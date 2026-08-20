Επιτυχής η δοκιμή Φάσης 3 για το εξατομικευμένο mRNA εμβόλιο κατά του μελανώματος

Σύνοψη

Οι εταιρείες Merck και Moderna ανακοίνωσαν τα πρώτα θετικά αποτελέσματα από την κλινική δοκιμή Φάσης 3 (INTerpath-001) για ένα εξατομικευμένο εμβόλιο mRNA κατά του καρκίνου.

Η θεραπεία (Intismeran autogene) σε συνδυασμό με το ανοσοθεραπευτικό φάρμακο Keytruda πέτυχε τους πρωτεύοντες και δευτερεύοντες στόχους σε ασθενείς με μελάνωμα σταδίου IIB-IV υψηλού κινδύνου.

Καταγράφηκε στατιστικά σημαντική βελτίωση στην επιβίωση χωρίς υποτροπή (RFS) και στην επιβίωση χωρίς απομακρυσμένη μετάσταση (DMFS).

Κάθε δόση παρασκευάζεται εξατομικευμένα με βάση τη γενετική υπογραφή του όγκου του εκάστοτε ασθενούς, περιέχοντας έως και 34 νεοαντιγόνα.

Οι εταιρείες προετοιμάζονται για την υποβολή φακέλων στους ρυθμιστικούς φορείς, γεγονός που ανοίγει σταδιακά τον δρόμο για τη διάθεση της θεραπείας και στην ευρωπαϊκή αγορά.

Η σύμπραξη των φαρμακευτικών κολοσσών Merck και Moderna ανακοίνωσε την 19η Αυγούστου 2026 τα προκαταρκτικά, αλλά εξαιρετικά θετικά ευρήματα της μελέτης Φάσης 3 INTerpath-001, η οποία αξιολογεί την αποτελεσματικότητα ενός εξατομικευμένου εμβολίου mRNA για τον καρκίνο.

Το πειραματικό σκεύασμα, γνωστό με την ονομασία intismeran autogene (ή mRNA-4157/V940), χορηγούμενο σε συνδυασμό με την καθιερωμένη ανοσοθεραπεία Keytruda (πέμπρολιζουμάμπη) της Merck, επέδειξε κλινικά και στατιστικά σημαντική βελτίωση στην αντιμετώπιση του μελανώματος συγκριτικά με τη χορήγηση μόνο της ανοσοθεραπείας. Η συγκεκριμένη εξέλιξη σηματοδοτεί το πρώτο επιτυχές αποτέλεσμα δοκιμής τελικού σταδίου για μια θεραπεία νεοαντιγόνων η οποία βασίζεται στην τεχνολογία του αγγελιαφόρου RNA (mRNA), δημιουργώντας μια νέα επιστημονική βάση για την ογκολογική έρευνα και την εξατομικευμένη ιατρική περίθαλψη των ασθενών.

Η αγορά αντέδρασε άμεσα στα κλινικά δεδομένα, με τη μετοχή της Moderna να καταγράφει εντυπωσιακή άνοδο της τάξεως του 40% στις προσυνεδριακές συναλλαγές, αποδεικνύοντας την τεράστια εμπορική προοπτική της πλατφόρμας εξατομικευμένων ογκολογικών εμβολίων. Παράλληλα, οι μετοχές της Merck σημείωσαν άνοδο 2%, καταδεικνύοντας την εμπιστοσύνη των επενδυτών στη στρατηγική επέκτασης των ενδείξεων του Keytruda.

Τι είναι η θεραπεία Intismeran και πώς λειτουργεί το εξατομικευμένο εμβόλιο;

Το Intismeran αποτελεί μια εξατομικευμένη θεραπεία νεοαντιγόνων βασισμένη σε mRNA, η οποία σχεδιάζεται ειδικά για κάθε ασθενή μέσω της γενετικής ανάλυσης του όγκου του. Η θεραπεία κωδικοποιεί έως και 34 διαφορετικά νεοαντιγόνα, εκπαιδεύοντας στοχευμένα τα Τ-κύτταρα του ανοσοποιητικού συστήματος να αναγνωρίζουν και να επιτίθενται στα καρκινικά κύτταρα, ενώ η ταυτόχρονη χορήγηση του αναστολέα PD-1 (Keytruda) διευκολύνει την απρόσκοπτη ανοσολογική απόκριση.

