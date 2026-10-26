Επίσημο: Νέο iPad mini με οθόνη OLED 8.5 ιντσών και επεξεργαστή A20 Pro

Σύνοψη

Η Apple ανακοίνωσε τη μεγαλύτερη αναβάθμιση στην ιστορία του iPad mini, ενσωματώνοντας για πρώτη φορά οθόνη OLED Super Retina XDR μεγέθους 8.5 ιντσών, διατηρώντας ωστόσο τις ίδιες εξωτερικές διαστάσεις χάρη στα αισθητά μικρότερα bezels.

Στο εσωτερικό της συσκευής χτυπάει ο ολοκαίνουριος επεξεργαστής A20 Pro στα 2nm, ο οποίος προσφέρει εντυπωσιακή αύξηση της τάξης του 450% στις διεργασίες τεχνητής νοημοσύνης σε σύγκριση με την προηγούμενη γενιά.

Το πλαίσιο αλουμινίου έχει πλέον πάχος μόλις 5.4 χιλιοστά, προσφέρει επίσημη πιστοποίηση IP67 για αντοχή απέναντι στο νερό και τη σκόνη, ενώ ενσωματώνει το καινοτόμο Acoustic Display για βελτιωμένη αναπαραγωγή ήχου.

Η τιμή εκκίνησης στις Ηνωμένες Πολιτείες ορίζεται στα $699, με τις προπαραγγελίες να ανοίγουν στις 28 Οκτωβρίου και τα πρώτα τεμάχια να φτάνουν στα ράφια των καταστημάτων στις 6 Νοεμβρίου 2026.

Το νέο iPad mini με την οθόνη OLED 8.5 ιντσών και τον επεξεργαστή A20 Pro ανακοινώθηκε επίσημα με τιμή εκκίνησης τα $699 για την αγορά των ΗΠΑ. Οι προπαραγγελίες ξεκινούν παγκοσμίως την Τετάρτη 28 Οκτωβρίου 2026, ενώ η επίσημη κυκλοφορία έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου.

Τα βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά με μια ματιά

Οθόνη: 8.5" OLED Super Retina XDR (1200 nits peak brightness).

8.5" OLED Super Retina XDR (1200 nits peak brightness). Επεξεργαστής: Apple A20 Pro (Αρχιτεκτονική 2nm, 7-core GPU, 6-core CPU).

Apple A20 Pro (Αρχιτεκτονική 2nm, 7-core GPU, 6-core CPU). Αντοχή: Πιστοποίηση IP67 (Νερό και σκόνη).

Πιστοποίηση IP67 (Νερό και σκόνη). Κάμερα: 12MP Center Stage στην οριζόντια πλευρά.

12MP Center Stage στην οριζόντια πλευρά. Συνδεσιμότητα: Wi-Fi 7, Bluetooth 6, 5G C2 Modem (αποκλειστικά eSIM).

Επαναστατικός σχεδιασμός και η μετάβαση στην τεχνολογία OLED

Η Apple επέλεξε να προσφέρει στο μικρότερο tablet της μια ριζική εξωτερική και εσωτερική αναμόρφωση, μειώνοντας το συνολικό πάχος της συσκευής στα εντυπωσιακά 5.4 χιλιοστά,καθιστώντας την ιδανική για ξεκούραστη χρήση με το ένα χέρι κατά τη διάρκεια της ανάγνωσης ή της πλοήγησης. Το πλαίσιο γύρω από την οθόνη έχει συρρικνωθεί κατά 24%, επιτρέποντας στην εταιρεία να τοποθετήσει ένα μεγαλύτερο πάνελ 8.5 ιντσών μέσα ακριβώς στο ίδιο αποτύπωμα που είχε η προηγούμενη γενιά.

Η μεγαλύτερη προσθήκη εντοπίζεται στη χρήση της τεχνολογίας OLED για την Super Retina XDR οθόνη, η οποία προσφέρει απόλυτο έλεγχο του φωτισμού σε επίπεδο pixel, εξασφαλίζοντας πραγματικό μαύρο χρώμα και κορυφαία αντίθεση που αγγίζει τον λόγο 2,000,000:1. Επιπρόσθετα, η φωτεινότητα έχει διπλασιαστεί φτάνοντας τα 1200 nits για την προβολή HDR περιεχομένου, ενώ ταυτόχρονα μπορεί να πέσει έως και στο 1 nit για άνετη ανάγνωση σε απόλυτο σκοτάδι. Για τους επαγγελματίες και τους χρήστες που εργάζονται συχνά σε εξωτερικούς χώρους, προσφέρεται για πρώτη φορά η επιλογή της επίστρωσης nano-texture που ελαχιστοποιεί τις αντανακλάσεις του ήλιου, μια τεχνολογία που γνωρίσαμε αρχικά στα πανάκριβα Pro Display XDR και αργότερα στα iPad Pro.

Παράλληλα, η θωράκιση της κατασκευής ενισχύεται με την πιστοποίηση IP67, πράγμα που σημαίνει πως οι χρήστες δεν χρειάζεται να ανησυχούν για τυχαίες πτώσεις υγρών, βροχή ή ακόμα και τη χρήση κοντά σε πισίνες.

