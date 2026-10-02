Fast & Furious: Έρχεται επίσημα live-action τηλεοπτική σειρά στο Peacock!

Σύνοψη

Η συνδρομητική πλατφόρμα Peacock έδωσε επίσημα το πράσινο φως για την παραγωγή της πρώτης live-action τηλεοπτικής σειράς βασισμένης στο κινηματογραφικό σύμπαν του Fast & Furious.

Ο Vin Diesel αναλαμβάνει χρέη εκτελεστικού παραγωγού, διασφαλίζοντας τη συνοχή με το βασικό franchise, ενώ το σενάριο και τη γενική επίβλεψη υπογράφουν οι Mike Daniels (PONIES) και Wolfe Coleman (911: Lone Star).

Η πρεμιέρα της τηλεοπτικής παραγωγής προγραμματίζεται για το 2028, ώστε να συμπέσει στρατηγικά με την κυκλοφορία της 11ης και φημολογούμενα τελευταίας ταινίας του franchise που φέρει τον τίτλο "Fast Forever" (17 Μαρτίου 2028).

Αν και οι λεπτομέρειες του σεναρίου παραμένουν κρυφές, παλαιότερες δηλώσεις του Vin Diesel υποδεικνύουν πως η σειρά ενδέχεται να εστιάσει σε ιστορικούς "legacy" χαρακτήρες των ταινιών.

Το ατελείωτο κινηματογραφικό σύμπαν που ξεκίνησε πριν από 25 χρόνια με επίκεντρο τους παράνομους αγώνες ταχύτητας στους δρόμους του Λος Άντζελες, ετοιμάζεται πλέον να κατακτήσει και τη μικρή οθόνη μέσα από την πρώτη του live-action τηλεοπτική μεταφορά. Ύστερα από μήνες έντονων φημών και σποραδικών δηλώσεων, η συνδρομητική πλατφόρμα Peacock έδωσε επίσημα το πράσινο φως για την παραγωγή μιας ολοκαίνουργιας σειράς που θα βασίζεται στο δημοφιλές franchise του Fast & Furious.

Σύμφωνα με τις πιο πρόσφατες πληροφορίες, το τηλεοπτικό δίκτυο έχει ήδη αναθέσει τα ηνία της παραγωγής σε καταξιωμένους δημιουργούς της τηλεοπτικής βιομηχανίας. Οι Mike Daniels, γνωστός από τη δουλειά του στο επερχόμενο PONIES, και Wolfe Coleman, τον οποίο γνωρίζουμε από το επιτυχημένο 911: Lone Star, αναλαμβάνουν το σενάριο και τη γενική επίβλεψη του project ως co-showrunners. Φυσικά, καμία παραγωγή που φέρει τον βαρύ τίτλο Fast & Furious δεν θα μπορούσε ποτέ να προχωρήσει χωρίς την ενεργή συμμετοχή του απόλυτου θεματοφύλακα του franchise, του Vin Diesel. Ο διάσημος ηθοποιός θα συμμετέχει ενεργά ως εκτελεστικός παραγωγός εξασφαλίζοντας ότι το τηλεοπτικό εγχείρημα θα παραμείνει πιστό στον πυρήνα, τη φιλοσοφία και την αισθητική των ταινιών.

Η πρεμιέρα της σειράς προγραμματίζεται για το 2028, μια χρονιά ορόσημο για την «οικογένεια» του Dominic Toretto, καθώς η κυκλοφορία των τηλεοπτικών επεισοδίων αναμένεται να συνδυαστεί με την άφιξη της ενδέκατης κατά σειρά κινηματογραφικής ταινίας, η οποία φέρει τον τίτλο "Fast Forever" και έχει ήδη κλειδώσει την ημερομηνία της 17ης Μαρτίου 2028 για την έξοδο της στις κινηματογραφικές αίθουσες παγκοσμίως.

Μέχρι στιγμής τα ακριβή στοιχεία για την υπόθεση δεν έχουν γίνει γνωστά, αφήνοντας άφθονο χώρο για δικαιολογημένες εικασίες από την πλευρά των εκατομμυρίων θαυμαστών ανά την υφήλιο. Παρόλα αυτά, κατά τη διάρκεια προηγούμενων συνεντεύξεων τον περασμένο Μάιο, ο ίδιος ο Vin Diesel είχε αφήσει κάποιες σημαντικές νύξεις σχετικά με την κατεύθυνση που ενδέχεται να ακολουθήσουν οι δημιουργοί, επισημαίνοντας ότι οι σεναριογράφοι αφουγκράζονται την επιθυμία των θεατών να μάθουν περισσότερα για τους λεγόμενους "legacy" χαρακτήρες που έχουν αφήσει ανεξίτηλο το στίγμα τους στα 25 χρόνια ιστορίας των ταινιών. Η μυθολογία του Fast & Furious προσφέρει ένα τεράστιο ρόστερ υποστηρικτικών χαρακτήρων, εμβληματικών αντιπάλων και απρόσμενων συμμάχων που θα μπορούσαν κάλλιστα να υποστηρίξουν μια αυτόνομη τηλεοπτική αφήγηση, χωρίς να απαιτείται η διαρκής παρουσία του βασικού πρωταγωνιστικού καστ το οποίο παραδοσιακά κοστίζει αστρονομικά ποσά στις εταιρείες παραγωγής.