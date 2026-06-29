Φορητό εργαστήριο DNA από το ναυτικό των ΗΠΑ εντοπίζει βιολογικά όπλα σε 30 λεπτά

Σύνοψη

Το Ερευνητικό Εργαστήριο του αμερικανικού ναυτικού (NRL) παρουσίασε το σύστημα F-FAST (Far-Forward Advanced Sequencing Technology).

Πρόκειται για μια συσκευή χειρός που πραγματοποιεί αλληλούχιση DNA και RNA σε λιγότερο από 30 λεπτά.

Ανιχνεύει γνωστά παθογόνα, αλλά και άγνωστους ή γενετικά τροποποιημένους (συνθετικούς) μικροοργανισμούς.

Είναι σχεδιασμένο για χρήση από στρατιώτες πρώτης γραμμής, χωρίς να απαιτούνται εξειδικευμένες γνώσεις μοριακής βιολογίας.

Το σύστημα δοκιμάστηκε επιτυχώς σε ακραία περιβάλλοντα, όπως η Αρκτική, έρημοι και ναυτικές επιχειρήσεις (RIMPAC).

Ο βιολογικός πόλεμος αποτελεί μία από τις πιο σύνθετες και τρομακτικές απειλές στη σύγχρονη στρατιωτική ιστορία. Σε αντίθεση με τα πυρηνικά, τα ραδιολογικά ή τα χημικά όπλα, τα οποία μπορούν να ανιχνευθούν σχετικά άμεσα μέσω μετρητών Geiger ή εξειδικευμένων χημικών αισθητήρων, τα βιολογικά όπλα διαθέτουν εγγενώς αυξημένο δείκτη δυσκολίας στην ταυτοποίηση τους. Ο εντοπισμός ενός άγνωστου ιού ή βακτηρίου απαιτούσε ιστορικά τεράστιες εργαστηριακές υποδομές, απόλυτα ελεγχόμενες συνθήκες και εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό.

Το Ερευνητικό Εργαστήριο του αμερικανικού ναυτικού (Naval Research Laboratory - NRL), έπειτα από δέκα χρόνια εντατικής έρευνας και ανάπτυξης, παρουσιάζει μια τεχνολογική λύση που μεταβάλλει πλήρως τα δεδομένα. Μέσω της πρωτοβουλίας F-FAST (Far-Forward Advanced Sequencing Technology), αναπτύχθηκε ένας φορητός, υπερανθεκτικός εξοπλισμός αλληλούχισης DNA και RNA, ικανός να λειτουργήσει στις πιο αντίξοες συνθήκες του πλανήτη.

Η μετάβαση από το εργαστήριο στο πεδίο της μάχης

Παραδοσιακά, ο προσδιορισμός ενός βιολογικού παράγοντα βασιζόταν σε ογκώδη συστήματα, ενσωματωμένα σε οχήματα, τα οποία απαιτούσαν σημαντική παροχή ενέργειας και έλεγχο κλίματος προκειμένου να διατηρηθούν τα απαραίτητα αντιδραστήρια, ενώ το στρατιωτικό προσωπικό έπρεπε να έχει εις βάθος γνώση βιοφωταύγειας και χημικών αναλύσεων. Το σημαντικότερο μειονέκτημα αυτών των συστημάτων ήταν ο περιορισμός τους στον εντοπισμό αποκλειστικά γνωστών, προγραμματισμένων παθογόνων. Εάν ο εχθρός χρησιμοποιούσε έναν τροποποιημένο ιό, τα παλαιότερα συστήματα αδυνατούσαν να τον αναγνωρίσουν.

Το σύστημα F-FAST ακολουθεί μια εντελώς διαφορετική φιλοσοφία. Ενσωματώνει τεχνολογία αλληλούχισης επόμενης γενιάς σε μια συσκευή χειρός. Τα δείγματα, τα οποία συλλέγονται συχνά μέσω φίλτρων αέρα, εισάγονται στη συσκευή η οποία πραγματοποιεί πλήρη γονιδιωματική ανάλυση. Αυτό σημαίνει ότι ο υπολογιστής του συστήματος διαβάζει ολόκληρο τον γενετικό κώδικα (DNA ή RNA) των μικροοργανισμών που υπάρχουν στο δείγμα.

Το κρίσιμο πλεονέκτημα εντοπίζεται στην ταχύτητα και την ευελιξία. Ο εξοπλισμός επιστρέφει ακριβή αποτελέσματα σε λιγότερο από 30 λεπτά, ενώ παράλληλα, εξαλείφει την ανάγκη για ειδικούς μοριακούς βιολόγους. Το λογισμικό έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί αποτελεσματικά από μέλη στρατιωτικών μονάδων, λαμβάνοντας άμεσα πληροφορίες υψηλής ακρίβειας που διευκολύνουν τις επιχειρησιακές αποφάσεις.

Ανίχνευση γενετικά τροποποιημένων απειλών

Ο Δρ. Peter Matic, Αναπληρωτής Διευθυντής Έρευνας του NRL, εξηγεί ότι η συγκεκριμένη τεχνολογία προσφέρει ένα εξαιρετικά βαθύ επίπεδο πληροφοριών, ξεπερνώντας τα όρια των υφιστάμενων ταχέων διαγνωστικών τεστ. Η ανάλυση του γενετικού υλικού επιτρέπει την ταυτοποίηση εντελώς άγνωστων απειλών. Το λογισμικό του F-FAST αναλύει την κυτταρική δομή και καταγράφει συγκεκριμένα γονίδια τα οποία φέρουν ενδείξεις τεχνητής τροποποίησης.

Η ικανότητα αναγνώρισης συνθετικών ή εργαστηριακά αλλοιωμένων ιών αποτελεί καταλυτικό παράγοντα για την εθνική ασφάλεια, καθώς στη σύγχρονη βιοτεχνολογία, η τροποποίηση παθογόνων για την αύξηση της μεταδοτικότητας ή της θνησιμότητας τους είναι ένα υπαρκτό ρίσκο. Το πρόγραμμα F-FAST έχει πλέον μετεξελιχθεί στο FFBS (Far-Forward Biological Sequencing) και ενσωματώνεται σταδιακά στο αμερικανικό οπλοστάσιο, αποτελώντας το βασικό πρωτόκολλο βιολογικής άμυνας.

Επιχειρησιακές δοκιμές σε ακραίες συνθήκες

Η αξιοπιστία του συστήματος αποδείχθηκε μέσα από συνεχείς και απαιτητικές δοκιμές πεδίου. Ερευνητές του NRL σε συνεργασία με στρατιωτικές μονάδες υγείας δοκίμασαν τη συσκευή σε θερμοκρασίες υπό το μηδέν (Άσκηση Arctic Edge 2024, Αλάσκα), στον Ειρηνικό Ωκεανό κατά τη διάρκεια της πολυεθνικής άσκησης RIMPAC (Χαβάη) αλλά και σε περιβάλλον ερήμου. Οι δοκιμές αυτές εξασφάλισαν ότι ο εξοπλισμός διατηρεί την αναλυτική του ακρίβεια ανεξάρτητα από τα επίπεδα υγρασίας, το υψόμετρο ή τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος.

Σύμφωνα με τον Δρ. Gary Vora, κύριο ερευνητή του προγράμματος F-FAST, η συνεργασία με χημικούς και βιολόγους του αμερικανικού στρατού (DEVCOM CBC και USAMRIID) οδήγησε στη συνεχή βελτίωση της συσκευής, βασιζόμενη απευθείας στην ανατροφοδότηση από τους τελικούς χρήστες στο πεδίο.