Φυσικοί δημιούργησαν την πιο έντονη πηγή φωτός παγκοσμίως

Σύνοψη

Ερευνητές από τα Πανεπιστήμια της Οξφόρδης και του Μπέλφαστ (Queen's) παρήγαγαν την πιο έντονη πηγή υπεριώδους φωτός που έχει δημιουργηθεί ποτέ σε εργαστηριακές συνθήκες.

Η επίτευξη του ρεκόρ βασίστηκε στη «Σύμφωνη Αρμονική Εστίαση» (Coherent Harmonic Focus), η οποία συμπιέζει και εστιάζει πολλαπλά μήκη κύματος σε ένα εξαιρετικά μικρό σημείο.

Η ομάδα χρησιμοποίησε το laser Gemini του Central Laser Facility (CLF) για να χτυπήσει ένα νέφος πλάσματος, το οποίο λειτούργησε ως κινούμενος καθρέφτης (σχετικιστική παραγωγή αρμονικών), αυξάνοντας δραματικά την ενέργεια των φωτονίων.

Η ανακάλυψη επιτρέπει την άμεση παρατήρηση φαινομένων Κβαντικής Ηλεκτροδυναμικής (QED) χωρίς τη χρήση ογκωδών επιταχυντών σωματιδίων.

Η διεθνής επιστημονική κοινότητα καταγράφει μια θεμελιώδη πρόοδο στον τομέα της φυσικής των laser. Σύμφωνα με τη νέα δημοσίευση στο επιστημονικό περιοδικό Nature, ερευνητές κατάφεραν να ξεκλειδώσουν τον μηχανισμό παραγωγής των υψηλότερων εντάσεων φωτός που έχουν καταγραφεί ποτέ. Η έρευνα αυτή δεν αφορά απλώς μια ποσοτική βελτίωση της ισχύος των διαθέσιμων οπτικών συστημάτων, αλλά εισάγει μια εντελώς νέα αρχιτεκτονική στην αλληλεπίδραση φωτός και ύλης.

Η διεθνής επιστημονική ομάδα αξιοποίησε το σύστημα laser Gemini του CLF για να δημιουργήσει υπεριώδες φως ακραίας έντασης, με τη διαδικασία να στηρίζεται στη μέθοδο της Σύμφωνης Αρμονικής Εστίασης (CHF), όπου η ακτινοβολία προσπίπτει σε ένα ταχύτατα κινούμενο νέφος πλάσματος. Το πλάσμα λειτουργεί ως ανακλαστήρας, συμπιέζοντας την ενέργεια του φωτός σε μικροσκοπική κλίμακα.

Η πολυπλοκότητα αυτού του πειράματος έγκειται στον αυστηρό έλεγχο της οπτικής ευθυγράμμισης και των συνθηκών του πλάσματος. Οι ερευνητές στόχευσαν έναν παλμό laser εξαιρετικά υψηλής ισχύος πάνω σε έναν ειδικά διαμορφωμένο στόχο, δημιουργώντας ακαριαία ένα νέφος φορτισμένων σωματιδίων (πλάσμα). Σε αυτό το χρονικό παράθυρο των femptoseconds, το πλάσμα συμπεριφέρεται ως ένας καθρέφτης που κινείται με ταχύτητες που προσεγγίζουν την ταχύτητα του φωτός.

Η συγκεκριμένη προσέγγιση επιλύει ένα τεχνικό αδιέξοδο δεκαετιών: την αδυναμία των παραδοσιακών κρυστάλλων και οπτικών διατάξεων να διαχειριστούν ακραίες ενεργειακές ροές χωρίς να καταστραφούν. Αντί να προσπαθούν να ενισχύσουν την πηγή πριν την τελική εκπομπή, οι επιστήμονες εκμεταλλεύτηκαν τα μη γραμμικά φαινόμενα που αναπτύσσονται κατά την ίδια την αλληλεπίδραση με το πλάσμα. Η προσομοίωση των δεδομένων απαιτούσε πρωτοφανή υπολογιστική ισχύ, η οποία αντλήθηκε από τους βρετανικούς υπερυπολογιστές ARCHER2 και SCARF, επιβεβαιώνοντας πως η παραγόμενη υπεριώδης ακτινοβολία ξεπερνά κάθε προηγούμενο καταγεγραμμένο όριο.

Η θεωρία της Σχετικιστικής Παραγωγής Αρμονικών

Η σχετικιστική παραγωγή αρμονικών περιγράφει τη μεταβολή της συχνότητας και της ενέργειας του φωτός όταν ανακλάται από μια επιφάνεια που κινείται με σχετικιστικές ταχύτητες. Το φαινόμενο συμπιέζει τον παλμό, αυξάνοντας ταυτόχρονα τη συχνότητά του (υπεριώδες φάσμα), λειτουργώντας παρόμοια με το φαινόμενο Doppler, προσαρμοσμένο όμως στις εξισώσεις της θεωρίας της σχετικότητας του Einstein.

