Huawei MateBook Fold S: Το νέο compact foldable laptop με εξωτερική οθόνη Live Display

Σύνοψη

Η Huawei ανακοίνωσε επίσημα το MateBook Fold S, ένα εξαιρετικά συμπαγές αναδιπλούμενο laptop/tablet με λειτουργικό σύστημα HarmonyOS.

Η εσωτερική εύκαμπτη οθόνη φτάνει τις 14,7 ίντσες όταν είναι πλήρως ανοιχτή, ενώ διπλωμένη η συσκευή αποκτά τις διαστάσεις ενός κανονικού βιβλίου, με το συνολικό βάρος να εκτιμάται στα μόλις 600 γραμμάρια.

Στην πίσω πλευρά δεσπόζει ένα πρωτοποριακό φωτογραφικό module με τρεις αισθητήρες, το οποίο συνοδεύεται από μια μικρή εξωτερική οθόνη πολλαπλών ενδείξεων με την ονομασία «Live Display».

Οι προπαραγγελίες ξεκινούν στην κινεζική αγορά στις 14 Νοεμβρίου, με τη συσκευή να διατίθεται σε τρεις χρωματικές επιλογές: Cloud Sea Blue, Sky White και Magic Night Black.

Παρότι η επίσημη τιμή λιανικής παραμένει άγνωστη, η τοποθέτηση του στην premium κατηγορία θεωρείται δεδομένη, λαμβάνοντας υπόψη πως το μεγαλύτερο μοντέλο των 18 ιντσών κοστολογείται πάνω από 3.300 ευρώ.

Η βιομηχανία των laptops συνεχίζει να αναζητά νέες φόρμες σχεδιασμού, με την Huawei να προχωρά στην επίσημη αποκάλυψη ενός νέου, εξαιρετικά συμπαγούς υβριδικού τερματικού. Ο λόγος γίνεται για το MateBook Fold S, μια συσκευή που έρχεται να πλαισιώσει το ήδη υπάρχον αναδιπλούμενο μοντέλο των 18 ιντσών, υιοθετώντας, ωστόσο, μια εντελώς διαφορετική φιλοσοφία. Αντί να εστιάζει αποκλειστικά στον τεράστιο καμβά εργασίας, η νέα πρόταση της κινεζικής εταιρείας ρίχνει το βάρος στην απόλυτη φορητότητα, ενσωματώνοντας τεχνολογίες που σπάνια συναντάμε σε παραδοσιακά laptops, όπως η τριπλή κάμερα και η εξωτερική βοηθητική οθόνη. Οι προπαραγγελίες για την εγχώρια αγορά ξεκινούν στις 14 Νοεμβρίου, γεγονός που ανοίγει τον δρόμο για τη σταδιακή αποκάλυψη των πλήρων τεχνικών χαρακτηριστικών του.

Όταν το Huawei MateBook Fold S βρίσκεται σε πλήρη ανάπτυξη, ο εύκαμπτος πίνακας προβολής αγγίζει τις 14,7 ίντσες. Αυτό το μέγεθος προσφέρει την ιδανική ισορροπία μεταξύ παραγωγικότητας και ευελιξίας, επιτρέποντας την άνετη ανάγνωση εγγράφων, την επεξεργασία αρχείων κειμένου και την παράλληλη προβολή πολλαπλών παραθύρων. Η πραγματική μηχανική μαγεία αποκαλύπτεται τη στιγμή που ο χρήστης διπλώνει την οθόνη. Το MateBook Fold S αποκτά τις φυσικές διαστάσεις μιας μικρής ατζέντας ή ενός παραδοσιακού βιβλίου, επιτρέποντας την τοποθέτησή του ακόμη και σε πολύ μικρές τσάντες μεταφοράς. Οι πρώτες πληροφορίες υποδηλώνουν πως το συνολικό βάρος θα κυμαίνεται γύρω στα 600 γραμμάρια. Μια τέτοια επίδοση απαιτεί εκτεταμένη χρήση προηγμένων υλικών, όπως ελαφριά κράματα μαγνησίου και ανθρακονήματα, προκειμένου να διατηρηθεί η δομική ακεραιότητα του σασί και να προστατευθεί ο πολύπλοκος μηχανισμός της άρθρωσης από την καθημερινή φθορά.

Η Huawei επέλεξε να διαφοροποιήσει το νέο της προϊόν προσθέτοντας στοιχεία που παραπέμπουν περισσότερο σε κορυφαία smartphones παρά σε υπολογιστές. Το πιο εντυπωσιακό χαρακτηριστικό εντοπίζεται στην εξωτερική πλευρά της πλάτης, όπου έχει τοποθετηθεί ένα camera module. Εντός αυτού του χώρου φιλοξενούνται τρεις διαφορετικοί αισθητήρες κάμερας. Η προσθήκη ενός τόσο προηγμένου συστήματος λήψης σε ένα laptop εγείρει ενδιαφέροντα ερωτήματα σχετικά με τις πιθανές χρήσεις. Η σάρωση εγγράφων υψηλής ακρίβειας, οι εφαρμογές επαυξημένης πραγματικότητας, αλλά και η συμμετοχή σε τηλεδιασκέψεις με κινηματογραφική ποιότητα εικόνας φαντάζουν ως τα πιο λογικά σενάρια εφαρμογής.

