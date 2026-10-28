Επίσημα τα πρώτα MacBook Pro με εντυπωσιακή οθόνη αφής ProLED XDR και πανίσχυρους επεξεργαστές

Σύνοψη

Οθόνη αφής: Ενσωμάτωση του νέου panel ProLED XDR με πλήρη υποστήριξη αφής στο macOS, ειδική ελαιοφοβική επίστρωση και υβριδική τεχνολογία διπλού στρώματος που εξασφαλίζει 1.600 nits σταθερής φωτεινότητας.

Ενσωμάτωση του νέου panel ProLED XDR με πλήρη υποστήριξη αφής στο macOS, ειδική ελαιοφοβική επίστρωση και υβριδική τεχνολογία διπλού στρώματος που εξασφαλίζει 1.600 nits σταθερής φωτεινότητας. Επεξεργαστική ισχύς: Εξοπλισμένα με τους νέους επεξεργαστές M5 Pro και M5 Max της TSMC στα 2 νανόμετρα, τα συστήματα προσφέρουν αύξηση 35% στην απόδοση της GPU και 25% ταχύτερη επεξεργασία τοπικών μοντέλων AI μέσω της Neural Engine των 32 πυρήνων.

Εξοπλισμένα με τους νέους επεξεργαστές M5 Pro και M5 Max της TSMC στα 2 νανόμετρα, τα συστήματα προσφέρουν αύξηση 35% στην απόδοση της GPU και 25% ταχύτερη επεξεργασία τοπικών μοντέλων AI μέσω της Neural Engine των 32 πυρήνων. Συνδεσιμότητα: Εισαγωγή του πρωτοκόλλου Thunderbolt 5 που διπλασιάζει το διαθέσιμο εύρος ζώνης στα 80 Gbps για πολλαπλές οθόνες 8K, πλαισιωμένο από το νέο πρότυπο ασύρματης δικτύωσης Wi-Fi 7 και Bluetooth 5.4.

Εισαγωγή του πρωτοκόλλου Thunderbolt 5 που διπλασιάζει το διαθέσιμο εύρος ζώνης στα 80 Gbps για πολλαπλές οθόνες 8K, πλαισιωμένο από το νέο πρότυπο ασύρματης δικτύωσης Wi-Fi 7 και Bluetooth 5.4. Ήχος: Σύστημα έξι ηχείων υψηλής πιστότητας με ανασχεδιασμένα force-cancelling woofers για βαθύτερο μπάσο, σε συνδυασμό με συστοιχία τριών μικροφώνων стуδιακής ποιότητας που αξιοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη για απόλυτη απομόνωση θορύβου.

Σύστημα έξι ηχείων υψηλής πιστότητας με ανασχεδιασμένα force-cancelling woofers για βαθύτερο μπάσο, σε συνδυασμό με συστοιχία τριών μικροφώνων стуδιακής ποιότητας που αξιοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη για απόλυτη απομόνωση θορύβου. Κατασκευή και βάρος: Παρά την προσθήκη του hardware αφής, η Apple μείωσε το συνολικό προφίλ, με το μοντέλο των 14 ιντσών να ζυγίζει πλέον μόλις 1,42 κιλά (πάχος 1,45 εκατοστά) και την έκδοση των 16 ιντσών να περιορίζεται στα 1,98 κιλά (πάχος 1,55 εκατοστά).

Παρά την προσθήκη του hardware αφής, η Apple μείωσε το συνολικό προφίλ, με το μοντέλο των 14 ιντσών να ζυγίζει πλέον μόλις 1,42 κιλά (πάχος 1,45 εκατοστά) και την έκδοση των 16 ιντσών να περιορίζεται στα 1,98 κιλά (πάχος 1,55 εκατοστά). Διαθεσιμότητα στην Ελλάδα: Τα νέα μοντέλα αναμένονται στα μέσα Νοεμβρίου μέσω του επίσημου δικτύου μεταπωλητών.

Η Apple προχώρησε στην επίσημη αποκάλυψη της νέας γενιάς των MacBook Pro, προχωρώντας στην πιο εκτεταμένη αναθεώρηση του hardware των επαγγελματικών της φορητών υπολογιστών εδώ και μισή δεκαετία, ενσωματώνοντας τεχνολογίες που επαναπροσδιορίζουν την αλληλεπίδραση του χρήστη με το λειτουργικό σύστημα.

Η φετινή ανακοίνωση καταρρίπτει ένα από τα μακροβιότερα σχεδιαστικά δόγματα της εταιρείας μέσω της προσθήκης πλήρους υποστήριξης αφής, πλαισιώνοντας αυτή την ιστορική μετάβαση με την πέμπτη γενιά επεξεργαστών Apple Silicon, κορυφαίες λύσεις ασύρματης και ενσύρματης δικτύωσης, καθώς και ένα ριζικά αναβαθμισμένο ακουστικό σύνολο. Το τελικό αποτέλεσμα συνιστά έναν υπερπλήρη σταθμό εργασίας που απευθύνεται σε δημιουργούς περιεχομένου, προγραμματιστές και επαγγελματίες της οπτικοακουστικής βιομηχανίας, οι οποίοι απαιτούν μέγιστη απόδοση χωρίς καμία παραχώρηση στη φορητότητα.

