Gemini: Προσωρινή μνήμη και ανώνυμες συνομιλίες με την AI της Google

Η Google ανακοίνωσε την προσθήκη μιας νέας λειτουργίας προσωρινών συνομιλιών στο Gemini, η οποία λειτουργεί σαν το «incognito mode» των browser. Οι συνομιλίες αυτές είναι εφάπαξ, δεν καταγράφονται στο ιστορικό, δεν επηρεάζουν μελλοντικές αλληλεπιδράσεις και δεν χρησιμοποιούνται για εκπαίδευση του AI. Θα αποθηκεύονται προσωρινά για έως και 72 ώρες, δίνοντας στους χρήστες χρόνο να τις ξαναδούν ή να υποβάλουν σχόλια. Η διάθεση της λειτουργίας ξεκινά σήμερα και θα επεκταθεί σταδιακά τις επόμενες εβδομάδες.

Παράλληλα, η Google εισάγει μια νέα ρύθμιση που κάνει ακριβώς το αντίθετο: το Gemini θα μπορεί να «μαθαίνει» από τις συνομιλίες σας, αποθηκεύοντας λεπτομέρειες και προτιμήσεις ώστε να τις αξιοποιεί σε μελλοντικές απαντήσεις. Για παράδειγμα, αν έχετε αναφέρει ένα χόμπι, μπορεί να το θυμηθεί όταν ζητήσετε ιδέες για θεματικό πάρτι.

Η δυνατότητα αποθήκευσης παλαιών συνομιλιών είχε προστεθεί στο Gemini Advanced νωρίτερα φέτος, ενώ αντίστοιχα χαρακτηριστικά διαθέτουν ήδη το ChatGPT και το Claude. Σημειώνεται ότι η μνήμη θα είναι ενεργοποιημένη από προεπιλογή, οπότε οι χρήστες που δεν επιθυμούν αυτήν τη λειτουργία θα πρέπει να την απενεργοποιήσουν μέσω των ρυθμίσεων στην εφαρμογή (Settings > Personal context > Your past chats with Gemini).

Επιπλέον, η Google μετονομάζει την επιλογή διατήρησης δεδομένων: η «Gemini Apps Activity» ονομάζεται πλέον «Keep Activity», χωρίς όμως να αλλάζει η τρέχουσα ρύθμιση των χρηστών.

Οι προσωποποιημένες συνομιλίες θα λανσαριστούν αρχικά με το Gemini 2.5 Pro σε επιλεγμένες χώρες και στη συνέχεια θα επεκταθούν στο 2.5 Flash και σε περισσότερες περιοχές.

