Επίσημο: Το The X-Files επιστρέφει με reboot στο Hulu από τον Ryan Coogler!

Σύνοψη

Το συνδρομητικό δίκτυο Hulu έδωσε επίσημα το πράσινο φως για την παραγωγή της νέας σειράς The X-Files, την οποία αναπτύσσει δημιουργικά ο σκηνοθέτης Ryan Coogler από τις αρχές του 2023.

Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους των πρακτόρων του FBI έχουν επιλεγεί οι Danielle Deadwyler και Himesh Patel, οι οποίοι καλούνται να ερευνήσουν υποθέσεις ανεξήγητων φαινομένων.

Το καστ συμπληρώνουν αναγνωρισμένοι ηθοποιοί σε ρόλους επισκεπτών, με τα ονόματα των Amy Madigan, Steve Buscemi και Ben Foster να έχουν ήδη επιβεβαιωθεί.

Η Jennifer Yale αναλαμβάνει τη θέση της showrunner, ενώ τη μουσική επένδυση του πιλοτικού επεισοδίου υπογράφει ο βραβευμένος με Όσκαρ συνθέτης Ludwig Göransson.

Η πρεμιέρα αναμένεται να πραγματοποιηθεί εντός του 2027 ή στις αρχές του 2028, με την προβολή στην Ελλάδα να αναμένεται μέσω της πλατφόρμας του Disney+.

Το τηλεοπτικό δίκτυο Hulu ενέκρινε επίσημα την παραγωγή της νέας σειράς The X-Files, επιβεβαιώνοντας τις πολύμηνες φήμες γύρω από το φιλόδοξο εγχείρημα που αναπτύσσει ο Ryan Coogler. Το πολυαναμενόμενο reboot του εμβληματικού franchise επιστημονικής φαντασίας προχωράει πλέον στο στάδιο της υλοποίησης, αναβιώνοντας το ιστορικό τμήμα ανεξήγητων φαινομένων του FBI με μια εντελώς φρέσκια προσέγγιση.

Οι πρώτες συζητήσεις γύρω από την αναβίωση του θρυλικού δημιουργήματος του Chris Carter ξεκίνησαν το 2023, προκαλώντας έντονο ενδιαφέρον τόσο στους λάτρεις του κλασικού τηλεοπτικού μυστηρίου όσο και στους αναλυτές της βιομηχανίας του θεάματος. Ο Ryan Coogler, ευρύτερα γνωστός από τη σκηνοθεσία των ταινιών Black Panther και Sinners, έχει αναλάβει προσωπικά τη συγγραφή και τη σκηνοθεσία του πιλοτικού επεισοδίου. Ο Αμερικανός δημιουργός ξεκαθάρισε μέσα από τις πρόσφατες δηλώσεις του πως πρωταρχικός στόχος της παραγωγής παραμένει ο σεβασμός απέναντι στην κληρονομιά της αρχικής σειράς, προσπαθώντας ταυτόχρονα να εντοπίσει νέους αφηγηματικούς δρόμους μέσα στο ίδιο σύμπαν. Η δήλωση του υπογραμμίζει την πρόθεση της δημιουργικής ομάδας να τιμήσει τα στοιχεία που έκαναν το αρχικό υλικό να συνδεθεί με εκατομμύρια τηλεθεατές παγκοσμίως, εισάγοντας παράλληλα εντελώς νέες οπτικές γωνίες.

Το πρωταγωνιστικό δίδυμο και οι ηχηρές προσθήκες στο καστ

Η επιλογή των κεντρικών προσώπων μαρτυρά την πρόθεση της παραγωγής να απομακρυνθεί από τα αυστηρά πρότυπα που είχαν θέσει οι χαρακτήρες των Fox Mulder και Dana Scully. Οι Danielle Deadwyler και Himesh Patel, αμφότεροι με θητεία στην εξαιρετική σειρά Station Eleven, αναλαμβάνουν τους ρόλους δύο ετερόκλητων πρακτόρων του Ομοσπονδιακού Γραφείου Ερευνών. Οι δυο τους καλούνται να σχηματίσουν έναν απρόσμενο επαγγελματικό δεσμό όταν τους ανατίθεται η επανεκκίνηση των X-Files, ενός παραρτήματος που παρέμενε κλειστό για αρκετά χρόνια και το οποίο ειδικεύεται αποκλειστικά στη διερεύνηση ανεξήγητων και παραφυσικών περιστατικών.

