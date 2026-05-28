Ερευνητές κατάφεραν να πραγματοποιήσουν πυρηνικές δοκιμές στο εργαστήριο και αυτός είναι ο λόγος

Σύνοψη

Ερευνητές του Lawrence Livermore National Laboratory (LLNL) ανέπτυξαν μια μέθοδο δημιουργίας μικροσκοπικών "βολίδων" στο εργαστήριο για τη μελέτη των πυρηνικών καταλοίπων.

Χρησιμοποιώντας αεροδυναμική αιώρηση και θέρμανση μέσω laser, συντήκουν μήτρες σιδήρου και πυριτίου με ισότοπα ουρανίου.

Η διαδικασία επιτρέπει την παρατήρηση του τρόπου με τον οποίο τα ραδιενεργά στοιχεία ενσωματώνονται στο γυαλί και τα θραύσματα κατά την ψύξη μιας πυρηνικής έκρηξης ή ενός ατυχήματος.

Η έρευνα βελτιώνει δραστικά τα υπολογιστικά μοντέλα της πυρηνικής εγκληματολογίας (nuclear forensics), επιτρέποντας τον ακριβέστερο εντοπισμό της προέλευσης του ραδιενεργού υλικού.

Η κατανόηση της συμπεριφοράς των ραδιενεργών ισοτόπων αμέσως μετά από ένα πυρηνικό συμβάν αποτελεί κρίσιμο ζήτημα για την παγκόσμια ασφάλεια. Μέχρι πρότινος, τα δεδομένα προέρχονταν αποκλειστικά από ιστορικές δοκιμές πεδίου, εγείροντας περιορισμούς στην ακρίβεια της σύγχρονης ανάλυσης. Σήμερα, ερευνητές από το Lawrence Livermore National Laboratory (LLNL) μεταφέρουν αυτή τη μελέτη στο ελεγχόμενο περιβάλλον του εργαστηρίου, αναπτύσσοντας μια μέθοδο δημιουργίας τεχνητών πυρηνικών καταλοίπων.

Μέσω της δημοσίευσης τους στο Analytical Chemistry της American Chemical Society, οι επιστήμονες περιγράφουν μια διαδικασία όπου αναπαράγουν τις ακραίες θερμοκρασίες και τις συνθήκες ψύξης που επικρατούν κατά τη διάρκεια μιας πυρηνικής έκρηξης ή ενός σοβαρού ατυχήματος σε αντιδραστήρα.

Πώς δημιουργείται η τεχνητή ραδιενεργή βροχή στο εργαστήριο;

Η επιστημονική ομάδα του LLNL χρησιμοποιεί ένα σύστημα αεροδυναμικής αιώρησης σε συνδυασμό με θέρμανση laser για να συντήξει μικροσκοπικά δείγματα αδρανών υλικών (μήτρες σιδήρου ή πυριτίου) μαζί με ίχνη ουρανίου σε θερμοκρασίες άνω των 2.500 βαθμών Κελσίου, προσομοιώνοντας τη δημιουργία υαλώδους πυρηνικού κατάλοιπου και παρατηρώντας τον ρυθμό κρυστάλλωσης και οξείδωσης κατά την ταχεία ψύξη.

Η τεχνική της αεροδυναμικής αιώρησης επιτρέπει στο δείγμα να αιωρείται σε ένα ρεύμα αερίου (όπως αργό ή μείγμα οξυγόνου), αποτρέποντας την επαφή του με οποιαδήποτε επιφάνεια κατά τη διάρκεια της τήξης. Αυτό είναι υψίστης σημασίας, καθώς η απουσία τοιχωμάτων υποδοχέα εξαλείφει την πιθανότητα επιμόλυνσης του δείγματος και επιτρέπει την ακριβή παρατήρηση των θερμοδυναμικών αλλαγών. Η ακτίνα laser (συνήθως CO2 laser) θερμαίνει το αιωρούμενο σωματίδιο, μετατρέποντάς το σε μια μικροσκοπική "βολίδα" πλάσματος και τηγμένου υλικού.

