Φλόγα από το μέλλον: Το plasma torch που εξαφανίζει το πλαστικό σε κλάσμα δευτερολέπτου

Μια καινοτομία από τη Νότια Κορέα υπόσχεται να αλλάξει ριζικά τον τρόπο με τον οποίο ο κόσμος διαχειρίζεται τα πλαστικά απορρίμματα. Ερευνητές του Korea Institute of Machinery & Materials (KIMM) παρουσίασαν μια νέα ιδιαίτερα ελπιδοφόρα τεχνολογία, ένα plasma torch που μπορεί να μετατρέπει μικτά πλαστικά σε πολύτιμα χημικά συστατικά σε λιγότερο από 0,01 δευτερόλεπτα — ταχύτητα δέκα φορές μεγαλύτερη από το ίδιο το ανθρώπινο βλεφάρισμα.

Η συσκευή λειτουργεί αποκλειστικά με υδρογόνο και υπόσχεται μια διαδικασία σχεδόν απαλλαγμένη από εκπομπές άνθρακα. Ουσιαστικά, μέσα σε κλάσματα του δευτερολέπτου, η τεχνολογία αυτή μετατρέπει τα πλαστικά σε αιθυλένιο και βενζόλιο, δύο βασικά δομικά υλικά για την παραγωγή νέων πλαστικών. Οι επιστήμονες εκτιμούν πως η μέθοδος αυτή όχι μόνο θα μειώσει τα απόβλητα αλλά θα προσφέρει και μια νέα, οικονομικά βιώσιμη οδό για την ανακύκλωση.

Ο επικεφαλής του προγράμματος, Young-Hoon Song, υπογράμμισε ότι πρόκειται για την πρώτη φορά που έχει επιτευχθεί με επιτυχία η πλήρης μετατροπή μικτών πλαστικών απορριμμάτων σε πρώτες ύλες. Όπως τόνισε, η ομάδα του φιλοδοξεί να δώσει λύσεις τόσο στο πρόβλημα της ρύπανσης όσο και σε αυτό των εκπομπών, μέσα από περαιτέρω πειραματικές εφαρμογές και μελλοντική εμπορική αξιοποίηση.

Το μυστικό της τεχνολογίας βρίσκεται στο plasma, ένα υπέρθερμο, ιονισμένο αέριο που αξιοποιείται εδώ για την ακαριαία διάσπαση των πλαστικών. Οι θερμοκρασίες που αναπτύσσονται μέσα στο torch κυμαίνονται μεταξύ 1.000 και 2.000 βαθμών Κελσίου, δημιουργώντας συνθήκες ακραίες για οποιοδήποτε υλικό. Με σωστές ρυθμίσεις στη διάρκεια και την ένταση της αντίδρασης, οι ερευνητές κατάφεραν να διασφαλίσουν ότι το πλαστικό δεν θα καεί ανεξέλεγκτα αλλά θα μετατραπεί σε στοχευμένα χημικά συστατικά.

Τα αποτελέσματα ήταν εντυπωσιακά: από το συνολικό υλικό που τροφοδοτήθηκε στη συσκευή, το 70 έως 90% μετατράπηκε σε χρήσιμες ενώσεις, με την απόδοση του αιθυλενίου να φτάνει το 90%. Μετά από επιπλέον καθαρισμό, οι επιστήμονες διαπίστωσαν ότι πάνω από το 99% του τελικού προϊόντος ήταν αρκετά καθαρό για να χρησιμοποιηθεί ξανά στη βιομηχανία πλαστικών.

Η ανακάλυψη αυτή διαφοροποιείται σημαντικά από την πιο διαδεδομένη μέθοδο επεξεργασίας πλαστικών, την πυρόλυση. Στην κλασική αυτή τεχνική, τα πλαστικά θερμαίνονται περίπου στους 600 βαθμούς Κελσίου, παράγοντας εκατοντάδες παραπροϊόντα, πολλά από τα οποία έχουν περιορισμένη χρησιμότητα. Αν και χρησιμοποιείται ευρέως — ακόμα και σε χώρες με υψηλά ποσοστά ανακύκλωσης όπως η Νότια Κορέα — η περιβαλλοντική της επίπτωση είναι έντονη. Δεν είναι λίγοι οι ακτιβιστές που χαρακτηρίζουν τις υποτιθέμενες οικολογικές αρετές της ως «παραμύθι».

Η τεχνολογία του plasma torch έρχεται να προτείνει μια εναλλακτική που εντάσσεται στην κατηγορία της χημικής ανακύκλωσης, η οποία προς το παρόν καταλαμβάνει λιγότερο από το 1% του συνολικού συστήματος ανακύκλωσης στην Κορέα. Σε αντίθεση με την πυρόλυση, η νέα μέθοδος όχι μόνο περιορίζει τα απόβλητα αλλά και παράγει υλικά υψηλής αξίας, ανοίγοντας τον δρόμο για μια πιο βιώσιμη βιομηχανία πλαστικών.

Η επιλογή του υδρογόνου ως καυσίμου δίνει στο εγχείρημα και μια ακόμη σημαντική διάσταση. Όπως επισημαίνουν οι ερευνητές, το γεγονός ότι το torch τροφοδοτείται με υδρογόνο ενισχύει τις δυνατότητες μείωσης εκπομπών άνθρακα. Επιπλέον, οι πρώτες δοκιμές σε πιλοτική κλίμακα έδειξαν πως η τεχνολογία έχει και οικονομική προοπτική, κάτι που καθιστά την εμπορική της υιοθέτηση ακόμα πιο πιθανή. Οι επίσημες δοκιμές αναμένεται να ξεκινήσουν το 2026, με στόχο την πλήρη διάθεση σε ευρύτερη κλίμακα αμέσως μετά.

Η πραγματικότητα είναι ότι μόνο ένα μικρό ποσοστό των πλαστικών παγκοσμίως καταλήγει πραγματικά σε ανακύκλωση. Το υπόλοιπο επιβαρύνει τις χωματερές, τους ωκεανούς και την ατμόσφαιρα. Εάν η νέα τεχνολογία φτάσει τελικά στη βιομηχανική παραγωγή, θα μπορούσε να φέρει μια επανάσταση στον τρόπο με τον οποίο η Κορέα — και ενδεχομένως ολόκληρος ο κόσμος — αντιμετωπίζει το τεράστιο πρόβλημα των πλαστικών απορριμμάτων.

