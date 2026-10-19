Επίσημο: Στις 28 Οκτωβρίου η εκδήλωση Pro and Tell της Apple για τα νέα MacBook Pro με οθόνη αφής

Σύνοψη

Η Apple ανακοίνωσε επίσημα την διεξαγωγή του hardware event "Pro and Tell" για τις 28 Οκτωβρίου 2026, εστιάζοντας αποκλειστικά στην επαγγελματική σειρά των laptops της.

Οι πληροφορίες συγκλίνουν στην παρουσίαση του πρώτου MacBook Pro με ενσωματωμένη οθόνη αφής, ανατρέποντας τη μακροχρόνια στρατηγική της εταιρείας που διαχώριζε αυστηρά τις κατηγορίες των Mac και των iPad.

Αναμένεται η αποκάλυψη της νέας γενιάς επεξεργαστών Apple Silicon, με αναφορές να κάνουν λόγο για τις εκδόσεις Pro και Max που θα υποστηρίζουν τις αυξημένες απαιτήσεις του νέου hardware και των λειτουργιών τεχνητής νοημοσύνης.

Η κυκλοφορία των νέων laptops στην ελληνική αγορά υπολογίζεται στα μέσα Νοεμβρίου.

Η Apple απέστειλε επίσημες προσκλήσεις στους εκπροσώπους του Τύπου για μια απρόσμενη ειδική εκδήλωση υλικού με την ονομασία "Pro and Tell", η οποία έχει προγραμματιστεί για τις 28 Οκτωβρίου 2026. Το λογοπαίγνιο του τίτλου υποδηλώνει ξεκάθαρα την εστίαση της παρουσίασης στα MacBook Pro, επιβεβαιώνοντας τις διαρροές των τελευταίων μηνών που ήθελαν την εταιρεία να ετοιμάζει μια ριζική αναθεώρηση της σχεδιαστικής της φιλοσοφίας. Αντί να ακολουθήσει την πεπατημένη των απλών αναβαθμίσεων στους επεξεργαστές, η Apple φαίνεται έτοιμη να ενσωματώσει χαρακτηριστικά που κάποτε απέρριπτε κατηγορηματικά, προσφέροντας έναν εντελώς νέο τρόπο αλληλεπίδρασης με το λειτουργικό σύστημα macOS.

Τι αναμένεται να παρουσιάσει η Apple στο event "Pro and Tell";

Η Apple αναμένεται να αποκαλύψει το πρώτο MacBook Pro με ενσωματωμένη οθόνη αφής, καταρρίπτοντας την παραδοσιακή της φιλοσοφία διαχωρισμού μεταξύ των συσκευών. Η παρουσίαση πιθανότατα θα περιλαμβάνει τη νέα γενιά επεξεργαστών Apple Silicon, εστιάζοντας στις πανίσχυρες εκδόσεις Pro και Max, καθώς και εξειδικευμένες προσαρμογές του macOS για υποστήριξη gestures απευθείας στο panel.

Ιστορικά, τα ανώτατα στελέχη της Apple απέρριπταν σθεναρά την ιδέα ενός υπολογιστή Mac με οθόνη αφής, επικαλούμενα την κακή εργονομία της ανύψωσης του χεριού πάνω από το πληκτρολόγιο για παρατεταμένα χρονικά διαστήματα. Οι μηχανικοί της εταιρείας ωστόσο καλούνται πλέον να επιλύσουν αυτές τις προκλήσεις, εξοπλίζοντας τα νέα MacBook Pro με προηγμένους μεντεσέδες οθόνης που προσφέρουν αυξημένη αντίσταση στην ταλάντωση. Η προσθήκη ενός ψηφιοποιητή (digitizer) στο panel συνεπάγεται σημαντικές αλλαγές στην κατασκευή, καθώς πρέπει να διατηρηθεί το ελάχιστο πάχος του πλαισίου χωρίς να θυσιαστεί η ακρίβεια της χρωματικής απόδοσης που απαιτούν οι επαγγελματίες δημιουργοί περιεχομένου. Παράλληλα, η εταιρεία καλείται να διαχειριστεί το ζήτημα των δακτυλικών αποτυπωμάτων στην επιφάνεια εργασίας ενσωματώνοντας νέες ελαιοφοβικές επιστρώσεις, οι οποίες οφείλουν να μην αλλοιώνουν την ευκρίνεια και τη φωτεινότητα των mini-LED ή OLED οθονών.

