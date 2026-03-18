Handheld Mode Boost: Η νέα αναβάθμιση του Nintendo Switch 2 απογειώνει τα παλιά παιχνίδια

Σύνοψη

Η Nintendo προχώρησε στη διάθεση της έκδοσης υλικολογισμικού 22.0.0 για το Nintendo Switch 2, το οποίο είναι ήδη διαθέσιμο για λήψη στην Ελλάδα.

Το βασικό χαρακτηριστικό της αναβάθμισης είναι το "Handheld Mode Boost", το οποίο επιτρέπει στα παιχνίδια του πρώτου Switch να εκτελούνται με αναβαθμισμένα γραφικά κατά τη φορητή χρήση.

Οι τίτλοι τρέχουν ωσάν να βρίσκονται σε λειτουργία τηλεόρασης (TV Mode), επιτυγχάνοντας υψηλότερες αναλύσεις, με κόστος ωστόσο την αυξημένη κατανάλωση της μπαταρίας.

Η ενημέρωση εισάγει εκτενείς αναβαθμίσεις στο GameChat, επιτρέποντας την απευθείας πρόσκληση φίλων και βελτιώνοντας την ποιότητα του game screen sharing.

Προστίθενται νέες δυνατότητες πολυμέσων, όπως η γρήγορη μετακίνηση (rewind/advance) κατά 10 δευτερόλεπτα στα βίντεο του eShop και ο συγχρονισμός βίντεο κλιπ στο cloud.

Η Nintendo διέθεσε επίσημα τη νέα μεγάλη αναβάθμιση συστήματος για το Nintendo Switch 2, περνώντας το υλικολογισμικό της κονσόλας στην έκδοση 22.0.0. Το συγκεκριμένο update, το οποίο είναι άμεσα προσβάσιμο για τους χρήστες στη χώρα μας, υπερβαίνει κατά πολύ τις συνήθεις μικροδιορθώσεις κώδικα (bug fixes). Εισάγει μια θεμελιώδη αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο η νέα κονσόλα διαχειρίζεται την προς τα πίσω συμβατότητα με την τεράστια βιβλιοθήκη του αρχικού Nintendo Switch. Ο πυρήνας της αναβάθμισης εντοπίζεται στη νέα λειτουργία "Handheld Mode Boost", η οποία επιτρέπει στους χρήστες να εκμεταλλευτούν το σαφώς ισχυρότερο hardware του Switch 2, αναβαθμίζοντας οπτικά τους παλαιότερους τίτλους κατά τη φορητή (undocked) χρήση.

Τι είναι και πώς λειτουργεί το Handheld Mode Boost στο Nintendo Switch 2

Το νέο firmware 22.0.0 του Nintendo Switch 2 εισάγει τη λειτουργία Handheld Mode Boost, επιτρέποντας στους τίτλους του αρχικού Switch να τρέχουν σε φορητή μορφή με τις επιδόσεις του TV Mode. Ενεργοποιείται μέσα από τις ρυθμίσεις συστήματος, βελτιώνοντας δραστικά την ανάλυση και τα γραφικά, με τίμημα την ταχύτερη κατανάλωση της μπαταρίας.

Για να γίνει απολύτως κατανοητή η τεχνική αξία αυτής της προσθήκης, απαιτείται η ανάλυση της αρχιτεκτονικής του πρώτου Nintendo Switch. Στην αρχική κονσόλα, η αποσύνδεση από το dock (undocked mode) συνεπαγόταν τον άμεσο και επιθετικό υποχρονισμό της GPU. Οι συχνότητες λειτουργίας μειώνονταν δραματικά για να διατηρηθεί η θερμοκρασία σε ασφαλή πλαίσια και να προστατευτεί η αυτονομία της μπαταρίας. Αποτέλεσμα αυτού ήταν η κατακόρυφη πτώση της ανάλυσης –συχνά κάτω από τα 720p μέσω δυναμικής κλιμάκωσης και η αφαίρεση λεπτομερειών στα γραφικά.

