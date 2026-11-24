Το Prime Video ανακοίνωσε επίσημα την ανανέωση της σειράς The Lord of the Rings: The Rings of Power για τέταρτη σεζόν, η οποία βρίσκεται ήδη σε στάδιο προπαραγωγής (pre-production) στο Ηνωμένο Βασίλειο. Τα γυρίσματα πρόκειται να ξεκινήσουν την ερχόμενη άνοιξη στα Shepperton Studios, τη μόνιμη παραγωγική έδρα της επικής σειράς φαντασίας, επιβεβαιώνοντας τη μακροπρόθεσμη δέσμευση της πλατφόρμας στο σύμπαν της Μέσης-γης.

Η ανακοίνωση δημοσιοποιήθηκε την ίδια ημέρα που κυκλοφόρησαν στο Prime Video τα δύο τελευταία επεισόδια της τρίτης σεζόν, ολοκληρώνοντας έναν κύκλο που κατέγραψε 33 εκατομμύρια προβολές μέσα στις πρώτες 12 ημέρες διαθεσιμότητας του και διατήρησε τη σειρά στην πρώτη θέση της πλατφόρμας.

**Ακολουθούν spoilers για την 3η σεζόν.**

Η συνέχεια της πλοκής

Η τέταρτη σεζόν θα συνεχίσει απευθείας από τα γεγονότα του φινάλε της τρίτης, όπου οι θεατές είδαν για πρώτη φορά τη δημιουργία του εμβληματικού Δαχτυλιδιού και πήραν μια πρώτη γεύση από τη διαφθορά που επιφέρει, όταν αυτό πέρασε στο δάχτυλο ενός ανυποψίαστου νεαρού που βρέθηκε απρόθυμα στην υπηρεσία του Sauron. Παράλληλα, ο τρίτος κύκλος εισήγαγε νέα πρόσωπα στο καστ, με πιο αξιοσημείωτη την προσθήκη του Jamie Campbell Bower στον ρόλο του Celeborn και τη δυναμική του τόσο με την Galadriel όσο και με τον Sauron.

Προς το παρόν, η Amazon MGM Studios δεν έχει αποκαλύψει λεπτομέρειες για το σενάριο, το πλήρες καστ ή την ημερομηνία πρεμιέρας της τέταρτης σεζόν. Το στούντιο περιορίστηκε να επιβεβαιώσει ότι η σειρά παραμένει κεντρικός πυλώνας του καταλόγου της, με όλα τα 24 επεισόδια των τριών πρώτων κύκλων να είναι ήδη διαθέσιμα για streaming στο Prime Video.

Η δημιουργική ομάδα και το πλαίσιο της Δεύτερης Εποχής

Σε επίσημη δήλωση της, η Amazon MGM Studios υπογράμμισε πως το The Rings of Power έχει καθιερωθεί ως καθοριστική παραγωγή για το Prime Video, επιβεβαιώνοντας ότι οι showrunners και executive producers J.D. Payne και Patrick McKay παραμένουν στο τιμόνι μαζί με τη δημιουργική τους ομάδα για τον τέταρτο κύκλο. Στην παραγωγή της τρίτης σεζόν συμμετείχαν επίσης ως executive producers οι Lindsey Weber, Kate Hazell, Justin Doble και η σκηνοθέτις Charlotte Brändström, με τον Matthew Penry-Davey στη θέση του παραγωγού και τους Ally O’Leary Cantrell, Tim Keene και Andrew Lee ως συμπαραγωγούς.

Η σειρά μεταφέρει για πρώτη φορά στην οθόνη τους θρύλους της Δεύτερης Εποχής της Μέσης-γης, χιλιάδες χρόνια πριν από τα γεγονότα των βιβλίων The Hobbit και The Lord of the Rings του J.R.R. Tolkien. Μέσα από ένα εκτεταμένο σύνολο χαρακτήρων και τοποθεσιών που εκτείνονται από τα βάθη των Misty Mountains και τα δάση του Lindon μέχρι το νησιωτικό βασίλειο του Númenor, η παραγωγή χαρτογραφεί την άνοδο και την πτώση βασιλείων απέναντι στην επανεμφάνιση του κακού.