Five Nights at Freddy's 2: Νέο trailer για μια ακόμα πιο σκοτεινή ιστορία

Η αγωνία επιστρέφει και οι φαν της σειράς Five Nights at Freddy's ετοιμάζονται για ακόμη μία δόση τρόμου. Το πρώτο επίσημο trailer της πολυαναμενόμενης κινηματογραφικής συνέχειας μας δίνει μια πρώτη γεύση από τα νέα γεγονότα που έρχονται να ταράξουν τους ήρωες και το κοινό. Οι φονικές ρομποτικές φιγούρες βγαίνουν από το γνωστό fast-food και αυτή τη φορά μεταφέρουν τον εφιάλτη στους δρόμους.

Η ταινία Five Nights at Freddy's 2, σε σκηνοθεσία της Emma Tammi, η οποία είχε αναλάβει και την πρώτη ταινία, θα κάνει πρεμιέρα στις κινηματογραφικές αίθουσες στις 5 Δεκεμβρίου. Το καστ περιλαμβάνει αρκετούς γνώριμους χαρακτήρες αλλά και νέα πρόσωπα, προετοιμάζοντας το έδαφος για ένα ακόμη πιο σκοτεινό και πλοκαρισμένο κεφάλαιο στην ιστορία του Freddy Fazbear.

Ο Josh Hutcherson επιστρέφει στον ρόλο του Mike Schmidt, του νυχτοφύλακα που είχε επιβιώσει από τα τρομακτικά γεγονότα της πρώτης ταινίας, που κυκλοφόρησε το 2023. Μαζί του επανεμφανίζονται και οι Elizabeth Lail ως Vanessa και Matthew Lillard στον ρόλο του William Afton. Νέες συμμετοχές στο καστ περιλαμβάνουν τους Mckenna Grace, Teo Briones, Skeet Ulrich και Wayne Knight, δίνοντας νέα πνοή και βάθος στη συνέχεια της ιστορίας.

Σύμφωνα με την επίσημη περίληψη της πλοκής,

Ένας χρόνος έχει περάσει από τον υπερφυσικό εφιάλτη στην Freddy Fazbear’s Pizza. Οι φήμες για όσα συνέβησαν έχουν μετατραπεί σε αστικό θρύλο και η πόλη οργανώνει το πρώτο της ‘Fazfest’. Ο πρώην φύλακας ασφαλείας Mike και η αστυνομικός Vanessa προσπαθούν να προστατεύσουν την αλήθεια από την 11χρονη αδερφή του Mike, την Abby, αποκρύπτοντάς της τι πραγματικά συνέβη με τα αγαπημένα της ρομπότ. Όταν όμως η Abby δραπετεύει για να συναντήσει και πάλι τον Freddy, την Bonnie, τη Chica και τον Foxy, ξεκινά μια νέα σειρά τρομακτικών εξελίξεων, αποκαλύπτοντας σκοτεινά μυστικά γύρω από την αληθινή προέλευση της Freddy Fazbear’s και ξυπνώντας έναν τρόμο που είχε θαφτεί για δεκαετίες.

Η πρώτη ταινία αποτέλεσε απρόσμενη εμπορική επιτυχία, καθώς, παρά τον περιορισμένο προϋπολογισμό της, κατάφερε να συγκεντρώσει πάνω από 291 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως, χάρη στη στήριξη του κοινού και την παραγωγή από την Blumhouse. Η επιτυχία αυτή δημιούργησε τις συνθήκες για ένα πιο φιλόδοξο και τολμηρό δεύτερο μέρος.

Σύμφωνα με δηλώσεις του Hutcherson, το νέο κεφάλαιο θα είναι ακόμα πιο τρομακτικό, με αυξημένο κίνδυνο για τους χαρακτήρες και σφιχτότερη πλοκή. "Βρισκόμαστε στο σημείο όπου προσπαθούμε να βρούμε την ισορροπία ανάμεσα στην επέκταση του κόσμου που χτίζουμε και στη διατήρηση της αυθεντικότητας των χαρακτήρων", ανέφερε χαρακτηριστικά ο ηθοποιός.

Παράλληλα με την κινηματογραφική συνέχεια, το franchise Five Nights at Freddy’s επεκτείνεται και σε άλλες μορφές ψυχαγωγίας. Η Universal Studios ανακοίνωσε ότι και τα δύο θεματικά της πάρκα στο Hollywood και στο Orlando θα φιλοξενήσουν ένα νέο θεματικό αξιοθέατο βασισμένο στην ταινία, στο πλαίσιο των φετινών Halloween Horror Nights. Η εμπειρία υπόσχεται να φέρει τους επισκέπτες αντιμέτωπους με τον τρόμο από πρώτο χέρι, μέσα σε έναν διαδραστικό εφιάλτη.

Επιπλέον, κυκλοφόρησε πρόσφατα και ένα νέο παιχνίδι από τη σειρά, με τίτλο Five Nights at Freddy’s: Secret of the Mimic, διαθέσιμο ήδη από τις 13 Ιουνίου για PC, PS5 και Xbox Series X|S. Το παιχνίδι συνεχίζει την παράδοση της σειράς, εστιάζοντας στην ένταση, την επιβίωση και το μυστήριο που έκανε το όνομα Freddy Fazbear συνώνυμο με τον σύγχρονο ψηφιακό τρόμο.