Δίπλα ακριβώς από τη διάταξη των φακών, η Huawei έχει ενσωματώσει μια δευτερεύουσα οθόνη την οποία ονομάζει «Live Display». Η λειτουργία αυτού του πάνελ υπερβαίνει την απλή προβολή της ώρας. Αναμένεται να λειτουργεί ως κέντρο ειδοποιήσεων, ελεγκτής αναπαραγωγής πολυμέσων και, το κυριότερο, ως οθόνη προεπισκόπησης ώστε ο χρήστης να μπορεί να τραβάει selfies υψίστης ποιότητας χρησιμοποιώντας τις βασικές κάμερες, χωρίς να χρειάζεται να ανοίξει την κύρια οθόνη.

Η λειτουργία του συστήματος βασίζεται εξ ολοκλήρου στο HarmonyOS. Το λειτουργικό σύστημα της Huawei έχει ωριμάσει αισθητά, προσφέροντας πλέον ένα περιβάλλον που προσαρμόζεται έξυπνα σε διαφορετικά form factors. Η παρουσία του HarmonyOS στο MateBook Fold S μεταφράζεται σε κορυφαίες δυνατότητες συνεργασίας με άλλες συσκευές της εταιρείας. Η λειτουργία Super Device επιτρέπει την άμεση μεταφορά αρχείων με ένα απλό σύρσιμο, την επέκταση της οθόνης σε συμβατά tablets και τον πλήρη έλεγχο του smartphone απευθείας από την επιφάνεια εργασίας του υπολογιστή. Η απρόσκοπτη μετάβαση του περιβάλλοντος χρήσης από τη λειτουργία tablet στη λειτουργία laptop, ανάλογα με τη γωνία ανοίγματος της άρθρωσης, αποτελεί ένα από τα ισχυρότερα πλεονεκτήματα του λειτουργικού απέναντι στον ανταγωνισμό.

Το ζήτημα της εισαγωγής δεδομένων και της πληκτρολόγησης παραμένει κομβικό για κάθε αναδιπλούμενη συσκευή που φιλοδοξεί να υποκαταστήσει τον παραδοσιακό φορητό υπολογιστή. Λαμβάνοντας υπόψη τον περιορισμένο χώρο, όταν η συσκευή είναι στημένη σε γωνία 90 μοιρών (clamshell mode), το κάτω μισό του πάνελ αναλαμβάνει τον ρόλο ενός εικονικού QWERTY πληκτρολογίου. Αν και η απτική ανάδραση των οθονών έχει βελτιωθεί, οι επαγγελματίες χρήστες απαιτούν φυσικά πλήκτρα για πολύωρη συγγραφή. Η πρακτική που ακολουθείται σε αυτές τις περιπτώσεις είναι η διάθεση ενός εξαιρετικά λεπτού, αποσπώμενου μαγνητικού πληκτρολογίου, το οποίο μπορεί να επικαλύψει το κάτω τμήμα της οθόνης ή να χρησιμοποιηθεί ασύρματα σε απόσταση, μετατρέποντας το υπόλοιπο της οθόνης σε ανεξάρτητο monitor.

Από πλευράς αισθητικής, το MateBook Fold S δεν κάνει εκπτώσεις. Οι διαθέσιμες χρωματικές επιλογές (Cloud Sea Blue, Sky White και Magic Night Black) προσδίδουν μια διακριτική πολυτέλεια που απευθύνεται σε στελέχη επιχειρήσεων και δημιουργούς περιεχομένου. Ο Εκτελεστικός Διευθυντής της εταιρείας, Richard Yu, σε πρόσφατες δηλώσεις του άφησε να εννοηθεί πως η στρατηγική γύρω από τα αναδιπλούμενα συστήματα αποσκοπεί στη σταδιακή μείωση του κόστους κατασκευής μέσω της αύξησης του όγκου παραγωγής. Στόχος είναι, στο εγγύς μέλλον, αυτή η προηγμένη τεχνολογία να καταστεί προσιτή σε ένα ευρύτερο καταναλωτικό κοινό.

Ωστόσο, για την ώρα, η τιμολόγηση αναμένεται να παραμείνει σε απαγορευτικά επίπεδα για τον μέσο αγοραστή. Το προγενέστερο MateBook Fold των 18 ιντσών ξεκινά στην Κίνα από τα 24.999 yuan, ποσό που μεταφράζεται χονδρικά σε περισσότερα από 3.300 ευρώ. Η ενσωμάτωση του πολύπλοκου συστήματος τριπλής κάμερας και της βοηθητικής οθόνης Live Display στο νέο μικρότερο μοντέλο προσθέτει επιπλέον προκλήσεις στη γραμμή παραγωγής, καθιστώντας σαφές πως πρόκειται για ένα προϊόν βιτρίνας που απευθύνεται στους λάτρεις της αιχμής της τεχνολογίας.

Προς το παρόν, δεν έχει γίνει γνωστό αν θα το δούμε στην Ευρώπη.