Για την πλήρη κατανόηση αυτού του μηχανισμού, οι ερευνητές προτείνουν μια αναλογία με την ακουστική. Όταν ένα ασθενοφόρο πλησιάζει με μεγάλη ταχύτητα, ο ήχος της σειρήνας του ακούγεται πιο οξύς (υψηλότερη συχνότητα) λόγω της συμπίεσης των ηχητικών κυμάτων. Στην περίπτωση του πειράματος του CLF, αντικαθιστούμε τον ήχο με τον παλμό ενός laser και το ασθενοφόρο με έναν καθρέφτη πλάσματος. Επειδή ο καθρέφτης κινείται προς την κατεύθυνση της πηγής με ασύλληπτη ταχύτητα, το ανακλώμενο φως όχι μόνο συμπιέζεται χρονικά, αλλά και αποκτά τεράστια ενεργειακή ώθηση.

Το δεύτερο σκέλος της επιτυχίας εντοπίζεται στον όρο "Σύμφωνη Αρμονική Εστίαση" (CHF - Coherent Harmonic Focus). Οι επιστήμονες δεν περιορίστηκαν απλώς στην παραγωγή φωτός υψηλής ενέργειας. Κατάφεραν να συγχρονίσουν πολλαπλά μήκη κύματος της παραγόμενης ακτινοβολίας, εστιάζοντάς τα ταυτόχρονα σε μια εξαιρετικά μικρή χωρική περιοχή. Ακριβώς όπως ένας μεγεθυντικός φακός συγκεντρώνει τις ακτίνες του ήλιου για να κάψει ένα φύλλο χαρτί, η διάταξη του Gemini Laser συγκέντρωσε αυτές τις αρμονικές συχνότητες, δημιουργώντας ένα σημείο κορύφωσης (hotspot) ακραίας πυκνότητας ενέργειας.

Γιατί αυτό το εύρημα αναδιαμορφώνει τη μελέτη της QED

Η παραγωγή υπερ-έντονου φωτός αποκλειστικά μέσω οπτικών διατάξεων laser απλοποιεί τη μελέτη της Κβαντικής Ηλεκτροδυναμικής (QED). Οι επιστήμονες μπορούν πλέον να μελετούν την αλληλεπίδραση φωτός και κβαντικού κενού απευθείας, παρακάμπτοντας την ανάγκη σύγκρουσης υψηλής ενέργειας δεσμών σωματιδίων με laser, κάτι που απαιτούσε πολύπλοκες θεωρητικές μεταφράσεις μεταξύ διαφορετικών συστημάτων αναφοράς.

Μέχρι σήμερα, τα πειράματα που στόχευαν στην εξερεύνηση των ορίων της Κβαντικής Ηλεκτροδυναμικής ήταν εξαιρετικά δυσκίνητα, καθώς οι ερευνητές υποχρεώνονταν να επιταχύνουν σωματίδια και να τα συγκρούουν με ισχυρά laser. Τα αποτελέσματα αυτών των συγκρούσεων έπρεπε να αναλυθούν μέσω μετασχηματισμών Lorentz, προκειμένου να κατανοηθεί τι ακριβώς συνέβη στο κέντρο μάζας της αλληλεπίδρασης. Παρόλα αυτά, οι ερευνητές εξάλειψαν αυτή τη μεταβλητή.

Επιτυγχάνοντας τις απαραίτητες εντάσεις εξ ολοκλήρου μέσα στο σύστημα του laser, το φαινόμενο μπορεί να παρατηρηθεί άμεσα με αποτέλεσμα να ξεκλειδώνεται η ευθεία εξέταση των ιδιοτήτων του κβαντικού κενού. Η ένταση είναι πλέον τόσο υψηλή που προσεγγίζει το όριο όπου η ίδια η δομή του κενού διασπάται, οδηγώντας στην αυθόρμητη δημιουργία ζευγών ύλης και αντιύλης (ηλεκτρονίων και ποζιτρονίων) αποκλειστικά από φως. Ο καθηγητής Brendan Dromey (Queen’s University Belfast) τόνισε πως η τεχνολογία αυτή γεφυρώνει ένα χάσμα μεταξύ θεωρίας και πειραματικής επαλήθευσης, το οποίο προβλημάτιζε τη φυσική κοινότητα για περισσότερες από δύο δεκαετίες.

*Μπορείτε πλέον να προσθέσετε το Techgear.gr ως Προτιμώμενη Πηγή ενημέρωσης για τις αναζητήσεις σας στο Google Search!