Η έννοια του «εμβολίου» στην προκειμένη περίπτωση διαφοροποιείται σημαντικά από τα παραδοσιακά προληπτικά εμβόλια που χορηγούνται μαζικά στον γενικό πληθυσμό. Αντιθέτως, πρόκειται για μια εξαιρετικά πολύπλοκη διαδικασία παρασκευής όπου, μετά τη χειρουργική αφαίρεση του όγκου, οι ερευνητές πραγματοποιούν γενετική αλληλούχηση για να εντοπίσουν τις μοναδικές μεταλλάξεις (νεοαντιγόνα) του συγκεκριμένου καρκίνου. Ένας εξειδικευμένος αλγόριθμος αναλύει τα δεδομένα και επιλέγει έως και 34 νεοαντιγόνα τα οποία διαθέτουν την υψηλότερη πιθανότητα να ενεργοποιήσουν το ανοσοποιητικό σύστημα του συγκεκριμένου ατόμου.

Αυτή η πληροφορία κωδικοποιείται σε ένα μόριο mRNA το οποίο χορηγείται στον ασθενή, δίνοντας ουσιαστικά εντολή στα κύτταρα του σώματος να παραγάγουν τα συγκεκριμένα πρωτεϊνικά τμήματα. Το ανοσοποιητικό σύστημα εκπαιδεύεται με αυτόν τον τρόπο ώστε να αναγνωρίζει τους συγκεκριμένους στόχους και να εξοντώνει τα εναπομείναντα καρκινικά κύτταρα. Από την άλλη πλευρά, το Keytruda λειτουργεί αφαιρώντας τα φρένα του ανοσοποιητικού συστήματος, μπλοκάροντας την πρωτεΐνη PD-1 την οποία συχνά εκμεταλλεύονται τα καρκινικά κύτταρα για να αποφύγουν την ανίχνευση. Η ταυτόχρονη δράση των δύο φαρμάκων δημιουργεί μια εξαιρετικά στοχευμένη και ισχυρή άμυνα απέναντι στην επανεμφάνιση της νόσου.

Ποια είναι τα κλινικά αποτελέσματα της μελέτης Φάσης 3 INTerpath-001;

Στην παγκόσμια κλινική δοκιμή INTerpath-001 συμμετείχαν 1.137 ασθενείς με μελάνωμα σταδίου IIB-IV. Η ενδιάμεση ανάλυση κατέδειξε ότι ο συνδυασμός Intismeran και Keytruda βελτίωσε στατιστικά και κλινικά την επιβίωση χωρίς υποτροπή (RFS) καθώς και την επιβίωση χωρίς απομακρυσμένη μετάσταση (DMFS) έναντι της μονοθεραπείας με Keytruda, διατηρώντας παράλληλα σταθερό το προφίλ ασφαλείας.

Η κλινική δοκιμή διενεργήθηκε με αυστηρά επιστημονικά πρότυπα, όντας παγκόσμια, τυχαιοποιημένη, διπλά τυφλή και ελεγχόμενη με ενεργό συγκριτή. Οι ασθενείς, οι οποίοι είχαν ήδη υποβληθεί σε χειρουργική αφαίρεση του όγκου τους (χωρίς να έχουν λάβει προηγούμενη συστημική θεραπεία) και διέτρεχαν υψηλό κίνδυνο υποτροπής, τυχαιοποιήθηκαν σε αναλογία 2:1. Η ερευνητική ομάδα έλαβε ενδοφλέβια τη συνδυαστική θεραπεία η οποία περιελάμβανε το intismeran (1 mg κάθε τρεις εβδομάδες για μέγιστο χρονικό διάστημα εννέα δόσεων) και το Keytruda (400 mg κάθε έξι εβδομάδες για έως εννέα κύκλους), ενώ η ομάδα ελέγχου έλαβε αποκλειστικά Keytruda.

