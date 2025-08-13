Pixel 10 Pro Fold: Το νέο αναδιπλούμενο της Google σε teaser video

Η Google συνεχίζει την καμπάνια προώθησης για την επερχόμενη σειρά Pixel 10, αυτή τη φορά με ένα νέο σύντομο βίντεο που επικεντρώνεται στο αναδιπλούμενο Pixel 10 Pro Fold. Το βίντεο διατηρεί το ίδιο μουσικό υπόβαθρο με το προηγούμενο teaser, την ορχηστρική εκδοχή του “The Next Episode” των Dr. Dre και Snoop Dogg, ωστόσο η έμμεση επίθεση προς την Apple αυτή τη φορά είναι πιο διακριτική.

Η θεματική περιστρέφεται γύρω από την έννοια του «ανοίγματος» — πρώτα το άνοιγμα της συσκευασίας και έπειτα το άνοιγμα του ίδιου του τηλεφώνου. Με το Pixel 10 Pro Fold, το άνοιγμα παίρνει διπλή σημασία, αφού η συσκευή μπορεί να ξεδιπλωθεί, σε αντίθεση με οποιοδήποτε iPhone που έχει κυκλοφορήσει μέχρι σήμερα. Η Google επιλέγει να αναδείξει αυτή τη δυνατότητα χωρίς ευθείες συγκρίσεις, αφήνοντας το μήνυμα να περάσει μέσα από την εικόνα και την κίνηση.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, οι τιμές τους σε Βόρεια Αμερική, Ευρώπη και Ινδία αναμένεται να παραμείνουν στα ίδια επίπεδα με τα αντίστοιχα μοντέλα της προηγούμενης γενιάς. Ωστόσο, φήμες θέλουν το αναδιπλούμενο μοντέλο να κυκλοφορεί αργότερα από τα υπόλοιπα smartphones της σειράς.

Η επίσημη παρουσίαση του Pixel 10 Pro Fold έχει προγραμματιστεί για τις 20 Αυγούστου, παράλληλα με τα αποκαλυπτήρια των Pixel 10, Pixel 10 Pro και Pixel 10 Pro XL.

