Ερευνητές δημιούργησαν εξωτικές μορφές ύλης που δεν υπάρχουν στη φύση

Σύνοψη

Ερευνητές του πανεπιστημίου Cal Poly απέδειξαν πώς μπορούν να δημιουργηθούν μορφές εξωτικής κβαντικής ύλης που δεν απαντώνται φυσικά σε κανένα στατικό υλικό.

Η τεχνική επιτυγχάνεται μέσω της συνεχούς και περιοδικής μεταβολής των μαγνητικών πεδίων στον χρόνο.

Αυτές οι «ανύπαρκτες» για την κλασική φυσική καταστάσεις αποδεικνύονται εξαιρετικά σταθερές απέναντι στον υπολογιστικό «θόρυβο».

Η ανακάλυψη ανοίγει νέους δρόμους για την αρχιτεκτονική των κβαντικών υπολογιστών.

Η μελέτη αποδεικνύει ότι οι κβαντικές ιδιότητες δεν εξαρτώνται μόνο από το ίδιο το υλικό, αλλά από τον τρόπο που αυτό διεγείρεται χρονικά.

Η εξέλιξη της κβαντικής τεχνολογίας αντιμετωπίζει διαρκώς αυστηρούς φυσικούς περιορισμούς, με κυριότερο την ευαισθησία των κβαντικών συστημάτων σε εξωτερικές παρεμβολές.

Μια νέα ακαδημαϊκή δημοσίευση από την ερευνητική ομάδα του Τμήματος Φυσικής του πανεπιστημίου California Polytechnic State University (Cal Poly), ρίχνει φως στο πώς η μεταβολή των μαγνητικών πεδίων με βάση τον χρόνο μπορεί να αναδιατάξει την ύλη σε υποατομικό επίπεδο. Το αποτέλεσμα είναι η δημιουργία εξωτικών μορφών κβαντικής ύλης οι οποίες δεν θα έπρεπε να υπάρχουν βάσει των κανόνων που διέπουν τα στατικά συστήματα.

Η μελέτη δημοσιεύτηκε τον Μάιο του 2026 στο αυστηρά αξιολογούμενο επιστημονικό περιοδικό Physical Review B, με τίτλο "Flux-Switching Floquet Engineering”. Η προσέγγιση των ερευνητών εισάγει πρακτικές λύσεις για τον έλεγχο των κβαντικών συστημάτων, εστιάζοντας σε θεωρητικά και υπολογιστικά μοντέλα που επανεξετάζουν τον ρόλο του χρόνου στη συμπεριφορά των υλικών.

Πώς τα μαγνητικά πεδία δημιουργούν «ανύπαρκτη» εξωτική ύλη;

Σύμφωνα με τη νέα μελέτη, η περιοδική μεταβολή ενός μαγνητικού πεδίου σε συνάρτηση με τον χρόνο δημιουργεί «οδηγούμενες» κβαντικές καταστάσεις. Αυτές οι ειδικές φάσεις δεν υφίστανται σε στατικά υλικά και επιτρέπουν την ανάπτυξη κβαντικών συστημάτων υψηλής σταθερότητας, ελαχιστοποιώντας τον τεχνολογικό θόρυβο, την απώλεια συνοχής των Qubits και τα υπολογιστικά σφάλματα.

Η μηχανική Floquet και η σταθερότητα των qubits

Ο κβαντικός υπολογισμός βασίζεται στα Qubits, τη θεμελιώδη μονάδα πληροφορίας. Αντίθετα με τα κλασικά bits που αναπαριστούν είτε το 0 είτε το 1, τα Qubits μπορούν να βρίσκονται ταυτόχρονα και στις δύο καταστάσεις (υπέρθεση). Για τον έλεγχο και την ανάγνωση αυτών των δεδομένων, η επιστημονική κοινότητα χρησιμοποιεί κατά κόρον τα μαγνητικά πεδία. Ωστόσο, τα Qubits είναι εξαιρετικά ευαίσθητα. Ελάχιστες αυξομειώσεις της θερμοκρασίας ή τυχαίες ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές προκαλούν «αποσυνοχή» (decoherence), καταστρέφοντας την υπολογιστική διαδικασία.

