Επιβεβαιώθηκε η δεύτερη οθόνη στα επερχόμενα Xiaomi 17 Pro και Pro Max

Η Xiaomi αποκάλυψε τις πρώτες επίσημες εικόνες από τη νέα της σειρά Xiaomi 17, η οποία αναμένεται να παρουσιαστεί επίσημα στην Κίνα μέχρι το τέλος του μήνα. Όπως ήταν αναμενόμενο, η προσοχή συγκεντρώνεται κυρίως στα μοντέλα 17 Pro και 17 Pro Max, τα οποία φέρνουν στο προσκήνιο ένα χαρακτηριστικό που δύσκολα περνά απαρατήρητο: μια δεύτερη οθόνη στο πίσω μέρος της συσκευής. Η εταιρεία τη βάφτισε “Magic Back Screen” και φιλοδοξεί να αποτελέσει το στοιχείο που θα διαφοροποιήσει τα νέα flagship από τον ανταγωνισμό.

Η απόφαση της Xiaomi να παραλείψει εντελώς τη σειρά 16 και να περάσει κατευθείαν στη σειρά 17 δεν είναι τυχαία. Η κινεζική εταιρεία θέλει να βρεθεί πρόσωπο με πρόσωπο με την Apple, η οποία φέτος παρουσίασε τα iPhone 17 και iPhone 17 Pro. Με αυτό τον τρόπο, η επιλογή της ονομασίας δεν αφήνει περιθώρια παρερμηνειών: το μήνυμα είναι πως η Xiaomi μπαίνει δυναμικά στο ίδιο γήπεδο με τον αμερικανικό κολοσσό.

Ωστόσο, η ονοματολογία είναι μόνο η αρχή. Ο σχεδιασμός των δύο νέων μοντέλων δείχνει πως η Xiaomi είναι έτοιμη να κάνει ένα βήμα μπροστά, υιοθετώντας μια πιο τολμηρή προσέγγιση. Στο πίσω μέρος δεσπόζει μια ορθογώνια μονάδα που εκτείνεται από άκρη σε άκρη. Αν το σχέδιο θυμίζει κάτι γνώριμο, είναι γιατί η Apple ακολούθησε αντίστοιχη λογική με το iPhone 17 Pro. Η διαφορά είναι ότι η Xiaomi επιλέγει να εκμεταλλευτεί αυτόν τον χώρο με μια πλήρως λειτουργική δεύτερη οθόνη.

Στο επίσημο teaser video φαίνεται καθαρά πως η “Magic Back Screen” δεν είναι απλά ένα διακοσμητικό στοιχείο. Ο χρήστης μπορεί να αλλάζει ανάμεσα σε διαφορετικά στυλ ρολογιού, να χρησιμοποιεί την οθόνη ως viewfinder για selfies με τις κύριες κάμερες, να βλέπει ειδοποιήσεις από εφαρμογές ή ακόμα και να προβάλλει πολύχρωμα animations. Και αν όλα αυτά μοιάζουν ήδη εντυπωσιακά, είναι σχεδόν βέβαιο ότι η εταιρεία κρατά μερικές ακόμη λειτουργίες κρυφές για την επίσημη παρουσίαση.

Η ιδέα δεν είναι εντελώς πρωτόγνωρη για τη Xiaomi. Το 2021, το Mi 11 Ultra είχε κυκλοφορήσει με μια μικροσκοπική AMOLED οθόνη 1,1 ιντσών στο πίσω μέρος. Ωστόσο, εκείνη η υλοποίηση ήταν περιορισμένη και περισσότερο πειραματική. Με τη νέα σειρά, φαίνεται πως η Xiaomi ποντάρει σε μια σαφώς πιο ώριμη και ολοκληρωμένη προσέγγιση, θέλοντας να προσδώσει πραγματική χρηστική αξία στο πίσω panel.

Πέρα από τον σχεδιασμό, η Xiaomi εξοπλίζει τα νέα μοντέλα με κορυφαία τεχνικά χαρακτηριστικά. Η σειρά 17 θα είναι η πρώτη που θα ενσωματώσει το ολοκαίνουργιο Snapdragon 8 Elite Gen 5 της Qualcomm, το οποίο αναμένεται να παρουσιαστεί επίσημα μέσα στις επόμενες ημέρες. Επίσης, η Xiaomi σκοπεύει να εντυπωσιάσει και με την αυτονομία. Το βασικό μοντέλο θα διαθέτει μπαταρία 7.000mAh, ενώ το 17 Pro Max μπορεί να φτάσει ακόμα και τα 7.500mAh. Αν επιβεβαιωθούν οι αριθμοί, μιλάμε για από τις μεγαλύτερες μπαταρίες που έχουμε δει ποτέ σε ναυαρχίδα.

