Figure 03: Ο ρομποτικός βοηθός που υπόσχεται να αλλάξει την καθημερινότητα στο σπίτι

Η Figure AI παρουσίασε το νέο της ανθρωποειδές ρομπότ, και οι πρώτες εντυπώσεις δείχνουν ότι το Figure 03 είναι κάτι παραπάνω από μια τεχνολογική καινοτομία. Είναι ένα δείγμα του πώς φαντάζεται η εταιρεία το μέλλον της οικιακής ζωής.

Η επίσημη αποκάλυψη μέσα από ένα εντυπωσιακό βίντεο που δείχνει το Figure 03 να κινείται άνετα μέσα σε έναν χώρο σπιτιού, ντυμένο μάλιστα με πλεκτά ρούχα, μια σχεδιαστική επιλογή που του προσδίδει μια πιο «ανθρώπινη» και φιλική παρουσία, σε αντίθεση με την καθαρά μηχανική εμφάνιση των προηγούμενων μοντέλων.

Το ρομπότ επιδεικνύει μια σειρά εντυπωσιακών δυνατοτήτων: γεμίζει το πλυντήριο πιάτων, ποτίζει τα φυτά, τακτοποιεί ένα δωμάτιο, βάζει ρούχα στο πλυντήριο, διπλώνει ρούχα και σερβίρει ποτά. Είναι δύσκολο να μη σκεφτεί κανείς ότι πρόκειται για μια σύγχρονη εκδοχή ενός «ρομποτικού μπάτλερ» που μπορεί να κάνει σχεδόν τα πάντα.

Και πράγματι, η Figure AI υποστηρίζει πως το Figure 03 έχει σχεδιαστεί για να μαθαίνει συνεχώς νέες δεξιότητες. Το ρομπότ λειτουργεί με το σύστημα Helix, ένα προηγμένο μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης που συνδυάζει όραση, γλώσσα και δράση. Αυτό σημαίνει πως, ακόμη κι αν βρεθεί μπροστά σε μια εργασία που δεν έχει διδαχθεί — όπως το να ξεβουλώσει μια τουαλέτα ή να μαζέψει σπασμένα γυαλιά — μπορεί να την μάθει παρατηρώντας και προσαρμοζόμενο στις συνθήκες.

Η νέα έκδοση του ρομπότ διαθέτει σημαντικές βελτιώσεις στον τομέα της τεχνολογίας όρασης. Το Figure 03 είναι εξοπλισμένο με αναβαθμισμένο σύστημα κάμερας στο κεφάλι του για καλύτερη κατανόηση του περιβάλλοντος, καθώς και με κάμερες στις παλάμες, οι οποίες προσφέρουν οπτική ανατροφοδότηση όταν η κύρια κάμερα έχει περιορισμένη ορατότητα.

Επιπλέον, η Figure AI έχει επενδύσει σημαντικά και στον τομέα του ήχου. Το νέο μοντέλο διαθέτει πιο ισχυρά ηχεία και βελτιωμένο μικρόφωνο, τοποθετημένο έτσι ώστε να προσφέρει πιο καθαρή αναγνώριση φωνής και αποτελεσματικότερη επικοινωνία με τον χρήστη.

Μια ακόμα ενδιαφέρουσα αναβάθμιση αφορά τα χέρια του ρομπότ, τα οποία έχουν επανασχεδιαστεί πλήρως. Μπορούν να ανιχνεύσουν δυνάμεις μικρότερες από 3 γραμμάρια, γεγονός που επιτρέπει εξαιρετικά ακριβή και ευαίσθητο έλεγχο του αγγίγματος. Έτσι, το Figure 03 μπορεί να χειρίζεται εύθραυστα αντικείμενα όπως ποτήρια ή ρούχα χωρίς να τα καταστρέφει.

Η φόρτιση γίνεται πλέον ασύρματα: το ρομπότ απλώς περπατά πάνω σε ένα ειδικό χαλάκι φόρτισης, γεμίζοντας αυτόματα την μπαταρία του όποτε χρειάζεται. Αυτό το χαρακτηριστικό του επιτρέπει να λειτουργεί σχεδόν αδιάκοπα μέσα στην ημέρα, χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση.

Η Figure AI σημείωσε επίσης ότι το Figure 03 έχει σχεδιαστεί με γνώμονα τη μαζική παραγωγή, κάτι που θα μειώσει σημαντικά το κόστος του στο μέλλον. Όπως δήλωσε η εταιρεία, η μετάβαση από το Figure 02 στο Figure 03 απαίτησε τον πλήρη επανασχεδιασμό σχεδόν κάθε εξαρτήματος, με έμφαση στην απλοποίηση της συναρμολόγησης και στη μείωση των μη απαραίτητων μερών.

Για να στηρίξει αυτή τη νέα φάση ανάπτυξης, η εταιρεία έχει δημιουργήσει μια ειδική παραγωγική μονάδα με το όνομα BotQ, η οποία θα μπορεί να παράγει έως και 12.000 ανθρωποειδή ρομπότ ετησίως, με στόχο να φτάσει τα 100.000 μέσα στα επόμενα τέσσερα χρόνια.

Αν και η παρουσίαση επικεντρώθηκε στις οικιακές εφαρμογές του Figure 03, η εταιρεία έχει ευρύτερα σχέδια. Στόχος της είναι να εντάξει το ρομπότ και στο εργασιακό περιβάλλον, όπου θα μπορεί να αναλάβει καθήκοντα όπως ταξινόμηση, μεταφορά και συσκευασία προϊόντων — εργασίες που απαιτούν επαναληψιμότητα και φυσική δύναμη, αλλά συχνά είναι δύσκολες ή επικίνδυνες για τους ανθρώπους.

Το ερώτημα που φυσικά γεννιέται είναι πότε θα μπορεί το κοινό να αποκτήσει ένα Figure 03 και ποια θα είναι η τιμή του. Μέχρι στιγμής, η εταιρεία δεν έχει ανακοινώσει επίσημες λεπτομέρειες σχετικά με τη διαθεσιμότητα ή το κόστος, αν και πηγές αναφέρουν ότι τα πρώτα μοντέλα πιθανότατα θα προορίζονται για πιλοτικά προγράμματα και επιχειρησιακή χρήση.

