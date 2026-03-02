Σύνοψη

Ενσωμάτωση του επεξεργαστή M4 για κορυφαίες επιδόσεις και εγγενή υποστήριξη του Apple Intelligence.

Διαθέσιμο σε δύο μεγέθη οθόνης: 11 ίντσες και 13 ίντσες με πάνελ Liquid Retina.

Μεταφορά της εμπρόσθιας κάμερας Ultra Wide 12MP στη μεγάλη πλευρά της οθόνης (landscape) για βελτιωμένες βιντεοκλήσεις.

Πλήρης υποστήριξη για το Apple Pencil Pro και το αναβαθμισμένο Magic Keyboard.

Βασικός αποθηκευτικός χώρος που ξεκινά πλέον από τα 128GB, με επιλογές έως και 1TB.

Αναμενόμενη κυκλοφορία στην ελληνική αγορά μέσα στο δεύτερο δεκαπενθήμερο του Μαρτίου, με την τιμή εκκίνησης να υπολογίζεται περίπου στα 769€.

Apple iPad Air M4: Η αναβάθμιση που φέρνει την τεχνητή νοημοσύνη στο προσκήνιο

Η Apple προχώρησε στην επίσημη αποκάλυψη της νέας γενιάς του iPad Air, ενσωματώνοντας για πρώτη φορά τον προηγμένο επεξεργαστή M4. Η συγκεκριμένη αναβάθμιση γεφυρώνει περαιτέρω το χάσμα μεταξύ της σειράς Air και της κορυφαίας σειράς Pro, εστιάζοντας στην παροχή υψηλής επεξεργαστικής ισχύος για την απρόσκοπτη λειτουργία των εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης (Apple Intelligence) και τη βελτιστοποίηση της συνολικής εμπειρίας χρήσης. Το νέο lineup διατηρεί τη σχεδιαστική φιλοσοφία των προκατόχων του, προσθέτοντας ωστόσο στοχευμένες βελτιώσεις στο hardware που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες παραγωγικότητας και ψυχαγωγίας.

Τι νέο φέρνει το iPad Air με τον επεξεργαστή M4;

Το νέο iPad Air ενσωματώνει το SoC M4 της Apple, προσφέροντας έως και 50% ταχύτερη απόδοση CPU και 4 φορές ταχύτερη απόδοση GPU σε σύγκριση με το προηγούμενο μοντέλο με τον M2. Η αναβαθμισμένη Neural Engine 16 πυρήνων σχεδιάστηκε ειδικά για την υποστήριξη του Apple Intelligence, εκτελώντας τοπικά πολύπλοκα μοντέλα μηχανικής μάθησης με κορυφαία ενεργειακή απόδοση.

Κύρια Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Οθόνη: 11" και 13" Liquid Retina display (IPS LCD) με True Tone και P3 wide color.

11" και 13" Liquid Retina display (IPS LCD) με True Tone και P3 wide color. SoC: Apple M4 (έως 10-core CPU, 10-core GPU, 16-core Neural Engine).

Apple M4 (έως 10-core CPU, 10-core GPU, 16-core Neural Engine). Κάμερες: 12MP Wide πίσω κάμερα, 12MP Ultra Wide εμπρόσθια κάμερα (Landscape τοποθέτηση).

12MP Wide πίσω κάμερα, 12MP Ultra Wide εμπρόσθια κάμερα (Landscape τοποθέτηση). Συνδεσιμότητα: Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, 5G (μόνο eSIM στα Cellular μοντέλα), θύρα USB-C.

Σχεδιασμός και Οθόνη: Δύο επιλογές για διαφορετικές ανάγκες

Ακολουθώντας την επιτυχημένη στρατηγική της προηγούμενης γενιάς, η Apple προσφέρει το νέο iPad Air M4 σε δύο διαστάσεις: το κλασικό μοντέλο των 11 ιντσών, ιδανικό για φορητότητα, και το μεγαλύτερο μοντέλο των 13 ιντσών, το οποίο απευθύνεται σε όσους αναζητούν διευρυμένο χώρο εργασίας για multitasking και επεξεργασία πολυμέσων.

Και τα δύο μοντέλα εξοπλίζονται με οθόνες τεχνολογίας Liquid Retina. Αν και δεν ενσωματώνουν τα OLED πάνελ της σειράς Pro, η χρωματική ακρίβεια (P3 wide color), η υποστήριξη True Tone και η αντιανακλαστική επίστρωση εξασφαλίζουν εξαιρετική ποιότητα απεικόνισης υπό διάφορες συνθήκες φωτισμού. Η φωτεινότητα φτάνει τα 500 nits για το μοντέλο των 11 ιντσών και τα 600 nits για το μοντέλο των 13 ιντσών. Η σημαντικότερη σχεδιαστική και πρακτική αλλαγή αφορά τη μετατόπιση της εμπρόσθιας κάμερας των 12MP στην οριζόντια (landscape) πλευρά του πλαισίου. Η συγκεκριμένη προσαρμογή καθιστά τις βιντεοκλήσεις μέσω FaceTime ή άλλων εφαρμογών τηλεδιάσκεψης πολύ πιο φυσικές, ειδικά όταν η συσκευή είναι τοποθετημένη στο Magic Keyboard.