Τα ευρήματα της προκαθορισμένης ενδιάμεσης ανάλυσης έδειξαν ότι η μελέτη πέτυχε τον πρωτεύοντα στόχο της βελτίωσης της Επιβίωσης Χωρίς Υποτροπή (Recurrence-Free Survival - RFS), μειώνοντας σημαντικά τον χρόνο από την τυχαιοποίηση έως την ενδεχόμενη επανεμφάνιση της νόσου. Επιπρόσθετα, καταγράφηκε επίτευξη του κρίσιμου δευτερεύοντος στόχου που αφορά την Επιβίωση Χωρίς Απομακρυσμένη Μετάσταση (Distant Metastasis-Free Survival - DMFS), ένα μέγεθος που υποδεικνύει την ικανότητα της θεραπείας να εμποδίζει την εξάπλωση του καρκίνου σε άλλα όργανα του σώματος.

Αν και οι εταιρείες δεν έχουν δημοσιεύσει ακόμη τους ακριβείς αριθμητικούς δείκτες (όπως οι λόγοι κινδύνου - hazard ratios), αξίζει να σημειωθεί ότι τα αποτελέσματα αυτά έρχονται να επιβεβαιώσουν τα προγενέστερα δεδομένα της Φάσης 2b (KEYNOTE-942), τα οποία είχαν δείξει εντυπωσιακή μείωση του κινδύνου υποτροπής ή θανάτου κατά 49% έπειτα από παρακολούθηση πέντε ετών.

Ποιες είναι οι προεκτάσεις για τους ασθενείς στην Ελλάδα και η διαδικασία έγκρισης;

Μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, η Merck και η Moderna δρομολογούν την κατάθεση των φακέλων προς τους διεθνείς ρυθμιστικούς φορείς (FDA, EMA). Η ενδεχόμενη ευρωπαϊκή έγκριση θα επιτρέψει τη σταδιακή εισαγωγή της θεραπείας στο ελληνικό σύστημα υγείας, ωστόσο η υλικοτεχνική πολυπλοκότητα και το υψηλό κόστος αναμένεται να απαιτήσουν ειδικές διαδικασίες αξιολόγησης από τον ΕΟΠΥΥ και το Υπουργείο Υγείας.

Η προοπτική μιας εξατομικευμένης mRNA θεραπείας δημιουργεί ένα εντελώς νέο τοπίο διαχείρισης για την ελληνική ογκολογική κοινότητα. Το μελάνωμα αποτελεί μια σοβαρή μορφή καρκίνου του δέρματος με σημαντική συχνότητα εμφάνισης στις μεσογειακές χώρες λόγω της αυξημένης έκθεσης στην ηλιακή ακτινοβολία. Εφόσον ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (EMA) προχωρήσει στην έγκριση του intismeran, οι Έλληνες ασθενείς με εξαιρεθέν μελάνωμα σταδίου IIB-IV θα αποκτήσουν θεωρητικά πρόσβαση σε μια εξαιρετικά προηγμένη θεραπευτική επιλογή η οποία ενισχύει θεαματικά τις πιθανότητες οριστικής ίασης.

Παράλληλα όμως, ο σχεδιασμός και η κλινική εφαρμογή του φαρμάκου αναδεικνύουν σοβαρά ζητήματα υποδομών και βιωσιμότητας για το εθνικό σύστημα υγείας. Σε αντίθεση με τα συμβατικά ογκολογικά φάρμακα που παράγονται μαζικά, η συγκεκριμένη θεραπεία προϋποθέτει την αποστολή δείγματος ιστού του ασθενούς σε εξειδικευμένα εργαστήρια στο εξωτερικό, τη γονιδιωματική αλληλούχηση, τον σχεδιασμό του mRNA και την επιστροφή του εξατομικευμένου φιαλιδίου στο ελληνικό νοσοκομείο εντός ενός αυστηρού χρονοδιαγράμματος. Το εξαιρετικά υψηλό κόστος παραγωγής ενός τέτοιου φαρμάκου αναμένεται να οδηγήσει σε εκτεταμένες διαπραγματεύσεις μέσω της Επιτροπής Αξιολόγησης και Αποζημίωσης Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης (ΕΑΑΦΑΧ), προκειμένου να διασφαλιστεί η βιώσιμη πρόσβαση των ασθενών.