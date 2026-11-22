Το ερευνητικό κέντρο RIKEN Center for Computational Science στην Ιαπωνία έθεσε εκτός λειτουργίας τον υπερυπολογιστή Fugaku, έπειτα από κυβερνοεπίθεση που σημειώθηκε μεταξύ 10 και 13 Νοεμβρίου 2026 και οδήγησε σε μη εξουσιοδοτημένη απόπειρα σύνδεσης στο σύστημα. Η παραβίαση ξεκίνησε από έναν διαδικτυακό πίνακα ελέγχου (web dashboard) που προβάλλει την κατάσταση λειτουργίας του συστήματος και εκθέτει σε κίνδυνο τα στοιχεία 4.222 εγγεγραμμένων χρηστών του Fugaku, καθώς και 375 χρηστών του μικρότερου υπερυπολογιστή Rikyu.

Η διακοπή λειτουργίας μιας υποδομής τέτοιας κλίμακας προκαλεί άμεσες καθυστερήσεις σε προγραμματισμένα επιστημονικά projects που βασίζονται στον καταμερισμένο υπολογιστικό χρόνο του κέντρου. Παράλληλα, η πιθανή διαρροή διαπιστευτηρίων που χρησιμοποιούνται και σε εξωτερικά συστήματα υπερυπολογιστών δημιουργεί ευρύτερη ανησυχία για την ασφάλεια των ερευνητικών δικτύων, με τη RIKEN να βρίσκεται ήδη σε επικοινωνία με άλλους φορείς για να εξακριβωθεί αν οι εισβολείς κατάφεραν να αποκτήσουν πρόσβαση σε τρίτες υποδομές.

Πώς εξελίχθηκε η εισβολή στο δίκτυο της RIKEN

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση του ιαπωνικού οργανισμού, άγνωστοι δράστες στοχοποίησαν αρχικά τη διαδικτυακή πλατφόρμα παρακολούθησης της λειτουργικής κατάστασης του Fugaku. Μέσω αυτού του σημείου εισόδου κατάφεραν να κινηθούν πλευρικά στο εσωτερικό δίκτυο της RIKEN, αποκτώντας πρόσβαση σε διακομιστές που φιλοξενούν δεδομένα εξουσιοδοτημένων χρηστών και εγκαθιστώντας malware.

Στους παραβιασμένους servers αποθηκεύονταν ονόματα, διευθύνσεις email και διαπιστευτήρια σύνδεσης, όχι μόνο για τον Fugaku, αλλά και για υπερυπολογιστές και υπολογιστικές υπηρεσίες που διαχειρίζονται εξωτερικοί οργανισμοί. Όταν στις 13 Νοεμβρίου εντοπίστηκε απόπειρα εισόδου στον ίδιο τον Fugaku με τη χρήση εκτεθειμένων στοιχείων, οι διαχειριστές προχώρησαν άμεσα στην αποσύνδεση του συστήματος από το δίκτυο για να αποτρέψουν την εκτέλεση κακόβουλων διεργασιών.

Μέχρι στιγμής, οι ερευνητές ασφαλείας δεν έχουν προσδιορίσει τον ακριβή τρόπο με τον οποίο πραγματοποιήθηκε η αρχική παραβίαση, ούτε έχουν επιβεβαιώσει το πλήρες εύρος των αρχείων που ενδεχομένως εξήχθησαν από το δίκτυο. Αν και δεν υπάρχουν ακόμη ενδείξεις ότι διέρρευσαν επιστημονικά δεδομένα των ερευνητών, η έρευνα εξετάζει το ενδεχόμενο να περιλαμβάνονται στα εκτεθειμένα αρχεία πληροφορίες που αφορούν τρίτους φορείς ή πρόσωπα.

Οι τεχνικές προδιαγραφές του Fugaku και το διακύβευμα της ασφάλειας

Η ανησυχία γύρω από το περιστατικό συνδέεται άμεσα με την τεράστια υπολογιστική ισχύ των δύο συστημάτων της RIKEN, καθώς η εκτέλεση μη εξουσιοδοτημένου φόρτου εργασίας σε ένα τόσο ευαίσθητο ερευνητικό περιβάλλον θα μπορούσε να προκαλέσει σοβαρές ζημιές. Ο Fugaku αποτελείται από 158.976 υπολογιστικούς κόμβους, με τον καθένα να ενσωματώνει έναν επεξεργαστή 48 πυρήνων και 32GB διαθέσιμης μνήμης RAM.

Συνολικά, η αρχιτεκτονική του προσφέρει 7.630.848 επεξεργαστικούς πυρήνες και περισσότερα από 5 petabytes μνήμης, χαρακτηριστικά που τον διατήρησαν στην κορυφή της διεθνούς λίστας Top 500 για δύο συνεχόμενα έτη, από το 2020 έως το 2022. Στην πιο πρόσφατη ανανέωση της κατάταξης κατέλαβε την 9η θέση παγκοσμίως, ενώ το μικρότερο σύστημα Rikyu της ίδιας εγκατάστασης διαθέτει 288.000 επεξεργαστικούς πυρήνες.

Μέρος ενός ευρύτερου κύματος κυβερνοεπιθέσεων στην Ιαπωνία

Η παραβίαση στη RIKEN προστίθεται σε μια μακρά σειρά σοβαρών κυβερνοεπιθέσεων που έχουν πλήξει τους τελευταίους μήνες ιαπωνικούς παρόχους υπηρεσιών cloud, τηλεπικοινωνιακές εταιρείες, αλυσίδες λιανικής και κυβερνητικούς φορείς. Η κλιμάκωση αυτών των περιστατικών έχει οδηγήσει την κυβέρνηση στο Τόκιο στην αποδέσμευση έκτακτων κονδυλίων, με στόχο την ταχεία ενίσχυση της εθνικής κυβερνοάμυνας και την προστασία κρίσιμων τεχνολογικών και ερευνητικών υποδομών.