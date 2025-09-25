Forza Horizon 6: Έρχεται το 2026 και μας πηγαίνει στην Ιαπωνία!

Οι φήμες επιβεβαιώθηκαν και πλέον είναι επίσημο: το Forza Horizon 6 έρχεται, με σκηνικό την Ιαπωνία. Η ανακοίνωση έγινε στο πλαίσιο του Tokyo Game Show 2025 από τη Microsoft και την Playground Games, επιβεβαιώνοντας τις προσδοκίες χιλιάδων παικτών που ζητούσαν επίμονα εδώ και χρόνια αυτόν τον προορισμό.

Η Ιαπωνία υπήρξε διαχρονικά η πιο δημοφιλής πρόταση της κοινότητας του Forza Horizon. Από τους στροφές στα βουνά της Hakone μέχρι τις neon λάμψεις του Τόκιο, η χώρα προσφέρει το ιδανικό σκηνικό για ένα παιχνίδι που παντρεύει την ελευθερία της ανοιχτής οδήγησης με τη μαγεία των αγώνων. Η επιλογή αυτή δεν αποτελεί απλώς ένα ακόμη βήμα στη σειρά, αλλά μια κίνηση που φιλοδοξεί να ανεβάσει τον πήχη τόσο στο gameplay όσο και στην ατμόσφαιρα.

Το teaser που παρουσιάστηκε στη σκηνή δεν αποκάλυψε πολλές λεπτομέρειες, αλλά άφησε να φανεί η πρόθεση της Playground Games να δημιουργήσει έναν κόσμο που θα «αναπνέει» την ιαπωνική κουλτούρα. Οι παίκτες θα χτίσουν τη φήμη τους στο Horizon Festival, με στόχο να κατακτήσουν τον τίτλο του θρύλου στον χώρο των αγώνων δρόμου.

Αν και η ημερομηνία κυκλοφορίας δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί, είναι γνωστό ότι το Forza Horizon 6 θα φτάσει σε Xbox Series X|S και PC μέσα στο 2026. Οι συνδρομητές του Game Pass θα έχουν πρόσβαση στο παιχνίδι από την πρώτη ημέρα, συνεχίζοντας την πολιτική της Microsoft να ενισχύει τη συνδρομητική της υπηρεσία με κορυφαίες κυκλοφορίες.

Η μεγάλη είδηση, ωστόσο, αφορά την πιθανότητα επέκτασης και στο PlayStation. Η Playground Games βρίσκεται σε συνεργασία με την Turn 10 Studios, ώστε να φέρει το παιχνίδι και στην κονσόλα της Sony μετά την αρχική του κυκλοφορία. Αυτό σημαίνει ότι, για κάποιο διάστημα, το Forza Horizon 5 θα παραμείνει η μοναδική παρουσία του franchise στο PlayStation 5, αλλά μελλοντικά οι χρήστες της πλατφόρμας θα μπορέσουν να ζήσουν την εμπειρία του Horizon και στην Ιαπωνία.

Το Forza Horizon ξεκίνησε στα τελευταία χρόνια του Xbox 360, με το πρώτο παιχνίδι να ταξιδεύει τους παίκτες στο Κολοράντο. Η συνέχεια, Forza Horizon 2, μετέφερε το φεστιβάλ στην Ευρώπη, ενώ το Forza Horizon 3 έκανε το μεγάλο άλμα στην Αυστραλία και παράλληλα αποτέλεσε την πρώτη κυκλοφορία της σειράς και για PC.

Το Forza Horizon 4 πήγε στη Μεγάλη Βρετανία, φέρνοντας για πρώτη φορά δυναμικές εποχές που άλλαζαν τον κόσμο του παιχνιδιού. Το Forza Horizon 5, με σκηνικό το Μεξικό, ξεχώρισε για το ποικιλόμορφο περιβάλλον του, από ερήμους μέχρι ζούγκλες, και για τον τεράστιο ανοιχτό κόσμο του. Η μετάβαση τώρα στην Ιαπωνία για το έκτο μέρος δείχνει τη στρατηγική της Playground Games να συνεχίσει να επεκτείνει γεωγραφικά και θεματικά τον ορίζοντα του franchise.