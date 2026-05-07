Star Fox: Ανακοινώθηκε επίσημα το remake για το Nintendo Switch 2!

Η Nintendo προχώρησε στην αιφνιδιαστική ανακοίνωση της επιστροφής του Fox McCloud, επιβεβαιώνοντας κατά τη διάρκεια ενός ειδικού Direct livestream την ανάπτυξη του Star Fox.

Αποτελώντας ένα εξ ολοκλήρου χτισμένο από την αρχή remake του ιστορικού Star Fox 64 (ή Lylat Wars) του 1997, ο τίτλος αναλαμβάνει να επιδείξει τις τεχνικές δυνατότητες και το ανανεωμένο οικοσύστημα λογισμικού του Nintendo Switch 2. Η ανάπτυξη του παιχνιδιού επικεντρώνεται στη διατήρηση της δομής των αυθεντικών επιπέδων, ενώ παράλληλα ενσωματώνει σύγχρονες τεχνολογίες κάμερας, ελέγχου και δικτύωσης, μεταμορφώνοντας το κλασικό rail shooter για τα δεδομένα του 2026.

Βασίζεται σε πλήρως ανανεωμένη μηχανή γραφικών με λεπτομερή μοντέλα χαρακτήρων, ενώ θα υποστηρίζει online multiplayer 4v4 και τοπικό co-op μέσω της λειτουργίας Game Share της νέας κονσόλας.

Η οπτική κατεύθυνση του τίτλου διαφοροποιείται αισθητά από τις προηγούμενες επανεκδόσεις, όπως το Star Fox 64 3D (2011) ή το Star Fox Zero του Wii U (2016). Ο Yoshiaki Koizumi, ανώτερο στέλεχος της Nintendo, επιβεβαίωσε πως αν και ο σχεδιασμός των επιπέδων παραμένει πιστός στο πρωτότυπο υλικό, η μηχανή γραφικών έχει γραφτεί από το μηδέν.

Τα μοντέλα των Fox McCloud, Falco Lombardi, Peppy Hare και Slippy Toad διαθέτουν πλέον έναν ενισχυμένο, "υπερρεαλιστικό" σχεδιασμό που απομακρύνεται από τη μινιμαλιστική καρτουνίστικη αισθητική του παρελθόντος. Αυτή η προσέγγιση έχει ήδη προκαλέσει ανάμικτες αντιδράσεις στην κοινότητα των παικτών, γεγονός που αναδεικνύει την πρόκληση της εξισορρόπησης της σύγχρονης απεικόνισης με την αισθητική της γενιάς του N64. Παράλληλα, έχουν προστεθεί νέα, πλήρως σκηνοθετημένα pre-mission cutscenes για την ενημέρωση των αποστολών, τα οποία αναλαμβάνουν να επεκτείνουν την αφήγηση και να δώσουν περισσότερο βάθος στη μυθολογία του Lylat System.

Η ραχοκοκαλιά του gameplay διατηρεί τα εμβληματικά οχήματα – το Arwing (διαστημόπλοιο), το Landmaster (τανκ) και το Blue-Marine (υποβρύχιο), ενώ ο μηχανισμός του "barrel roll" παραμένει αναπόσπαστο κομμάτι του αμυντικού συστήματος. Η μεγαλύτερη καινοτομία, ωστόσο, εντοπίζεται στα συστήματα ελέγχου. Η Nintendo αξιοποιεί το περιφερειακό οικοσύστημα του Switch 2 προσφέροντας τη δυνατότητα χρήσης του "Switch 2 mouse" για απόλυτη ακρίβεια στη στόχευση, καλύπτοντας τις ανάγκες των παικτών που αναζητούν twitch-response αντανακλαστικά στο shooting.

Επιπλέον, η ομάδα ανάπτυξης εισάγει ένα ασύμμετρο σύστημα co-op για το ίδιο όχημα. Δύο παίκτες μπορούν να μοιραστούν τα καθήκοντα της πλοήγησης: ο ένας αναλαμβάνει το πιλοτάρισμα του σκάφους και ο δεύτερος τον έλεγχο των πυροβόλων συστημάτων. Η συγκεκριμένη υλοποίηση λύνει πρακτικά προβλήματα προσβασιμότητας, επιτρέποντας την ένταξη νεότερων ή λιγότερο έμπειρων παικτών στο ίδιο session, χωρίς να μειώνεται το συνολικό επίπεδο δυσκολίας της πτήσης.

Το νέο Star Fox εκμεταλλεύεται το ενσωματωμένο hardware του Nintendo Switch 2, και συγκεκριμένα την κάμερα (webcam) της συσκευής, για τη λειτουργία GameChat. Οι παίκτες πλέον δεν περιορίζονται σε απλή φωνητική επικοινωνία. Το λογισμικό χαρτογραφεί τις κινήσεις του κεφαλιού και τις εκφράσεις του προσώπου σε πραγματικό χρόνο, μεταφέροντάς τες στο avatar του επιλεγμένου χαρακτήρα κατά τη διάρκεια της κλήσης. Η συγκεκριμένη V-Tuber προσέγγιση επιτρέπει τη δυναμική οπτική αλληλεπίδραση κατά την πτήση, αυξάνοντας το επίπεδο ενσωμάτωσης των παικτών στην ομάδα.

Παράλληλα, το online multiplayer ενισχύεται σημαντικά. Εγκαταλείποντας το παρωχημένο split-screen της δεκαετίας του '90, το παιχνίδι χρησιμοποιεί τη λειτουργία Game Share του Switch 2 για τοπικό παιχνίδι μεταξύ πολλαπλών συσκευών. Στο ανταγωνιστικό κομμάτι, τρεις διαθέσιμοι χάρτες φιλοξενούν τις εναέριες συγκρούσεις (dogfights) μεταξύ της Team Star Fox και της Team Star Wolf, με επιπλέον objectives συλλογής αντικειμένων και ανάκτησης φορτίου.

Η κυκλοφορία του Star Fox έχει οριστεί για τις 25 Ιουνίου 2026, αποκλειστικά για το Nintendo Switch 2.

*Μπορείτε πλέον να προσθέσετε το Techgear.gr ως Προτιμώμενη Πηγή ενημέρωσης για τις αναζητήσεις σας στο Google Search!