Η οθόνη ProLED XDR και η ενσωμάτωση της τεχνολογίας αφής

Η μεγαλύτερη καινοτομία της νέας σειράς εντοπίζεται αδιαμφισβήτητα στο ολοκαίνουργιο panel ProLED XDR, το οποίο φέρνει για πρώτη φορά την εμπειρία της οθόνης αφής στο περιβάλλον του macOS, απαιτώντας εκτεταμένη παραμετροποίηση τόσο στο hardware όσο και στο software. Η Apple ανέπτυξε μια εξειδικευμένη ελαιοφοβική και αντιανακλαστική επίστρωση υψηλής αντοχής προκειμένου να ελαχιστοποιήσει τις δαχτυλιές και τις ενοχλητικές αντανακλάσεις κατά τη διάρκεια της πολύωρης εργασίας, ενώ το ίδιο το λειτουργικό σύστημα έχει ρυθμιστεί κατάλληλα ώστε να αναγνωρίζει πολύπλοκες χειρονομίες πολλαπλών δακτύλων χωρίς να επηρεάζεται η παραδοσιακή ροή εργασίας με το trackpad. Η τεχνολογία ProLED XDR βασίζεται σε μια υβριδική λύση διπλού στρώματος εκπομπής φωτός (dual-layer emission), καταφέρνοντας να γεφυρώσει την απόλυτη χρωματική ακρίβεια και τα βαθιά μαύρα των OLED panels με τη συνεπή φωτεινότητα των Mini-LED υλοποιήσεων.

Το νέο panel εξασφαλίζει λόγο αντίθεσης 2.000.000:1 και σταθερή φωτεινότητα 1.600 nits σε πλήρη οθόνη, ενώ η μέγιστη τοπική φωτεινότητα (peak brightness) αγγίζει πλέον τα 2.200 nits σε περιεχόμενο HDR, εξαλείφοντας ολοκληρωτικά το φαινόμενο του blooming γύρω από φωτεινά αντικείμενα σε σκοτεινό φόντο. Η αρχιτεκτονική αυτή επιτρέπει τον αυτόνομο έλεγχο κάθε μεμονωμένου pixel, ενσωματώνοντας παράλληλα ένα νέο σύστημα απαγωγής θερμότητας στο πίσω μέρος του panel για την αποτροπή του φαινομένου του μόνιμου burn-in, καθιστώντας τα νέα MacBook Pro τα απόλυτα φορητά monitors αναφοράς για επαγγελματικό color grading. Η τεχνολογία ProMotion προσφέρει δυναμικό ρυθμό ανανέωσης από 1Hz έως 120Hz, εγγυώμενη απόλυτα ομαλή κύλιση και μηδενική καθυστέρηση (latency) κατά την αλληλεπίδραση του χρήστη μέσω της οθόνης αφής.

Αρχιτεκτονική 2nm και επιδόσεις των επεξεργαστών M5 Pro & M5 Max

Κάτω από το πλαίσιο αλουμινίου, η μετάβαση στην προηγμένη λιθογραφική μέθοδο των 2 νανομέτρων της TSMC επέτρεψε στην Apple να αυξήσει δραματικά την πυκνότητα των τρανζίστορ, μειώνοντας τις ενεργειακές απαιτήσεις ενώ παράλληλα εκτοξεύει την ωμή επεξεργαστική ισχύ. Τα νέα M5 Pro και M5 Max chips διαθέτουν έως και 18 πυρήνες CPU και 40 πυρήνες GPU, υποστηριζόμενα από τη νέα Neural Engine 32 πυρήνων που αγγίζει τα 60 τρισεκατομμύρια λειτουργίες ανά δευτερόλεπτο (TOPS), επιτρέποντας την ταχύτατη εκτέλεση πολύπλοκων εργασιών παραγωγικής τεχνητής νοημοσύνης σε τοπικό επίπεδο (on-device AI).

Το M5 Max φέρει ένα πλήρως ανασχεδιασμένο υποσύστημα μνήμης (Unified Memory) με δίαυλο που προσφέρει εύρος ζώνης της τάξης των 1.2 TB/s, το οποίο κρίνεται απολύτως απαραίτητο για την ταυτόχρονη διαχείριση πολλαπλών ροών βίντεο 8K ProRes ή την εκπαίδευση μεγάλων γλωσσικών μοντέλων (LLMs) απευθείας στη μνήμη του συστήματος. Η απόδοση στα γραφικά επωφελείται από τους νέους πυρήνες Hardware-accelerated Ray Tracing που διαχειρίζονται τον πολύπλοκο φωτισμό και τις αντανακλάσεις τρεις φορές ταχύτερα σε σχέση με την προηγούμενη γενιά, προσφέροντας στους 3D artists ένα περιβάλλον ανάπτυξης που ανταγωνίζεται άμεσα τους κορυφαίους desktop σταθμούς εργασίας.

