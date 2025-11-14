Facebook Marketplace: Η Meta βάζει στο παιχνίδι AI, συλλογές και ομαδικό παζάρι

Η Meta επιχειρεί ακόμη μια ανανέωση σε μία από τις πιο δημοφιλείς υπηρεσίες της πλατφόρμας, το Facebook Marketplace, με στόχο να το κάνει πιο ελκυστικό για τη γενιά των νεότερων ενηλίκων. Η εταιρεία δεν περιορίζεται σε μερικές οπτικές αλλαγές, αλλά μετατρέπει την εμπειρία από μια απλή αγγελία αγοραπωλησιών σε ένα περιβάλλον κοινωνικού shopping, ενισχύοντας την αίσθηση κοινότητας και συνεργασίας μεταξύ χρηστών.

Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά νέα στοιχεία είναι η δυνατότητα δημιουργίας συλλογών Marketplace, που θυμίζουν πίνακες στο Pinterest. Οι χρήστες μπορούν πλέον να συγκεντρώνουν αγγελίες σε θεματικές ομάδες — από έπιπλα και vintage ρούχα μέχρι μεταχειρισμένα αυτοκίνητα — και να προσκαλούν φίλους για να συμμετάσχουν. Οι συλλογές αυτές μπορούν στη συνέχεια να κοινοποιηθούν στο Facebook, αλλά και απευθείας σε WhatsApp και Messenger, ανοίγοντας τον δρόμο για συλλογικό browsing και από κοινού αποφάσεις αγοράς.

Η Meta ενισχύει και την επικοινωνία μεταξύ χρηστών και πωλητών. Για πρώτη φορά, αγοραστές μπορούν να προσκαλέσουν Facebook φίλους μέσα στα chat με τους πωλητές, με στόχο να διευκολυνθούν η συνεννόηση, η διαπραγμάτευση στις τιμές και ο προγραμματισμός παραλαβής. Με αυτόν τον τρόπο, η διαδικασία δεν μοιάζει με κλασική, τυπική συναλλαγή, αλλά με ομαδική προσπάθεια — ιδανική για παρέες που αναζητούν μαζί σπίτι προς ενοικίαση, αυτοκίνητο, εξοπλισμό ή έπιπλα.

Παράλληλα, το Marketplace αποκτά χαρακτηριστικά που θυμίζουν το News Feed: οι αγγελίες αποκτούν πεδίο σχολίων και αντιδράσεων. Αυτό σημαίνει ότι οι αγοραπωλησίες γίνονται ορατές και σχολιάσιμες στο ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον, κάτι που θα μπορούσε να κάνει την πλατφόρμα πιο ζωντανή, αλλά ενδεχομένως και πιο χαοτική.

Ωστόσο, όπως φαίνεται, η Meta δεν θα μπορούσε να παρουσιάσει νέα features χωρίς να ενσωματώσει τεχνητή νοημοσύνη. Το Marketplace αποκτά AI-generated insights, ένα σύστημα που παράγει έξυπνες προτάσεις για ερωτήσεις που θα μπορούσε να θέσει ο αγοραστής στον πωλητή, κάτι σαν έξτρα καθοδήγηση για όσους είναι άπειροι με τις συναλλαγές.

Η Meta πειραματίζεται και με πιο εξειδικευμένες αναλύσεις, ξεκινώντας από τον χώρο των οχημάτων. Τα οχήματα αποτελούν μία από τις πιο δημοφιλείς κατηγορίες για νεότερους αγοραστές στο Marketplace, και γι’ αυτό η εταιρεία δοκιμάζει AI που θα παρέχει πρόσθετες πληροφορίες για κάθε καταχωρημένο αυτοκίνητο — από πιθανά ερωτήματα μέχρι πιθανούς παράγοντες προσοχής σε δεδομένα του πωλητή.

Όλες αυτές οι εξελίξεις εντάσσονται στη διαχρονική στρατηγική της Meta να κάνει το Facebook ξανά επίκαιρο και επιθυμητό για νεαρότερους χρήστες. Παρά την πτώση χρήσης του News Feed από τη γενιά Gen Z, το Marketplace εξακολουθεί να αποτελεί ένα από τα πιο ισχυρά χαρτιά της πλατφόρμας στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα. Η εταιρεία έχει δοκιμάσει διάφορες κινήσεις για την ανάκτηση ενδιαφέροντος των νεότερων, όπως η ενσωμάτωση τοπικών events, η εμφάνιση friends-only feed και ακόμη και η επαναφορά του poke — μια αναφορά στην πρώιμη χρυσή εποχή του Facebook.