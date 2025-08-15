Flight Deals: Η Google φέρνει την AI στις αεροπορικές προσφορές

Η Google παρουσίασε το Flight Deals, ένα νέο εργαλείο αναζήτησης αεροπορικών εισιτηρίων που βασίζεται στην τεχνητή νοημοσύνη. Η διάθεσή του ξεκινά σταδιακά μέσα στην εβδομάδα, ενώ οι χρήστες μπορούν να το βρουν είτε μέσω της ειδικής ιστοσελίδας του, είτε από το μενού στην επάνω αριστερή γωνία του Google Flights.

Αρχικά, η υπηρεσία θα είναι διαθέσιμη μόνο στις ΗΠΑ, τον Καναδά και την Ινδία, σε μορφή beta, με στόχο τη συλλογή σχολίων από τους χρήστες και τη διερεύνηση του πώς η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να βελτιώσει τον προγραμματισμό ταξιδιών. Σύμφωνα με την Google, το Flight Deals απευθύνεται κυρίως σε ταξιδιώτες που έχουν ευελιξία στις επιλογές τους και βάζουν ως προτεραιότητα την εξοικονόμηση χρημάτων για το επόμενο ταξίδι τους.

Η εμπειρία χρήσης θυμίζει συνομιλία με chatbot. Ο ταξιδιώτης απλώς περιγράφει με φυσικό τρόπο το πότε, πού και πώς θέλει να ταξιδέψει — «σαν να μιλάει σε έναν φίλο» όπως σημειώνει η εταιρεία — και το Flight Deals αναλαμβάνει να κάνει τα υπόλοιπα.

Ο στόχος είναι να αποφευχθεί η χρονοβόρα διαδικασία πειραματισμού με ημερομηνίες, προορισμούς και φίλτρα για την αναζήτηση της καλύτερης τιμής. Η τεχνητή νοημοσύνη κάνει όλη την «δουλειά» στο παρασκήνιο και παρουσιάζει στον χρήστη μια συνοπτική λίστα με τα πιο συμφέροντα αποτελέσματα.

Η Google έδωσε μερικά παραδείγματα για το πώς μπορεί να λειτουργήσει η υπηρεσία: «Επταήμερο ταξίδι αυτόν τον χειμώνα σε πόλη με εξαιρετικό φαγητό, μόνο απευθείας πτήσεις» ή «Δεκαήμερη εκδρομή για σκι σε κορυφαίο θέρετρο με φρέσκια χιονόπτωση». Φυσικά, οι χρήστες μπορούν να ζητήσουν οποιονδήποτε συνδυασμό προτιμήσεων και να δουν πώς η AI θα ανταποκριθεί.

Η υπηρεσία αναμένεται να φέρει έναν νέο, πιο διαδραστικό τρόπο αναζήτησης ταξιδιωτικών προσφορών, κάνοντας τη διαδικασία πιο απλή και λιγότερο τεχνική, αφήνοντας στον αλγόριθμο να ψάξει και να συγκρίνει τις επιλογές. Αν και περιορισμένη αρχικά σε τρεις αγορές, η Google αφήνει να εννοηθεί ότι, ανάλογα με την αποδοχή και τα σχόλια των χρηστών, το Flight Deals μπορεί να επεκταθεί σύντομα και σε άλλες χώρες.