Το hardware του Nintendo Switch 2 παρέχει το απαιτούμενο ενεργειακό περιθώριογια να εκτελέσει τα "βαριά" προφίλ του πρώτου Switch χωρίς να καταφεύγει σε υποχρονισμό. Ενεργοποιώντας το Handheld Mode Boost, το σύστημα αναγκάζει το λογισμικό του παλαιού τίτλου να λειτουργήσει πιστεύοντας πως βρίσκεται τοποθετημένο στο dock (TV Mode). Αυτό σημαίνει ότι ο κώδικας του παιχνιδιού στοχεύει πλέον στις μέγιστες εργοστασιακές αναλύσεις (συνήθως 1080p) και ενεργοποιεί τα υψηλότερης ποιότητας assets, αποδίδοντας εντυπωσιακά καθαρή εικόνα στην οθόνη της νέας κονσόλας.

Η λειτουργία διαθέτει τεράστια πρακτική αξία για το ελληνικό καταναλωτικό κοινό, το οποίο κατέχει χιλιάδες φυσικά cartridges και εκτενείς ψηφιακές βιβλιοθήκες από το πρώτο Switch. Χωρίς το κόστος αγοράς νέων "Remastered" εκδόσεων, παιχνίδια ανοιχτού κόσμου που παραδοσιακά υπέφεραν τεχνικά στη φορητή χρήση, αποκτούν πλέον μια αναβαθμισμένη, καθαρότερη και σαφώς πιο σταθερή μορφή.

Οδηγός ενεργοποίησης και τεχνικές προειδοποιήσεις

Η Nintendo επέλεξε συνειδητά να μην ενεργοποιήσει το Handheld Mode Boost από προεπιλογή (default), διατηρώντας τον έλεγχο αποκλειστικά στα χέρια του χρήστη. Η στρατηγική αυτή υπαγορεύεται από τους περιορισμούς της φορητής φύσης του μηχανήματος: η παραγωγή γραφικών TV Mode καταναλώνει σημαντικά περισσότερη ενέργεια, εξαντλώντας την μπαταρία σε συντομότερο χρονικό διάστημα.

Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία, η διαδικασία είναι άμεση:

Ανοίξτε το κεντρικό μενού (HOME Menu) και επιλέξτε τα System Settings. Κάντε κύλιση προς τα κάτω και εισέλθετε στην καρτέλα System. Εντοπίστε την επιλογή Nintendo Switch Software Handling. Ενεργοποιήστε την επιλογή Handheld Mode Boost.

Οι επίσημες σημειώσεις του patch τονίζουν ότι λόγω της εξομοίωσης του TV Mode, ορισμένες μηχανικές των παιχνιδιών ενδέχεται να συμπεριφερθούν διαφορετικά. Για παράδειγμα, παιχνίδια του αρχικού Switch που στηρίζονταν αποκλειστικά σε εντολές αφής όταν βρίσκονταν εκτός dock, πιθανώς να παρουσιάσουν λειτουργικές ασυμβατότητες, καθώς το λογισμικό θα αναμένει αλληλεπίδραση από τα φυσικά χειριστήρια. Επιπρόσθετα, η αύξηση της θερμοκρασίας στο πίσω μέρος της κονσόλας είναι ένα αναμενόμενο φαινόμενο κατά την παρατεταμένη χρήση του Boost.

Ριζικές βελτιώσεις στο οικοσύστημα του GameChat

Η έκδοση 22.0.0 επεκτείνεται πολύ πέρα από την απόδοση των παιχνιδιών, παρέχοντας ένα συμπαγές πακέτο δικτυακών αναβαθμίσεων, με το GameChat να δέχεται ιδιαίτερη προσοχή. Οι κάτοχοι του Switch 2 έχουν πλέον τη δυνατότητα να προσκαλούν άμεσα φίλους στα δωμάτια GameChat που συμμετέχουν.