Επιδόσεις desktop με τον επεξεργαστή A20 Pro

Η μετάβαση στον επεξεργαστή A20 Pro, ο οποίος κατασκευάζεται με τη διαδικασία των 2 νανομέτρων, τοποθετεί το iPad mini απευθείας στην κατηγορία των υπερ-εργαλείων παραγωγικότητας. Ο εξαπύρηνος κεντρικός επεξεργαστής (CPU) εξασφαλίζει έως και 60% ταχύτερη απόδοση σε multithreaded διεργασίες, επιτρέποντας την ταυτόχρονη εκτέλεση απαιτητικών εφαρμογών χωρίς την παραμικρή καθυστέρηση.

Ο τομέας των γραφικών αναλαμβάνεται από μια GPU 7 πυρήνων που υποστηρίζει hardware-accelerated ray tracing και dynamic caching, εκτοξεύοντας την απόδοση του 3D rendering και του gaming κατά 2.7 φορές σε σχέση με το προηγούμενο μοντέλο. Εκεί όπου το νέο chip πραγματικά λάμπει είναι η τεχνητή νοημοσύνη. Εξοπλισμένο με Neural Accelerators σε κάθε πυρήνα των γραφικών, πετυχαίνει 4.5 φορές ταχύτερη επεξεργασία AI μοντέλων τοπικά στη συσκευή. Ως ένα επιπλέον πλεονέκτημα, η ακριβότερη έκδοση των 512GB αποθηκευτικού χώρου έρχεται εξοπλισμένη με μια πανίσχυρη Dual 16-core Neural Engine διαμόρφωση, η οποία χρησιμοποιεί 32 πυρήνες για να υποστηρίξει τοπικά LLMs και εφαρμογές παραγωγικής τεχνητής νοημοσύνης όπως το Draw Things.

Επανασχεδιασμένος ήχος, κάμερες και κορυφαία ασύρματη δικτύωση

Η εμπειρία πολυμέσων βελτιώνεται δραματικά μέσω του συστήματος Acoustic Display. Τα ειδικά σχεδιασμένα woofer συνεργάζονται απευθείας με το πάνελ της οθόνης για να παράγουν ισχυρότερα μπάσα, ενώ τα tweeter παραμένουν κρυμμένα μεταξύ του γυαλιού και του αλουμινένιου πλαισίου .Αυτή η σφραγισμένη ακουστική αρχιτεκτονική συνέβαλε τα μέγιστα ώστε η συσκευή να εξασφαλίσει την αδιάβροχη πιστοποίησή της.

Στον τομέα των καμερών, η Apple άκουσε τα αιτήματα των χρηστών και μετέφερε την εμπρόσθια κάμερα των 12MP Ultra Wide στην οριζόντια πλευρά, βελτιστοποιώντας πλήρως τη λειτουργία Center Stage για τις βιντεοκλήσεις στο FaceTime ή στο Zoom. Η πίσω κάμερα παραμένει στα 12MP, πλέον όμως ενισχύεται από το Smart HDR 4 και ένα Adaptive True Tone flash που καθιστά τη σάρωση εγγράφων εξαιρετικά ακριβή ακόμα και κάτω από δύσκολες φωτιστικές συνθήκες.

Η ασύρματη συνδεσιμότητα περνά στην επόμενη γενιά χάρη στο τσιπ N1 που έχει σχεδιαστεί in-house από την Apple, φέρνοντας συμβατότητα με τα πρωτόκολλα Wi-Fi 7, Bluetooth 6 και Thread για την απρόσκοπτη επικοινωνία με έξυπνες οικιακές συσκευές. Για όσους επιλέξουν την έκδοση Cellular, το ολοκαίνουριο modem C2 προσφέρει 50% γρηγορότερες ταχύτητες δεδομένων μέσω δικτύων 5G, διατηρώντας χαμηλότερα επίπεδα κατανάλωσης ενέργειας και βασιζόμενο αποκλειστικά σε προφίλ eSIM για τη διαχείριση των παρόχων δικτύου.

Το λογισμικό: iPadOS 27 και Siri AI

Το iPadOS 27 αποτελεί το όχημα για την πλήρη αξιοποίηση της μνήμης και της επεξεργαστικής ισχύος της συσκευής, φέρνοντας στο προσκήνιο τη νέα γενιά του Siri AI. Με την υποστήριξη του Apple Intelligence, η ψηφιακή βοηθός κατανοεί το προσωπικό πλαίσιο του χρήστη, διαθέτει επίγνωση των στοιχείων που προβάλλονται στην οθόνη και αναλαμβάνει δράση μεταφέροντας δεδομένα από τα emails, τα μηνύματα και τις φωτογραφίες. Το σύστημα διαθέτει επίσης ενισχυμένη ικανότητα υπαγόρευσης με μηδενικά σφάλματα λόγω του κορυφαίου on-device γλωσσικού μοντέλου που λειτουργεί άμεσα και με απόλυτο σεβασμό στην ιδιωτικότητα.