Επίσημο: Το One UI 7 της Samsung έρχεται σε αυτές τις συσκευές τον Απρίλιο

Καθώς η Google προετοιμάζεται για την κυκλοφορία του Android 16, οι χρήστες της Samsung περιμένουν ακόμα την επίσημη ενημέρωση One UI 7 που βασίζεται στο Android 15. Η Samsung έχει καθυστερήσει σημαντικά με το χρονοδιάγραμμα διανομής του One UI 7 και προς το παρόν, οι μόνες συσκευές που τρέχουν επίσημα το One UI 7 είναι τα μοντέλα της σειράς Galaxy S25.

Πρόσφατα, αναφέρθηκε ότι η Samsung έχει ορίσει τον Απρίλιο ως τον μήνα κατά τον οποίο θα ξεκινήσει την κυκλοφορία της σταθερής έκδοσης του One UI 7. Τώρα, η εταιρεία ανακοίνωσε επίσημα την ημερομηνία κατά την οποία τα συμβατά μοντέλα Samsung Galaxy θα παραλάβουν την ενημέρωση One UI 7 που βασίζεται στο Android 15.

Σε μια επίσημη ανάρτηση της, η Samsung επιβεβαίωσε ότι η ενημέρωση One UI 7 θα κυκλοφορήσει επίσημα στις 7 Απριλίου και θα επεκταθεί σε περισσότερες συσκευές τις επόμενες εβδομάδες. Η εταιρεία μοιράστηκε επίσης μια λίστα με τις συσκευές που είναι επιλέξιμες για την ενημέρωση One UI 7:

Galaxy S24

Galaxy S24+

Galaxy S24 Ultra

Galaxy S24 FE

Galaxy S23

Galaxy S23+

Galaxy S23 Ultra

Galaxy S23 FE

Galaxy Z Fold6

Galaxy Z Flip6

Galaxy Z Fold5

Galaxy Z Flip5

Galaxy Tab S10+

Galaxy Tab S10 Ultra

Galaxy Tab S9

Galaxy Tab S9+

Galaxy Tab S9 Ultra

Σημειώστε ότι στην παραπάνω λίστα θα προστεθούν σταδιακά και αρκετά παλαιότερα μοντέλα Samsung Galaxy, αλλά δεν έχουν γίνει γνωστά μέχρι στιγμής.

Όλα τα χαρακτηριστικά του One UI 7, συμπεριλαμβανομένων των Now Bar, Writing Assist, Drawing Assist, AI Select, νέων εικονιδίων και νέου UI, θα είναι διαθέσιμα σε όλα τα συμβατά μοντέλα Galaxy. Παρόλα αυτά, η λειτουργία Audio Eraser θα είναι αποκλειστική για τη σειρά Galaxy S24, το Galaxy S24 FE, τα Galaxy Z Fold6 και Z Flip6 και τη σειρά Galaxy Tab S10.

[via]