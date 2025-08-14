Figure 02: Αφού έμαθε να βάζει πλυντήριο, τώρα μπορεί και να διπλώνει τα ρούχα [Video]

Η καθημερινή μάχη με το πλυντήριο και το σιδέρωμα ίσως πλησιάζει στο τέλος της. Η εταιρεία Figure παρουσίασε πριν λίγες ημέρες το πρώτο ανθρωποειδές ρομπότ που μπορεί να διπλώσει πετσέτες εντελώς αυτόνομα, χωρίς καμία ανθρώπινη καθοδήγηση. Το επίτευγμα αυτό, που ήρθε λίγες εβδομάδες αφότου είδαμε το ίδιο ρομπότ να φορτώνει ρούχα στο πλυντήριο, αποτελεί ένα ακόμη βήμα προς ένα μέλλον όπου οι πιο βαρετές οικιακές δουλειές θα γίνονται από μηχανές.

Στο νέο βίντεο που δημοσίευσε η εταιρεία, το Figure 02 φαίνεται να παίρνει προσεκτικά πετσέτες από έναν σωρό, να τις διπλώνει με ακρίβεια και να τις τοποθετεί σε μια τακτοποιημένη στοίβα. Όπως αναφέρει η Figure, πρόκειται για την πρώτη φορά που ένα ανθρωποειδές ρομπότ πραγματοποιεί αυτή τη διαδικασία πλήρως αυτόνομα, χρησιμοποιώντας την ίδια Helix Vision Language Action (VLA) αρχιτεκτονική που εφαρμόζεται ήδη σε βιομηχανικές εργασίες logistics, αλλά με νέα δεδομένα εκπαίδευσης ειδικά για το δίπλωμα ρούχων.

Η διαδικασία εκτελείται χωρίς τηλεχειρισμό ή ειδικά κωδικοποιημένες οδηγίες. Το ρομπότ βασίζεται σε ένα ολοκληρωμένο νευρωνικό δίκτυο, που του επιτρέπει να παίρνει αποφάσεις σε πραγματικό χρόνο. Χάρη στην ευελιξία των χεριών του, μπορεί να εφαρμόσει διαφορετικές στρατηγικές διπλώματος, να διορθώνει σφάλματα όπως το να πιάσει περισσότερες πετσέτες από όσες πρέπει, και να χειρίζεται το ύφασμα με λεπτές, συντονισμένες κινήσεις, όπως ακριβώς θα έκανε ένας άνθρωπος.

Η επίδειξη αυτή δεν είναι απλώς εντυπωσιακή, αλλά και σημαντική για τον τομέα της ρομποτικής. Η διαχείριση μαλακών, εύκαμπτων αντικειμένων όπως οι πετσέτες αποτελεί ακόμη μεγάλη πρόκληση για τους μηχανικούς. Δεν υπάρχει σταθερή μορφή που να μπορεί να απομνημονεύσει το ρομπότ, ούτε ένα συγκεκριμένο σημείο λαβής που να λειτουργεί πάντα. Επιπλέον, ένα μικρό γλίστρημα στα δάχτυλα μπορεί να οδηγήσει σε τσαλάκωμα ή πτώση του υφάσματος. Η επιτυχία προϋποθέτει ακρίβεια στην όραση αλλά και λεπτομερή, προσαρμοστικό έλεγχο των δακτύλων, ώστε να εντοπίζονται οι άκρες, να πιαστούν οι γωνίες, να λειαίνονται οι επιφάνειες και να προσαρμόζονται οι κινήσεις άμεσα.

Σύμφωνα με την Figure, το δίπλωμα των ρούχων μπορεί να φαίνεται απλή και βαρετή εργασία για τον άνθρωπο, όμως για ένα ανθρωποειδές ρομπότ αποτελεί μία από τις πιο δύσκολες δοκιμασίες λεπτού χειρισμού. Οι πετσέτες αλλάζουν συνεχώς σχήμα, λυγίζουν απρόβλεπτα και μπλέκονται εύκολα. Αυτές οι ιδιαιτερότητες καθιστούν το έργο ιδανικό για την ανάπτυξη δεξιοτήτων που θα επιτρέψουν στο ρομπότ να χειρίζεται και άλλα αντικείμενα χωρίς σταθερή μορφή, ανοίγοντας τον δρόμο για ακόμη πιο περίπλοκες εφαρμογές σε ποικίλα περιβάλλοντα.

Η εταιρεία, αν και επικεντρώνεται προς το παρόν στην αξιοποίηση του ρομπότ σε βιομηχανικούς χώρους, σχεδιάζει να ξεκινήσει δοκιμές και σε οικιακές συνθήκες μέσα στη χρονιά. Ωστόσο, δεν έχουν ανακοινωθεί ακόμη λεπτομέρειες για την τιμή ή τη διαθεσιμότητα για ιδιώτες καταναλωτές.