Το πιο ενδιαφέρον στοιχείο αφορά την ευελιξία του συστήματος: η πρόσκληση είναι εφικτή ακόμα και προς φίλους που δεν έχουν ολοκληρώσει το αρχικό setup του GameChat ή προς χρήστες που δεν διαθέτουν το Nintendo Switch 2. Η μοναδική εξαίρεση αφορά λογαριασμούς υπό γονική επίβλεψη. Παράλληλα, οι μηχανικοί της Nintendo επενέβησαν στον αλγόριθμο κοινής χρήσης οθόνης. Η ποιότητα του game screen sharing όταν προβάλλεται μεγεθυμένο εντός του GameChat έχει βελτιωθεί αισθητά, προσφέροντας εικόνα απαλλαγμένη από τεχνουργήματα έντονης συμπίεσης.

Νέες λειτουργίες πολυμέσων, cloud και εμπειρίας χρήστη

Το firmware 22.0.0 φροντίζει να κλείσει και ορισμένα πρακτικά κενά στη συνολική εμπειρία του λειτουργικού συστήματος. Στον τομέα της αναπαραγωγής πολυμέσων, οι χρήστες αποκτούν μεγαλύτερο έλεγχο:

Διαχείριση Cloud (Automatic Uploads): Μέσα από την εφαρμογή Album, προστέθηκε η επιλογή αυτόματης μεταφόρτωσης δεδομένων στο διαδίκτυο. Πλέον υποστηρίζεται ο αυτόματος συγχρονισμός για Clip Videos, βίντεο που προκύπτουν από screenshots, καθώς και screenshots που φέρουν επεξεργασία κειμένου από τον χρήστη.

Οργάνωση Λίστας Φίλων: Ενσωματώθηκε η λειτουργία προσθήκης προσωπικών σημειώσεων για κάθε φίλο στη Friend List, μια απαραίτητη προσθήκη για την οργάνωση μεγάλων κοινοτήτων παικτών.

Audio Test: Για τους κατόχους οικιακών συστημάτων ήχου, η ενότητα TV Sound στις ρυθμίσεις Audio απέκτησε εργαλείο δοκιμής ήχου αποκλειστικά για την επιλογή "Linear PCM 5.1 Surround".

Για τους κατόχους οικιακών συστημάτων ήχου, η ενότητα TV Sound στις ρυθμίσεις Audio απέκτησε εργαλείο δοκιμής ήχου αποκλειστικά για την επιλογή "Linear PCM 5.1 Surround". Προσαρμογές UI και Περιοχών: Το κεντρικό μενού διαθέτει ανανεωμένες ενδείξεις και animation φόρτωσης κατά την εκκίνηση εικονικών καρτών παιχνιδιών. Επιπλέον, στις ρυθμίσεις της συσκευής, η περιφέρεια "Hong Kong/Taiwan/South Korea" αντικαταστάθηκε από την ευρύτερη κατηγορία "Hong Kong/Taiwan/South Korea/South East Asia".

Η εγκατάσταση της έκδοσης 22.0.0 αποτελεί προαπαιτούμενο για την απρόσκοπτη πρόσβαση στις διαδικτυακές υπηρεσίες της κονσόλας. Το update πραγματοποιείται αυτόματα εάν η συσκευή είναι συνδεδεμένη σε δίκτυο Wi-Fi, ωστόσο η χειροκίνητη αναζήτησή του είναι δυνατή μέσω της διαδρομής System Settings > System > System Update.

Η άποψη του Techgear

Η απόφαση της Nintendo να ενσωματώσει το Handheld Mode Boost στο Switch 2 αποδεικνύει την απόλυτη κατανόηση της αξίας που κρύβει το υπάρχον λογισμικό στα χέρια των καταναλωτών. Η προσέγγιση αυτή ακυρώνει την ανάγκη αγοράς "αναβαθμισμένων" εκδόσεων για τίτλους που ήδη κατέχει ο χρήστης, προστατεύοντας πλήρως την οικονομική του επένδυση. Το γεγονός ότι αφήνει την επιλογή στο χρήστη (επιδόσεις έναντι μπαταρίας) είναι η πλέον ορθή πρακτική, γεφυρώνοντας με τον ιδανικότερο τρόπο το τεχνολογικό χάσμα μεταξύ της πρώτης και της δεύτερης γενιάς του Switch.