμού. Το τελικό αποτέλεσμα αυτών των παραμέτρων είναι η μετακύλιση μέρους του κόστους στον τελικό καταναλωτή, αφού η εταιρεία αρνείται ιστορικά να πωλήσει το hardware της με ζημία, όπως συνηθίζουν συχνά οι ανταγωνιστές της.

Οι επιπτώσεις στην ελληνική αγορά

Στην Ελλάδα, με τον συντελεστή ΦΠΑ να ανέρχεται στο 24%, η προτεινόμενη λιανική τιμή του Nintendo Switch 2 αναμένεται να κυμανθεί μεταξύ 520 και 550 ευρώ. Η μετάβαση στην κατηγορία άνω των 500 ευρώ τοποθετεί αυτόματα το Switch 2 απέναντι στις ψηφιακές και βασικές εκδόσεις των PlayStation 5 και Xbox Series X/S.