Ελέγχοντας την ατμόσφαιρα (οξειδωτική ή αναγωγική) και τον ρυθμό ψύξης, οι επιστήμονες παρατηρούν πώς το ουράνιο κατανέμεται εντός του υλικού. Στις μήτρες σιδήρου, η οξείδωση παίζει καθοριστικό ρόλο στην ενσωμάτωση των ισοτόπων, ενώ στις πυριτικές μήτρες, το ουράνιο τείνει να δημιουργεί ομοιογενή υαλώδη δομή. Αυτά τα εργαστηριακά δημιουργήματα ονομάζονται "surrogate debris" (υποκατάστατα θραύσματα) και διαθέτουν τις ίδιες φυσικοχημικές ιδιότητες με το πραγματικό ραδιενεργό νέφος.

Η σημασία για την Πυρηνική Εγκληματολογία

Ο κύριος στόχος αυτής της έρευνας δεν είναι απλώς η παρατήρηση, αλλά η παροχή δεδομένων υψηλής ακρίβειας για τα υπολογιστικά μοντέλα της πυρηνικής εγκληματολογίας. Η πυρηνική εγκληματολογία ασχολείται με την ανάλυση ραδιενεργών υλικών προκειμένου να εντοπιστεί η πηγή, ο σχεδιασμός και η ιστορία της κατασκευής τους.

Στην περίπτωση ενός μη εξουσιοδοτημένου πυρηνικού συμβάντος (όπως η χρήση μιας "βρόμικης βόμβας" ή η έκρηξη ενός μηχανισμού), η ανάλυση των καταλοίπων αποτελεί τη βασική μέθοδο απόδοσης ευθυνών. Κάθε τύπος πυρηνικού καυσίμου, αντιδραστήρα και γεωλογικού περιβάλλοντος αφήνει ένα μοναδικό χημικό και ισοτοπικό αποτύπωμα.

Η μέθοδος του LLNL επιτρέπει στους επιστήμονες να δημιουργήσουν μια τεράστια βάση δεδομένων. Συγκρίνοντας τα πραγματικά δείγματα από ένα συμβάν με τα εργαστηριακά παραγόμενα "υποκατάστατα", οι αναλυτές μπορούν να προσδιορίσουν τον τύπο του όπλου, το ποσοστό εμπλουτισμού του ουρανίου και το περιβάλλον στο οποίο έγινε η έκρηξη (π.χ. αστικό περιβάλλον με υψηλή περιεκτικότητα σε σκυρόδεμα/πυρίτιο έναντι βιομηχανικού περιβάλλοντος με υψηλή συγκέντρωση σιδήρου).

Ελληνικό ενδιαφέρον: Παρακολούθηση και ετοιμότητα

Παρότι η Ελλάδα δεν διαθέτει πυρηνικό οπλοστάσιο ή αντιδραστήρες παραγωγής ενέργειας, η γεωγραφική της θέση καθιστά την παρακολούθηση της ραδιενέργειας υψίστης σημασίας. Με πυρηνικούς σταθμούς να λειτουργούν σε γειτονικές χώρες (Βουλγαρία, Τουρκία) και το διαρκές ρίσκο από εμπόλεμες ζώνες (Ουκρανία), η Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ) διατηρεί ένα εκτενές δίκτυο τηλεμετρίας.

Τα δεδομένα που παράγονται από μελέτες όπως αυτή του LLNL ενσωματώνονται σταδιακά στα διεθνή λογισμικά διασποράς, τα οποία χρησιμοποιούνται από δίκτυα όπως το ευρωπαϊκό EURDEP. Γνωρίζοντας ακριβώς πώς αερολύονται και ψύχονται τα ραδιενεργά σωματίδια, οι επιστήμονες μπορούν να προβλέψουν με μεγαλύτερη ακρίβεια την ταχύτητα καθίζησης και την τοξικότητα ενός ραδιενεργού νέφους που ενδέχεται να κατευθυνθεί προς τον ελληνικό εναέριο χώρο μέσω των καιρικών ρευμάτων. Αυτό μεταφράζεται σε ταχύτερες και ακριβέστερες οδηγίες προς τον πληθυσμό σχετικά με την καταλληλότητα των αγροτικών προϊόντων και του νερού.