Η ενοποίηση του τρόπου χειρισμού αποτελεί φυσική συνέπεια της αρχιτεκτονικής σύγκλισης που ξεκίνησε με την πρώτη γενιά Apple Silicon. Οι προγραμματιστές θα κληθούν να προσαρμόσουν τις εφαρμογές τους ώστε τα στοιχεία διεπαφής να είναι προσβάσιμα μέσω της αφής χωρίς να χάνουν την πυκνότητα πληροφορίας που χαρακτηρίζει το macOS έναντι του iPadOS. Η Apple ενδέχεται να παρουσιάσει μια έξυπνη δυναμική προσαρμογή του περιβάλλοντος χρήστη, όπου η απόσταση μεταξύ των εικονιδίων και των μενού θα αυξάνεται ελαφρώς όταν οι αισθητήρες ανιχνεύουν αλληλεπίδραση με τα δάχτυλα, διατηρώντας την παραδοσιακή διάταξη κατά τη χρήση του trackpad.

Η αρχιτεκτονική κάτω από το πληκτρολόγιο

Η υποστήριξη ενός τέτοιου υβριδικού μοντέλου προϋποθέτει την ανάλογη επεξεργαστική ισχύ, ιδίως όσον αφορά την ομαλότητα των animations και την άμεση απόκριση της οθόνης στους 120Hz (ProMotion). Οι πληροφορίες από τις γραμμές παραγωγής της TSMC δείχνουν ότι η Apple θα βασιστεί σε κατασκευαστική μέθοδο 3nm δεύτερης γενιάς ή 2nm, εξασφαλίζοντας πρωτοφανή ενεργειακή αποδοτικότητα. Οι εκδόσεις των νέων chipsets θα προσφέρουν δραματικά αυξημένο memory bandwidth και πολλαπλάσιους πυρήνες στη Neural Engine, επιταχύνοντας τις τοπικές διεργασίες τεχνητής νοημοσύνης (Apple Intelligence) που πλέον αναλαμβάνουν κεντρικό ρόλο στη διόρθωση κειμένου, τη δημιουργία εικόνων και τη διαχείριση συστήματος. Η διατήρηση της θερμικής ισορροπίας παραμένει κρίσιμη παράμετρος, με το σύστημα ψύξης να επανασχεδιάζεται εσωτερικά για να ανταπεξέλθει στον αυξημένο φόρτο χωρίς να ενεργοποιούνται πρόωρα οι ανεμιστήρες.

Στον τομέα της συνδεσιμότητας, η μετάβαση στο πρότυπο Thunderbolt 5 αναμένεται να τριπλασιάσει τον ρυθμό μεταφοράς δεδομένων αγγίζοντας τα 120 Gbps, επιτρέποντας τη σύνδεση πολλαπλών εξωτερικών οθονών εξαιρετικά υψηλής ανάλυσης. Η ασύρματη δικτύωση πιθανότατα θα αναβαθμιστεί σε Wi-Fi 7, διασφαλίζοντας χαμηλό latency για επαγγελματικές ροές εργασίας στο cloud, ενώ η συστοιχία των μικροφώνων και η κάμερα θα ενισχυθούν περαιτέρω για να καλύψουν τις απαιτήσεις της σύγχρονης τηλεργασίας.

Πότε θα κυκλοφορήσουν τα νέα MacBook Pro στην Ελλάδα;

Τα νέα Touchscreen MacBook Pro αναμένεται να φτάσουν στα ράφια των ελληνικών καταστημάτων στα μέσα Νοεμβρίου 2026, ακολουθώντας το τυπικό χρονοδιάγραμμα διάθεσης δύο εβδομάδων μετά την παγκόσμια ανακοίνωση.