Οι πληροφορίες που καταφθάνουν από τα κεντρικά γραφεία παραγωγής κάνουν λόγο για εξαιρετική χημεία μεταξύ των δύο πρωταγωνιστών, κάτι που αποτελεί θεμελιώδη προϋπόθεση για την επιτυχία οποιουδήποτε εγχειρήματος φέρει τον βαρύ τίτλο του X-Files. Το βασικό δίδυμο πλαισιώνεται από μια σειρά κορυφαίων ηθοποιών που έχουν υπογράψει για την εμφάνισή τους ως guest stars. Ονόματα όπως η Amy Madigan, ο διακεκριμένος Steve Buscemi και ο Ben Foster προσθέτουν τεράστιο κύρος στην παραγωγή, υποδεικνύοντας πως το κάθε επεισόδιο ενδέχεται να ακολουθεί μια μορφή ανθολογίας υποθέσεων, διατηρώντας ωστόσο ένα κεντρικό μυθολογικό υπόβαθρο.

Η ομάδα παραγωγής πίσω από τις κάμερες και η συμβολή της Jennifer Yale

Αν και ο Ryan Coogler υπογράφει δημιουργικά το πιλοτικό επεισόδιο και διατηρεί τον ρόλο του εκτελεστικού παραγωγού, τα καθημερινά ηνία της σειράς (showrunning) περνούν στα χέρια της Jennifer Yale. Η Αμερικανίδα παραγωγός και σεναριογράφος φέρνει στο τραπέζι μια τεράστια εμπειρία από σκοτεινές και πολύπλοκες τηλεοπτικές αφηγήσεις, έχοντας εργαστεί στο παρελθόν σε επιτυχημένες παραγωγές όπως το Dexter και το Da Vinci’s Demons.

Στον τομέα της ηχητικής επένδυσης, η παραγωγή εξασφάλισε τη συμμετοχή του Ludwig Göransson, ο οποίος αποτελεί μόνιμο συνεργάτη του Coogler τα τελευταία χρόνια. Ο βραβευμένος με Όσκαρ συνθέτης αναλαμβάνει το έργο της δημιουργίας του μουσικού χαλιού για το πιλοτικό επεισόδιο. Η πρόκληση κρίνεται τεράστια, καθώς καλείται να δημιουργήσει μια νέα ηχητική ταυτότητα χωρίς να απαξιώσει το μυθικό και απόλυτα αναγνωρίσιμο μουσικό θέμα που είχε συνθέσει αρχικά ο Mark Snow. Ο Göransson φημίζεται για την ικανότητα του να συνδυάζει παραδοσιακά όργανα με σύγχρονους ηλεκτρονικούς ήχους, μια τεχνική που ταιριάζει απόλυτα στην ατμόσφαιρα του μυστηρίου που επιβάλλει η πλοκή.

Χρονοδιάγραμμα κυκλοφορίας και η στρατηγική διανομής

Η επίσημη ανακοίνωση από το δίκτυο Hulu δεν συνοδεύτηκε από κάποια ακριβή ημερομηνία πρεμιέρας, διατηρώντας το τηλεοπτικό κοινό σε αναμονή. Οι προηγούμενες δηλώσεις του Ryan Coogler προσφέρουν ωστόσο ένα αρκετά ασφαλές πλαίσιο εκτίμησης, καθώς ο σκηνοθέτης είχε αναφέρει πως η σειρά θα κάνει το ντεμπούτο της πριν από την κυκλοφορία της επόμενης κινηματογραφικής ταινίας Black Panther. Με δεδομένο ότι το sequel του υπερηρωικού franchise έχει προγραμματιστεί για τις 15 Δεκεμβρίου 2028, οι αναλυτές της αγοράς τοποθετούν την πρεμιέρα του The X-Files στα τέλη του 2027 ή, το αργότερο, στις αρχές του 2028.

Για την ελληνική αγορά, η είδηση αυτή αποκτά ξεχωριστό ενδιαφέρον μέσω της εταιρικής δομής της Disney. Καθώς το Hulu αποτελεί πλέον οργανικό τμήμα της The Walt Disney Company, σχεδόν όλες οι πρωτότυπες παραγωγές του δικτύου διανέμονται στις διεθνείς αγορές μέσω της πλατφόρμας του Disney+. Συνεπώς, οι Έλληνες συνδρομητές της υπηρεσίας αναμένεται να έχουν άμεση πρόσβαση στα νέα επεισόδια μέσω της ενότητας Star, ταυτόχρονα με την αμερικανική τους πρεμιέρα.