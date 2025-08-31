FATHER MOTHER SISTER BROTHER: Πρώτο trailer για τη νέα ταινία του Jim Jarmusch

Ο Jim Jarmusch, ένας από τους πιο ξεχωριστούς και επιδραστικούς δημιουργούς του ανεξάρτητου σινεμά, επιστρέφει με τη νέα του ταινία FATHER MOTHER SISTER BROTHER, η οποία μόλις απέκτησε το πρώτο της teaser. Ο σκηνοθέτης που μας έχει χαρίσει έργα όπως τα Coffee and Cigarettes, Broken Flowers, Only Lovers Left Alive και The Dead Don’t Die, παραμένει πιστός στο χαρακτηριστικό του ύφος: αφηγηματική ηρεμία, ατμόσφαιρα εμποτισμένη με μελαγχολία και καστ που συνδυάζει απρόσμενες αλλά απόλυτα ταιριαστές επιλογές.

Η νέα του δημιουργία υπόσχεται να εξερευνήσει οικογενειακές σχέσεις, αλλά μέσα από μια φρέσκια, πολυεπίπεδη ματιά. Στο κέντρο βρίσκεται μια δυσλειτουργική οικογένεια, με τον Adam Driver και την Cate Blanchett να πρωταγωνιστούν σε ρόλους που ήδη έχουν δημιουργήσει προσδοκίες.

Η ταινία υποστηρίζεται από μια εντυπωσιακή ομάδα ηθοποιών, όπως αποκάλυψε η πλατφόρμα διανομής MUBI, γνωστή για το πρόσφατο The Substance. Στο teaser εμφανίζονται, εκτός από τους Driver και Blanchett, οι Tom Waits, Mayim Bialik, Charlotte Rampling, Vicky Krieps, Sarah Greene, Indya Moore, Luka Sabbat και Françoise Lebrun.

Το πλήθος των ονομάτων μαρτυρά τη φιλοδοξία του Jarmusch να συνθέσει μια πολυφωνική αφήγηση, όπου κάθε χαρακτήρας προσθέτει ένα διαφορετικό κομμάτι στο μωσαϊκό της οικογένειας. Ακόμη κι αν το teaser δεν αποκαλύπτει λεπτομέρειες για την πλοκή, η παρουσία τέτοιων προσώπων είναι από μόνη της αρκετή για να δημιουργήσει έντονο ενδιαφέρον.

Σύμφωνα με την επίσημη σύνοψη, η ταινία είναι οργανωμένη σε μορφή τρίπτυχου, με τρεις ξεχωριστές αλλά θεματικά συνδεδεμένες ιστορίες. Κοινό τους στοιχείο είναι οι σχέσεις ενηλίκων παιδιών με τους γονείς τους, σχέσεις περίπλοκες, γεμάτες απόσταση, αλλά και ανάγκη για σύνδεση.

Το πρώτο κομμάτι, με τίτλο «FATHER», διαδραματίζεται στη βορειοανατολική πλευρά των ΗΠΑ. Το δεύτερο, «MOTHER», τοποθετείται στο Δουβλίνο της Ιρλανδίας, ενώ το τρίτο, «SISTER BROTHER», ξετυλίγεται στο Παρίσι. Μέσα από αυτές τις τρεις διαφορετικές γεωγραφικές και πολιτισμικές τοποθετήσεις, ο Jarmusch επιχειρεί να αποτυπώσει καθολικά συναισθήματα, δίνοντας έμφαση στην παρατήρηση, στη σιωπή και στις μικρές στιγμές που φανερώνουν τις αλήθειες των χαρακτήρων.

Παρόλο που η ταινία παρουσιάζεται ως κωμωδία, τα νήματα της μελαγχολίας διατρέχουν την αφήγηση, όπως συμβαίνει συχνά στο έργο του Jarmusch. Το χιούμορ και η συγκίνηση συνυπάρχουν, χωρίς κανένα από τα δύο να υπερισχύει.

Η παγκόσμια πρεμιέρα του FATHER MOTHER SISTER BROTHER είναι προγραμματισμένη για σήμερα 31 Αυγούστου στο 82ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας.