Επίσημο: Το Turok: Origins έρχεται το φθινόπωρο – Δείτε το εντυπωσιακό Trailer

Η σιωπή έσπασε και οι δεινόσαυροι επιστρέφουν πιο απειλητικοί από ποτέ. Μετά από μια μακρά περίοδο αβεβαιότητας που ακολούθησε την αρχική αποκάλυψη στα The Game Awards του 2024, το Turok: Origins επανεμφανίστηκε δυναμικά, βάζοντας τέλος στις φήμες περί ακύρωσης.

Η Saber Interactive επέλεξε το σημερινό Nintendo Direct: Partner Showcase για να παρουσιάσει ένα χορταστικό trailer, το οποίο όχι μόνο επιβεβαίωσε πως το project βρίσκεται σε πλήρη ανάπτυξη, αλλά προσέφερε και την πρώτη ουσιαστική ματιά στο gameplay, ορίζοντας παράλληλα το χρονικό πλαίσιο για την κυκλοφορία του.

Τέλος στην αγωνία των fans

Είναι αλήθεια πως η απουσία ενημέρωσης τον τελευταίο χρόνο είχε δημιουργήσει ανησυχία στην κοινότητα. Με τη βιομηχανία των video games να πλήττεται συχνά από καθυστερήσεις και ακυρώσεις, η «σιγή ασυρμάτου» γύρω από το Turok: Origins είχε οδηγήσει πολλούς στο συμπέρασμα ότι ο τίτλος ίσως είχε μπει στο συρτάρι. Ωστόσο, η παρουσίαση της Saber Interactive ήρθε να διαψεύσει κάθε αρνητικό σενάριο. Το παιχνίδι είναι ζωντανό και δείχνει πιο φιλόδοξο από τις αρχικές προσδοκίες, με τους δημιουργούς να υπόσχονται μια εμπειρία που σέβεται την κληρονομιά του franchise ενώ ταυτόχρονα το εκσυγχρονίζει για το κοινό του 2026.

Καινοτομία στην προοπτική: FPS και TPS σε ένα

Το στοιχείο που συζητιέται περισσότερο μετά την προβολή του νέου υλικού είναι η ελευθερία που δίνεται στον παίκτη ως προς την κάμερα. Το Turok: Origins δεν περιορίζεται στις ρίζες του ως αποκλειστικό First-Person Shooter (FPS). Αντιθέτως, εισάγει τη δυνατότητα άμεσης εναλλαγής μεταξύ προοπτικής πρώτου και τρίτου προσώπου (Third-Person) ανά πάσα στιγμή κατά τη διάρκεια της δράσης.

Αυτή η λειτουργία αλλάζει τα δεδομένα, καθώς επιτρέπει στους παίκτες να προσαρμόσουν την εμπειρία στο δικό τους στυλ παιχνιδιού. Όσοι επιθυμούν την αμεσότητα και την ένταση της παραδοσιακής εμπειρίας Turok μπορούν να παραμείνουν σε πρώτο πρόσωπο, ενώ όσοι προτιμούν μεγαλύτερη αντίληψη του χώρου – ειδικά όταν περιτριγυρίζονται από ορδές αρπακτικών – μπορούν να μεταβούν σε τρίτο πρόσωπο. Η ευελιξία αυτή αναμένεται να προσδώσει βάθος στην τακτική προσέγγιση των μαχών.

Μάχες σώμα με σώμα και «μοναχικοί λύκοι»

Το trailer εστίασε ιδιαίτερα στο εύρος των επιλογών μάχης. Οι παίκτες θα κληθούν να επιβιώσουν στους εχθρικούς Lost Lands χρησιμοποιώντας έναν συνδυασμό πυροβόλων όπλων μεγάλου βεληνεκούς και ωμών, κοντινών επιθέσεων. Η Saber Interactive φαίνεται να έχει δώσει έμφαση στην ποικιλία των special skills, τα οποία σχεδιάστηκαν για να διατηρούν τη ροή του gameplay φρέσκια και ενδιαφέρουσα.

Εξίσου σημαντική είναι η προσέγγιση στο θέμα του συνεργατικού παιχνιδιού. Αν και το Turok: Origins προωθείται έντονα ως μια κορυφαία co-op εμπειρία, το νέο υλικό ξεκαθάρισε πως δεν είναι απαραίτητο να έχετε συμπαίκτες για να απολαύσετε τον τίτλο. Το παιχνίδι υποστηρίζει πλήρως το solo play, επιτρέποντας στους «μοναχικούς λύκους» να αναμετρηθούν μόνοι τους με την προϊστορική και εξωγήινη απειλή, χωρίς να εξαρτώνται από φίλους ή AI συντρόφους.

Επιστροφή στα Lost Lands το φθινόπωρο

Οπτικά, το παιχνίδι εντυπωσιάζει με την απεικόνιση των πλασμάτων. Από τους κλασικούς δεινόσαυρους που αποτελούν το σήμα κατατεθέν της σειράς, μέχρι νέες εξωγήινες απειλές, οι εχθροί δείχνουν επιβλητικοί και, όπως φάνηκε στα πλάνα, συχνά γιγαντιαίοι. Η ατμόσφαιρα των Lost Lands δείχνει να ισορροπεί ανάμεσα στην άγρια φύση και την επιστημονική φαντασία, τιμώντας την ταυτότητα του Turok.

Το σημαντικότερο ίσως νέο της παρουσίασης αφορά την ημερομηνία. Η Saber Interactive δεν αρκέστηκε σε αόριστες υποσχέσεις, αλλά έδωσε ένα συγκεκριμένο παράθυρο κυκλοφορίας: Φθινόπωρο του 2026. Αυτό σημαίνει ότι οι παίκτες μπορούν να αρχίσουν να προετοιμάζονται για το κυνήγι κάπου μεταξύ Σεπτεμβρίου και Νοεμβρίου της τρέχουσας χρονιάς.