Η ομάδα του Cal Poly αξιοποίησε τη μηχανική Floquet, μια προσέγγιση που εξετάζει τα κβαντικά συστήματα υπό συνθήκες περιοδικής διέγερσης. Αντί να προσπαθούν να μονώσουν πλήρως το υλικό από το περιβάλλον, οι ερευνητές απέδειξαν υπολογιστικά ότι οδηγώντας το υλικό μέσα από εναλλασσόμενα μαγνητικά πεδία με απόλυτη χρονική ακρίβεια, το σύστημα «κλειδώνει» σε νέες τοπολογικές φάσεις.

Ο επικεφαλής της μελέτης, Ian Powell, εξήγησε ότι οι χρήσιμες κβαντικές ιδιότητες δεν εξαρτώνται αποκλειστικά από την ταυτότητα του υλικού, αλλά και από τον τρόπο με τον οποίο αυτό οδηγείται μέσα στον χρόνο. Η περιοδική εναλλαγή γεννά εξωτικές μορφές ύλης που είναι ενδογενώς σταθερές και προστατευμένες από μικρά σφάλματα.

Οπτικός χάρτης και τοπολογικές φάσεις της ύλης

Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα στοιχεία της δημοσίευσης αφορά την ανακάλυψη ενός νέου μαθηματικού κανόνα οργάνωσης. Μέσω αυτού, δημιουργήθηκε ένας τοπολογικός χάρτης ο οποίος διαχωρίζει με σαφήνεια τις διαφορετικές, σταθερές κβαντικές φάσεις αυτής της «τεχνητής» ύλης.

Οι αρχές που διέπουν αυτούς τους τοπολογικούς αριθμούς συνήθως παρατηρούνται σε κβαντικά συστήματα ανώτερων διαστάσεων. Η εφαρμογή χρονικά μεταβαλλόμενων μαγνητικών πεδίων επιτρέπει τη μελέτη αυτών των πολύπλοκων φυσικών φαινομένων σε απλούστερες πλατφόρμες. Η δυνατότητα προσομοίωσης λειτουργεί ως ένα πολύτιμο εργαλείο για τους φυσικούς, οι οποίοι μπορούν πλέον να χαρτογραφήσουν εξωτικές καταστάσεις ύλης χωρίς να απαιτείται η δημιουργία θεωρητικών μοντέλων αδύνατων φυσικών διαστάσεων.

Πρακτικές εφαρμογές

Η έρευνα αφορά πρωτίστως τις τεχνολογίες κβαντικής προσομοίωσης και τη βαθύτερη αρχιτεκτονική των υπολογιστών επόμενης γενιάς. Η επιτυχής πειραματική επικύρωση της θεωρίας στο προσεχές μέλλον αναμένεται να μεταφερθεί σε κλάδους όπως η φαρμακευτική (για τον ταχύτατο σχεδιασμό νέων μορίων), τα χρηματοοικονομικά μοντέλα, η εφοδιαστική αλυσίδα και η αεροδιαστημική μηχανική.

Για τα ευρωπαϊκά και ελληνικά δεδομένα, η ανάπτυξη σταθερών κβαντικών διατάξεων έχει άμεσο ενδιαφέρον. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσω πρωτοβουλιών όπως το EuroHPC Joint Undertaking, χρηματοδοτεί ενεργά την κατασκευή και ενσωμάτωση κβαντικών υπολογιστών στην ευρωπαϊκή υποδομή υπερυπολογιστών. Μια τεχνολογία που μειώνει τον αναγκαίο όγκο της διόρθωσης σφαλμάτων (error correction) μειώνει παράλληλα και το κολοσσιαίο κόστος κατασκευής, καθιστώντας τον κβαντικό υπολογισμό πιο προσβάσιμο για μικρότερα εθνικά ερευνητικά δίκτυα.