Η αρχιτεκτονική του M4 και η ενσωμάτωση του Apple Intelligence

Ο πυρήνας του νέου iPad Air είναι ο επεξεργαστής M4, κατασκευασμένος με τεχνολογία 3 νανομέτρων δεύτερης γενιάς. Η μετάβαση από τον M2 στον M4 προσφέρει ένα σημαντικό άλμα στις επιδόσεις, διατηρώντας παράλληλα τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας στα επίπεδα της ολοήμερης χρήσης (περίπου 10 ώρες περιήγησης στο διαδίκτυο ή αναπαραγωγής βίντεο).

Το βασικό πλεονέκτημα του M4 στο νέο οικοσύστημα της Apple είναι η ισχυρότατη Neural Engine των 16 πυρήνων, η οποία μπορεί να εκτελέσει έως και 38 τρισεκατομμύρια λειτουργίες ανά δευτερόλεπτο (TOPS). Η συγκεκριμένη υπολογιστική ικανότητα είναι απολύτως απαραίτητη για τις λειτουργίες του Apple Intelligence. Οι χρήστες θα δουν άμεση βελτίωση σε εργαλεία όπως η αυτόματη σύνοψη κειμένων, η δημιουργία εικόνων (Image Playground), η έξυπνη διαχείριση ειδοποιήσεων και η αναβαθμισμένη, πιο φυσική αλληλεπίδραση με τη Siri. Επειδή πολλές από αυτές τις λειτουργίες εκτελούνται on-device, η προστασία των προσωπικών δεδομένων παραμένει αυστηρή, χωρίς να απαιτείται συνεχής σύνδεση σε cloud servers για την επεξεργασία τους.

Αξεσουάρ και Συνδεσιμότητα

Το iPad Air M4 υποστηρίζει πλήρως το Apple Pencil Pro. Οι δημιουργοί περιεχομένου και οι επαγγελματίες επωφελούνται από τον αισθητήρα πίεσης (squeeze) που ανοίγει γρήγορα μενού εργαλείων, το γυροσκόπιο που επιτρέπει την περιστροφή (barrel roll) για ακριβή έλεγχο εργαλείων σχηματισμού, καθώς και την απτική ανάδραση (haptic feedback) για επιβεβαίωση των ενεργειών. Φυσικά, υποστηρίζεται και το πιο προσιτό Apple Pencil (USB-C). Παράλληλα, η συσκευή παραμένει συμβατή με το Magic Keyboard, παρέχοντας μια πλήρη εμπειρία πληκτρολόγησης και πλοήγησης μέσω trackpad, μετατρέποντας το tablet σε έναν ικανότατο υπολογιστή παραγωγικότητας.

Στον τομέα της συνδεσιμότητας, η Apple έχει αναβαθμίσει τα ασύρματα πρότυπα. Το νέο μοντέλο υποστηρίζει Wi-Fi 6E, προσφέροντας έως και 2 φορές ταχύτερες λήψεις σε σχέση με την προηγούμενη γενιά. Τα μοντέλα Cellular (Wi-Fi + Cellular) υποστηρίζουν δίκτυα 5G, ωστόσο αξίζει να σημειωθεί ότι η Apple αφαιρεί πλέον πλήρως την υποδοχή για φυσική κάρτα SIM, βασιζόμενη αποκλειστικά στην τεχνολογία eSIM, μια τάση που καθιερώνεται σταδιακά στο σύνολο των συσκευών της.

Τιμές και Διαθεσιμότητα

Οι προπαραγγελίες για τα νέα μοντέλα έχουν ήδη ξεκινήσει σε διεθνές επίπεδο. Ο βασικός αποθηκευτικός χώρος έχει διπλασιαστεί, ξεκινώντας πλέον από τα 128GB, χωρίς να αυξηθεί η βασική τιμή εκκίνησης στις ΗΠΑ ($599 για τις 11" και $799 για τις 13"). Οι διαθέσιμες επιλογές αποθηκευτικού χώρου διαμορφώνονται στα 128GB, 256GB, 512GB και 1TB.

Για την ελληνική αγορά, η διαθεσιμότητα αναμένεται να ξεκινήσει μέσα στο δεύτερο δεκαπενθήμερο του Μαρτίου.

Η άποψη του Techgear

Η επιλογή της Apple να εξοπλίσει το iPad Air απευθείας με τον επεξεργαστή M4, προσπερνώντας τον M3, αναδιαμορφώνει την ιεραρχία των tablets της.

Το iPad Air δεν είναι πλέον ο "φτωχός συγγενής" της σειράς Pro, αλλά μια εξαιρετικά υπολογίσιμη δύναμη που καλύπτει το 90% των αναγκών του μέσου και του προχωρημένου χρήστη. Η απουσία της οθόνης OLED και του ProMotion (120Hz ρυθμός ανανέωσης) παραμένουν τα βασικά σημεία διαφοροποίησης που θα ωθήσουν τους απαιτητικούς επαγγελματίες στο iPad Pro.