Επίσημο: Η Warhorse Studios αναπτύσσει open-world RPG στο σύμπαν του Lord of the Rings

Η Warhorse Studios, το studio πίσω από την εξαιρετικά επιτυχημένη σειρά Kingdom Come: Deliverance, προχώρησε στην επιβεβαίωση των φημών που κυκλοφορούσαν το τελευταίο διάστημα. Μέσα από τον επίσημο λογαριασμό της στο X, η ομάδα ανάπτυξης από την Τσεχία ανακοίνωσε ότι εργάζεται ταυτόχρονα πάνω σε δύο τεράστια projects: ένα ολοκαίνουργιο open-world RPG τοποθετημένο στο σύμπαν του The Lord of the Rings και μια νέα προσθήκη στο franchise του Kingdom Come.

Η λακωνική αλλά περιεκτική ανάρτηση ανέφερε: «Ίσως έχετε ακούσει τις φήμες, ήρθε η ώρα να αποκαλύψουμε πάνω σε τι εργαζόμαστε: ένα open-world Middle-earth RPG και μια νέα Kingdom Come περιπέτεια». Η συγκεκριμένη δήλωση προκάλεσε αμέσως το τεράστιο ενδιαφέρον των παικτών παγκοσμίως, καθώς σηματοδοτεί την εμπλοκή ενός από τα πιο αξιόλογα στούντιο ανάπτυξης RPG με ένα από τα βαρύτερα ονόματα στον χώρο του fantasy.

Η Warhorse Studios έχει χτίσει τη φήμη της πάνω στην αυστηρή προσήλωση στον ιστορικό ρεαλισμό. Οι τίτλοι της σειράς Kingdom Come: Deliverance φημίζονται για την πιστή αναπαράσταση της μεσαιωνικής Βοημίας, το περίπλοκο και απαιτητικό σύστημα μάχης κατεύθυνσης που βασίζεται σε πραγματικές τεχνικές HEMA (Historical European Martial Arts), και την απουσία παραδοσιακών στοιχείων μαγείας. Η ανάληψη ενός project που βασίζεται στο έργο του J.R.R. Tolkien αποτελεί μια θεαματική στροφή για την εταιρεία.

Ωστόσο, η συγκεκριμένη επιλογή φαίνεται εξαιρετικά λογική. Ένα open-world παιχνίδι στη Μέση Γη απαιτεί βαθιά κατανόηση της δημιουργίας ζωντανών, πειστικών κόσμων, όπου οι NPCs ακολουθούν ρεαλιστικά προγράμματα και ο κόσμος αντιδρά στις πράξεις του παίκτη. Εάν η Warhorse εφαρμόσει την ίδια προσοχή στη λεπτομέρεια —προσαρμόζοντας τα ρεαλιστικά συστήματα επιβίωσης και διαχείρισης εξοπλισμού σε ένα περιβάλλον γεμάτο Ξωτικά, Νάνους και Ορκ— το αποτέλεσμα θα μπορούσε να διαφοροποιηθεί πλήρως από τα τυπικά action-RPG της αγοράς.

Το μεγάλο στοίχημα παραμένει το σύστημα μάχης. Η προσαρμογή των ρεαλιστικών μηχανισμών ξιφομαχίας του Kingdom Come απέναντι σε πλάσματα διαφορετικής κλίμακας (όπως τα Troll ή οι Uruk-hai) θα απαιτήσει σημαντικές παρεμβάσεις στον πυρήνα της μηχανής γραφικών και του gameplay loop.

Πέρα από την είδηση για το The Lord of the Rings, εξίσου σημαντική είναι η επιβεβαίωση ότι το franchise του Kingdom Come συνεχίζεται. Μετά την εξαιρετική εμπορική και κριτική πορεία του Kingdom Come: Deliverance 2 την περασμένη χρονιά, η εταιρεία επιλέγει να διατηρήσει το momentum.

Αξίζει να σημειωθεί η προσεκτική επιλογή των λέξεων: «μια νέα περιπέτεια» αντί για την άμεση ονομασία «Kingdom Come: Deliverance 3». Αυτό αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο για ένα μεγάλης κλίμακας spin-off τίτλο, ο οποίος ενδέχεται να εξερευνά μια διαφορετική γεωγραφική περιοχή της Αγίας Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας ή να ακολουθεί έναν εντελώς νέο πρωταγωνιστή, απομακρυνόμενος προσωρινά από την ιστορία του Henry. Ανεξάρτητα από τη μορφή που θα πάρει, η απόφαση της Warhorse να αναπτύσσει δύο AAA τίτλους ταυτόχρονα υποδηλώνει μια τεράστια επέκταση του εργατικού δυναμικού της, το οποίο ενδέχεται να έχει πλέον ξεπεράσει τους 500 εργαζομένους.

