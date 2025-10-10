Ferrari Elettrica: Τα πρώτα χαρακτηριστικά του αμιγώς ηλεκτρικού μοντέλου

Η Ferrari αποκάλυψε επιτέλους τα πρώτα τεχνικά μυστικά του πρώτου της αμιγώς ηλεκτρικού μοντέλου, σηματοδοτώντας μια νέα εποχή. Το αυτοκίνητο, που θα φέρει το όνομα Ferrari Elettrica, θα παρουσιαστεί επίσημα το 2026 και υπόσχεται να συνδυάσει την τεχνολογία αιχμής με την ανεπανάληπτη οδηγική εμπειρία που χαρακτηρίζει κάθε Ferrari.

Το ηλεκτρικό αυτό supercar δεν αποτελεί απλώς ένα ακόμα μοντέλο, αλλά την αρχή ενός τριπτύχου που θα καθορίσει τη μελλοντική πορεία της εταιρείας προς την ηλεκτροκίνηση. Η ανάπτυξη της Ferrari Elettrica βασίζεται σε περισσότερες από 60 νέες πατέντες, αποδεικνύοντας το βάθος της τεχνολογικής καινοτομίας που έχει επενδυθεί σε αυτό το εγχείρημα.

Η σχεδίαση του ακολουθεί μια νέα αρχιτεκτονική με κοντό προφίλ, τη θέση οδήγησης κοντά στον εμπρόσθιο άξονα και πλήρη ενσωμάτωση της μπαταρίας στο δάπεδο. Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται χαμηλότερο κέντρο βάρους κατά 80 χιλιοστά σε σχέση με ένα αντίστοιχο μοντέλο με θερμικό κινητήρα, κάτι που υπόσχεται εξαιρετικά δυναμική συμπεριφορά στον δρόμο.

Η Ferrari Elettrica θα διαθέτει από τέσσερις ηλεκτροκινητήρες – δύο στον εμπρός και δύο στον πίσω άξονα – που έχουν σχεδιαστεί και κατασκευαστεί εξ ολοκλήρου στο Maranello. Οι κινητήρες αυτοί χρησιμοποιούν τεχνολογία Halbach και μόνιμους μαγνήτες, δανεισμένη από την εμπειρία της εταιρείας στη Formula 1.

Ο εμπρόσθιος άξονας προσφέρει πυκνότητα ισχύος 3,23 kW/kg με απόδοση 93%, ενώ ο πίσω φτάνει τα 4,8 kW/kg. Η συνολική συνδυασμένη ισχύς ξεπερνά τους 1.000 ίππους (1.129 hp / 830 kW), με επιδόσεις που εντυπωσιάζουν: 0-100 km/h σε μόλις 2,5 δευτερόλεπτα και τελική ταχύτητα 310 km/h.

Η Ferrari έχει φροντίσει και για την αποδοτικότητα: ο εμπρόσθιος άξονας μπορεί να αποσυνδεθεί σε οποιαδήποτε ταχύτητα, μετατρέποντας το όχημα σε πισωκίνητο για μέγιστη απόδοση και οδηγική ευχαρίστηση.

Η μπαταρία της Elettrica έχει σχεδιαστεί και συναρμολογηθεί εξ ολοκλήρου από τη Ferrari. Δεν είναι ένα απλό, ανεξάρτητο σύστημα, αλλά ενσωματώνεται δομικά στο σασί, αυξάνοντας τη συνολική ακαμψία του αμαξώματος. Διαθέτει 15 επιμέρους μονάδες, με συνολική μικτή χωρητικότητα 122 kWh, προσφέροντας αυτονομία που ξεπερνά τα 530 χιλιόμετρα.

Η ενεργειακή της πυκνότητα φτάνει τα 195 Wh/kg, ενώ κάθε κελί αγγίζει τα 305 Wh/kg, τιμές που κατατάσσουν τη Ferrari Elettrica ανάμεσα στα πιο προηγμένα ηλεκτρικά οχήματα του κόσμου. Η φόρτιση γίνεται σε σύστημα 880 Volt, με δυνατότητα ταχείας φόρτισης έως και 350 kW, επιτρέποντας τη γρήγορη αναπλήρωση της ενέργειας σε ελάχιστο χρόνο.

Η μπαταρία διαθέτει καινοτόμο εσωτερικό σύστημα ψύξης με πολλαπλές ροές, εξασφαλίζοντας ομοιόμορφη θερμοκρασία και αυξημένη διάρκεια ζωής. Ένα ακόμη έξυπνο στοιχείο είναι ότι μπορεί να αποσυναρμολογηθεί και να επισκευαστεί, κάτι σπάνιο για ηλεκτρικά supercars, προσφέροντας ευκολότερη συντήρηση και χαμηλότερο κόστος επισκευών.

Η Ferrari έχει επιλέξει να μην μιμηθεί τον ήχο των παραδοσιακών κινητήρων με τεχνητά εφέ, όπως κάνουν άλλοι κατασκευαστές. Αντίθετα, η Elettrica θα ηχεί φυσικά, μέσω ενός συστήματος που ενισχύει τις συχνότητες των ίδιων των ηλεκτρικών κινητήρων.

Ένας αισθητήρας υψηλής ακρίβειας τοποθετημένος στον πίσω άξονα ανιχνεύει τις δονήσεις του συστήματος μετάδοσης και τις μετατρέπει σε ακουστικό αποτέλεσμα, με τρόπο παρόμοιο με αυτόν μιας ηλεκτρικής κιθάρας που ενισχύει τον ήχο των χορδών της. Το αποτέλεσμα είναι ένας αυθεντικός, μεταλλικός ήχος, η δική της, καθαρά ηλεκτρική φωνή.

Στο εσωτερικό, ο οδηγός θα έχει στη διάθεσή του δύο κεντρικούς διακόπτες στο τιμόνι. Στα δεξιά, το κλασικό Manettino θα ρυθμίζει τα δυναμικά χαρακτηριστικά του αυτοκινήτου, από τη λειτουργία Ice για συνθήκες χαμηλής πρόσφυσης, έως την ακραία επιλογή ESC-Off για καθαρά αγωνιστική συμπεριφορά.

Στα αριστερά βρίσκεται το νέο eManettino, που ελέγχει την ενεργειακή αρχιτεκτονική του οχήματος. Ο οδηγός θα μπορεί να επιλέγει ανάμεσα σε τρεις τρόπους λειτουργίας: Range (για μέγιστη αυτονομία), Tour (για ισορροπημένη καθημερινή οδήγηση) και Performance (για απόλυτη δύναμη και επιτάχυνση).

Η Ferrari Elettrica θα είναι τετραθέσια, με βάρος περίπου 2,3 τόνους και διαστάσεις κοντά σε εκείνες της Purosangue. Με αναλογία βάρους 47% εμπρός και 53% πίσω, το νέο ηλεκτρικό «θηρίο» υπόσχεται ακριβή κατανομή και άψογη ισορροπία, όπως κάθε πραγματική Ferrari.

Παρά το βάρος που συνεπάγεται η μεγάλη μπαταρία, το σύστημα ενεργών αναρτήσεων 48 Volt τρίτης γενιάς, εξελιγμένο από την Purosangue και το F80, εξασφαλίζει κορυφαία οδηγική εμπειρία, άνεση και δυναμική συμπεριφορά.