Συνδεσιμότητα επόμενης γενιάς και Thunderbolt 5

Στον τομέα των ενσύρματων συνδέσεων, τα νέα μοντέλα ενσωματώνουν πλέον υποστήριξη για το πολυαναμενόμενο πρωτόκολλο Thunderbolt 5, το οποίο εξασφαλίζει αμφίδρομο εύρος ζώνης στα 80 Gbps και δυνατότητα μεταφοράς δεδομένων βίντεο στα 120 Gbps μέσω της λειτουργίας Bandwidth Boost. Οι δημιουργοί μπορούν να συνδέουν πολλαπλές εξωτερικές οθόνες εξαιρετικά υψηλής ανάλυσης, συστοιχίες εξωτερικών δίσκων NVMe και επαγγελματικές κάρτες εγγραφής ήχου χωρίς κανένα απολύτως πρόβλημα καθυστέρησης στο σήμα.

Το ασύρματο κομμάτι αναβαθμίστηκε με την υποστήριξη του προτύπου Wi-Fi 7, εξασφαλίζοντας κορυφαίες ταχύτητες μεταφοράς δεδομένων στα τοπικά δίκτυα με ταυτόχρονη μείωση των παρεμβολών σε χώρους με πολλές συνδεδεμένες συσκευές, πλαισιωμένο από το Bluetooth 5.4 για σταθερότερη σύνδεση περιφερειακών συσκευών.

Επαγγελματικός ήχος και μικρόφωνα ποιότητας studio

Το ακουστικό υποσύστημα υπέστη μια από τις σημαντικότερες αναβαθμίσεις της τελευταίας δεκαετίας, με την Apple να ενσωματώνει ένα ανασχεδιασμένο σύστημα έξι ηχείων υψηλής πιστότητας. Τα τέσσερα force-cancelling woofers διαθέτουν πλέον μεγαλύτερη διαδρομή κώνου, παράγοντας συχνότητες μπάσων που κατεβαίνουν μισή οκτάβα χαμηλότερα χωρίς να προκαλούν κραδασμούς στο σώμα του υπολογιστή, ενώ τα αναβαθμισμένα tweeters εξασφαλίζουν κρυστάλλινη διαύγεια στις υψηλές συχνότητες με πλήρη υποστήριξη Spatial Audio.

Η συστοιχία των τριών μικροφώνων ενσωματώνει νέους μετατροπείς αναλογικού σε ψηφιακό σήμα (ADC) με εξαιρετικά χαμηλό λόγο σήματος προς θόρυβο (SNR),αξιοποιώντας την ισχύ της Neural Engine για να εφαρμόζει αλγόριθμους μηχανικής μάθησης που απομονώνουν τη φωνή του χρήστη και ακυρώνουν τον θόρυβο του περιβάλλοντος σε πραγματικό χρόνο κατά τη διάρκεια τηλεδιασκέψεων ή ηχογραφήσεων.

Κατασκευή, διαστάσεις και σύστημα ψύξης

Παρά την προσθήκη του επιπλέον στρώματος που απαιτεί η τεχνολογία αφής στην οθόνη ProLED XDR, οι μηχανικοί της Apple κατάφεραν να μειώσουν τον συνολικό όγκο της συσκευής, διατηρώντας το unibody πλαίσιο από 100% ανακυκλωμένο αλουμίνιο. Το μοντέλο των 14 ιντσών ζυγίζει πλέον 1,42 κιλά με συνολικό πάχος 14,5 mm, ενώ η έκδοση των 16 ιντσών έχει περιοριστεί στα 1,98 κιλά με πάχος 15,5 mm, καθιστώντας τα νέα MacBook Pro πιο ευκολόχρηστα κατά τη μεταφορά.

Το εσωτερικό σύστημα ψύξης έχει επανασχεδιαστεί με νέους λεπτότερους αγωγούς διπλού θαλάμου και ασύμμετρους ανεμιστήρες που λειτουργούν αθόρυβα κατά την εκτέλεση καθημερινών εργασιών, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι η θερμοκρασία παραμένει σε χαμηλά επίπεδα κατά τη διάρκεια απαιτητικών rendering sessions αποφεύγοντας τον θερμικό περιορισμό της απόδοσης.

Η αυτονομία παραμένει σε εντυπωσιακά επίπεδα, αγγίζοντας τις 24 ώρες αναπαραγωγής βίντεο, με την ταχεία φόρτιση μέσω της θύρας MagSafe 4 να αναπληρώνει το 50% της μπαταρίας σε μόλις 25 λεπτά.

Διαθεσιμότητα στην Ελλάδα

Η διάθεση των νέων MacBook Pro στην ελληνική αγορά αναμένεται να ξεκινήσει στα μέσα Νοεμβρίου μέσα από το δίκτυο των επίσημων μεταπωλητών της Apple.