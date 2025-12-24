Instagram: Έρχεται το όριο στα hashtags

Μια σημαντική αλλαγή έρχεται να ανατρέψει τα δεδομένα στον τρόπο που οι χρήστες και οι δημιουργοί περιεχομένου αλληλεπιδρούν με το Instagram. Η δημοφιλής πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης αποφάσισε να θέσει ένα αυστηρό όριο στη χρήση των hashtags, τερματίζοντας ουσιαστικά την πρακτική της μαζικής προσθήκης ετικετών που κυριαρχούσε για χρόνια. Πλέον, το «ταβάνι» για κάθε ανάρτηση (Post) ή Reel ορίζεται στα πέντε hashtags, μια κίνηση που στοχεύει στην καταπολέμηση του spam και στην αναβάθμιση της ποιότητας του περιεχομένου που προβάλλεται στους χρήστες.

Η επίσημη επιβεβαίωση και η νέα πραγματικότητα

Η είδηση επιβεβαιώθηκε επίσημα μέσω του λογαριασμού @creators του Instagram, βάζοντας τέλος στη φημολογία που είχε αναπτυχθεί το τελευταίο διάστημα, όταν αρκετοί χρήστες παρατήρησαν περιορισμούς κατά τη διάρκεια δοκιμαστικών φάσεων. Μέχρι πρότινος, το Instagram επέτρεπε τη χρήση έως και 30 hashtags ανά δημοσίευση, δίνοντας το περιθώριο σε πολλούς λογαριασμούς να «βομβαρδίζουν» τις αναρτήσεις τους με δεκάδες ετικέτες, συχνά άσχετες με το περιεχόμενο, σε μια προσπάθεια να ξεγελάσουν τον αλγόριθμο και να κερδίσουν μεγαλύτερη απήχηση.

Αυτή η πρακτική ανήκει πλέον στο παρελθόν. Η Meta καθιστά σαφές ότι η στρατηγική «όσο περισσότερα, τόσο το καλύτερο» όχι μόνο δεν αποδίδει πλέον, αλλά ενδέχεται να λειτουργήσει και εις βάρος του λογαριασμού. Το νέο όριο των πέντε ετικετών είναι απόλυτο και σηματοδοτεί τη στροφή της πλατφόρμας προς μια πιο «καθαρή» και ουσιαστική εμπειρία χρήσης.

Γιατί το Instagram προχωρά σε αυτή την κίνηση;

Ο κύριος λόγος πίσω από αυτή την απόφαση είναι η ανάγκη για περιορισμό του «θορύβου» και του spam. Για χρόνια, τα hashtags χρησιμοποιούνταν ως εργαλείο χειραγώγησης της ορατότητας (reach hacking). Χρήστες αντέγραφαν και επικόλλουσαν λίστες με δημοφιλείς λέξεις-κλειδιά (#love, #instagood, #f4f κ.λπ.), ανεξάρτητα από το αν αυτές ταίριαζαν με την εικόνα ή το βίντεο που ανέβαζαν. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να γεμίζουν οι σελίδες εξερεύνησης με άσχετο υλικό, δυσκολεύοντας τον αλγόριθμο να καταλάβει τι πραγματικά αφορά η κάθε ανάρτηση.

Ο επικεφαλής του Instagram, Adam Mosseri, έχει τονίσει επανειλημμένα ότι τα hashtags δεν αποτελούν πλέον τον κύριο μοχλό ανάπτυξης ενός λογαριασμού. Η πλατφόρμα έχει εξελίξει τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης (AI) που διαθέτει, τα οποία πλέον είναι ικανά να «διαβάζουν» και να κατανοούν το περιεχόμενο μέσω της ανάλυσης της εικόνας, του κειμένου στη λεζάντα και των οπτικών στοιχείων, χωρίς να εξαρτώνται αποκλειστικά από τις ετικέτες που βάζει ο χρήστης.

Ποιότητα έναντι ποσότητας: Τι πρέπει να προσέξουν οι creators

Με τα νέα δεδομένα, η ποιότητα και η συνάφεια γίνονται οι απόλυτοι πρωταγωνιστές. Το Instagram συμβουλεύει τους δημιουργούς να επιλέγουν προσεκτικά τα πέντε hashtags που θα χρησιμοποιήσουν. Αυτά πρέπει να είναι απόλυτα σχετικά με το θέμα της ανάρτησης και να στοχεύουν σε συγκεκριμένο κοινό.

Για παράδειγμα, μια ανάρτηση με θέμα τη μαγειρική δεν ωφελείται από γενικές ετικέτες όπως #viral ή #explore. Αντιθέτως, τέτοιες πρακτικές μπορεί να θεωρηθούν spam από τον αλγόριθμο και να μειώσουν την απήχηση του post. Το ζητούμενο είναι η ακρίβεια: ετικέτες που περιγράφουν συγκεκριμένα υλικά, τεχνικές ή το είδος της κουζίνας είναι πολύ πιο αποδοτικές γιατί βοηθούν το σύστημα να δείξει το περιεχόμενο σε ανθρώπους που πραγματικά ενδιαφέρονται για αυτό.

Η SEO διάσταση και η στρατηγική της Meta

Η αλλαγή αυτή εντάσσεται σε μια ευρύτερη στρατηγική της Meta για βελτιστοποίηση των μηχανών αναζήτησης εντός των εφαρμογών της. Όπως και στο Threads, όπου το όριο είναι ακόμα πιο αυστηρό (μόλις μία ετικέτα ανά post), έτσι και στο Instagram, ο στόχος είναι η κατηγοριοποίηση του περιεχομένου με βάση το πραγματικό ενδιαφέρον και όχι τη δημοτικότητα των λέξεων-κλειδιών.

Αυτό σημαίνει ότι οι δημιουργοί πρέπει να αντιμετωπίζουν το Instagram περισσότερο σαν μια μηχανή αναζήτησης. Η συγγραφή περιγραφικών λεζάντων που περιέχουν φυσικά τις λέξεις-κλειδιά αποκτά μεγαλύτερη βαρύτητα από τη λίστα των hashtags στο τέλος του κειμένου. Η πλατφόρμα θέλει να εκπαιδεύσει τους χρήστες να παράγουν περιεχόμενο με νόημα, το οποίο θα ανακαλύπτεται οργανικά από το κοινό που το αναζητά.

Προσαρμογή ή περιθωριοποίηση

Για τους επαγγελματίες των social media και τους influencers, η προσαρμογή είναι μονόδρομος. Τα εργαλεία αυτοματισμού που βασίζονταν σε μαζικά hashtags θα πρέπει να επανασχεδιαστούν, ενώ η στρατηγική περιεχομένου θα πρέπει να εστιάσει στην αυθεντικότητα. Το μήνυμα είναι σαφές: Το Instagram θέλει να τελειώνει με τα «κολπάκια» ανάπτυξης και να επιβραβεύσει όσους δημιουργούν αξιόλογο υλικό.

Αν και η αλλαγή μπορεί να ξενίσει αρχικά όσους είχαν συνηθίσει στην παλιά μέθοδο, μακροπρόθεσμα υπόσχεται ένα πιο καθαρό News Feed και μια πιο δίκαιη κατανομή της ορατότητας, βασισμένη στην αξία και όχι στον όγκο των tags. Το παιχνίδι των εντυπώσεων αλλάζει κανόνες και οι πέντε λέξεις που θα επιλέγετε πλέον έχουν πολύ μεγαλύτερη σημασία από τις τριάντα που βάζατε παλιά.