Δύο εβδομάδες μετά το πρώτο teaser, η Huawei προχώρησε στην επίσημη παρουσίαση του Huawei MateBook Fold S, ένα αναδιπλούμενο laptop με κύρια οθόνη OLED 14,7 ιντσών που ενσωματώνει μια επιπλέον, μικρή οθόνη 3,5 ιντσών στο πίσω μέρος του πλαισίου του. Η συσκευή βασίζεται στο λειτουργικό σύστημα HarmonyOS 7.0 και στον ενεργά ψυχόμενο επεξεργαστή Kirin XE90, ενώ κυκλοφορεί αρχικά στην κινεζική αγορά με τιμή εκκίνησης τα 14.999 yuan (περίπου €2.050).

Πέρα από τον ασυνήθιστο σχεδιασμό διπλής οθόνης, το νέο μοντέλο επιχειρεί να γεφυρώσει το κενό ανάμεσα σε ένα μεγάλο tablet και ένα laptop, διατηρώντας το βάρος στα 639 γραμμάρια. Για να γίνει αντιληπτή η κλίμακα αυτού του μηχανικού επιτεύγματος, το συμβατικό, μη αναδιπλούμενο Samsung Galaxy Tab S12 Ultra των 14,6 ιντσών ζυγίζει 692 γραμμάρια, παρότι δεν διαθέτει μηχανισμό άρθρωσης ή δεύτερη εξωτερική οθόνη.

Αναδιπλούμενη οθόνη OLED LTPO και δευτερεύον πάνελ 3,5 ιντσών

Η κύρια οθόνη του MateBook Fold S είναι ένα πάνελ τεχνολογίας OLED LTPO με διαγώνιο 14,7 ιντσών, αναλογία πλευρών 3:2 και ανάλυση 3.240 x 2.160 pixels. Υποστηρίζει μεταβλητό ρυθμό ανανέωσης από 1Hz έως 120Hz για εξοικονόμηση ενέργειας, διαθέτει πιστοποίηση HDR Vivid και φτάνει σε μέγιστη φωτεινότητα (peak brightness) τα 1.600 nits. Για την αντοχή της επιφάνειας, η Huawei έχει εφαρμόσει μια σύνθετη δομή τριών στρώσεων με εξαιρετικά λεπτό γυαλί (UTG - Ultra-Thin Glass), επιτρέποντας παράλληλα τη χρήση προαιρετικής γραφίδας, ένα χαρακτηριστικό που σπανίζει στα αναδιπλούμενα OLED πάνελ λόγω της ευαισθησίας τους στην πίεση.

Όταν η συσκευή διπλώνεται κατά το ήμισυ, σε μια διάταξη που θυμίζει φορητό υπολογιστή, η μεγάλη επιφάνεια χωρίζεται σε δύο επιμέρους οθόνες των 10,2 ιντσών με αναλογία 4:3 και ανάλυση 2.160 x 1.620 pixels η καθεμία. Σε αυτή τη λειτουργία, το κάτω τμήμα μπορεί να λειτουργήσει είτε ως δεύτερη επιφάνεια εργασίας είτε ως εικονικό χειριστήριο για παιχνίδια και επιλεγμένες εφαρμογές. Επιπλέον, το ενσωματωμένο στήριγμα (kickstand) επιτρέπει την τοποθέτηση του tablet όρθιου σε γραφείο σε συνδυασμό με το αναδιπλούμενο πληκτρολόγιο της εταιρείας.

Το στοιχείο που διαφοροποιεί το MateBook Fold S από τα προηγούμενα αναδιπλούμενα μοντέλα της Huawei είναι η εξωτερική οθόνη στο πίσω μέρος. Πρόκειται για ένα τετράγωνο πάνελ 3,5 ιντσών (αναλογία 1:1) με ανάλυση 980 x 980 pixels, το οποίο προβάλλει την ώρα, ειδοποιήσεις και διάφορα widgets, δίνοντας άμεση πρόσβαση σε βασικές πληροφορίες χωρίς να χρειάζεται να ανοίξει ο χρήστης την κύρια οθόνη.

Επεξεργαστής Kirin XE90, ψύξη και συνδεσιμότητα

Στο εσωτερικό της συσκευής βρίσκεται το chipset Kirin XE90, το οποίο διαθέτει σύστημα ενεργής ψύξης και λειτουργεί με θερμικό σχεδιασμό ισχύος (TDP) έως 22W. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Huawei, σε σύγκριση με τον προηγούμενο Kirin X90 (ενώ το απλό MateBook Fold που κυκλοφόρησε νωρίτερα φέτος χρησιμοποιούσε τον Kirin X90 Plus), ο Kirin XE90 προσφέρει 23% υψηλότερη απόδοση σε μονοπύρηνες διεργασίες (single-core), 25% βελτιωμένη ενεργειακή αποδοτικότητα και 40% ταχύτερη μονάδα νευρωνικής επεξεργασίας (NPU) για εργασίες τεχνητής νοημοσύνης.

Την τροφοδοσία αναλαμβάνει μια μπαταρία Li-Po χωρητικότητας 46Wh με υποστήριξη ταχείας φόρτισης στα 66W μέσω θύρας USB 3.2 Gen 1 (5Gbps), η οποία υποστηρίζει επίσης έξοδο εικόνας DisplayPort 1.2 (4K στα 60Hz). Στον τομέα της ασύρματης συνδεσιμότητας περιλαμβάνονται dual-band Wi-Fi 7 (802.11be) και Bluetooth 6.0, ενώ το ηχητικό σύστημα αποτελείται από τέσσερα ηχεία (δύο των 2W και δύο των 1W).

Διαστάσεις, κάμερες και εκδόσεις στην αγορά

Παρά την ενεργή ψύξη και τον μηχανισμό αναδίπλωσης, το Huawei MateBook Fold S διατηρεί εξαιρετικά λεπτό προφίλ. Ανοιχτό έχει διαστάσεις 326,3 x 221,3 x 6,49 χιλιοστά, ενώ κλειστό περιορίζεται στα 221,3 x 165,4 x 12,98 χιλιοστά. Δίπλα από την εξωτερική οθόνη των 3,5 ιντσών φιλοξενείται μια κύρια κάμερα με αισθητήρα 50MP και διάφραγμα f/1.8, ενώ στην πρόσοψη υπάρχει κάμερα 12MP συνοδευόμενη από έναν αισθητήρα υπερύθρων (IR) 1MP για ασφαλή αναγνώριση προσώπου.

Η συσκευή διατίθεται σε δύο βασικά χρώματα, Phantom Night Black και Sky White, καθώς και σε μια ειδική έκδοση Shang Xia που συνοδεύεται από συλλεκτική τσάντα μεταφοράς. Στην παρούσα φάση λανσαρίσματος, η Huawei περιλαμβάνει στη συσκευασία όλων των εκδόσεων μια προστατευτική θήκη, το αναδιπλούμενο πληκτρολόγιο και ένα ποντίκι, ενώ η έκδοση με 1TB αποθηκευτικού χώρου συνοδεύεται επιπλέον και από τη γραφίδα.

Η τιμή του Huawei MateBook Fold S ξεκινά από τα 14999 yuan (περίπου €2050) για την έκδοση 16GB + 256GB. Μέχρι στιγμής, πάντως, δεν έχει γίνει γνωστό αν θα κυκλοφορήσει στην Ευρώπη.