Η Κίνα ανακάλυψε νέο ορυκτό σε σεληνιακό μετεωρίτη που ίσως βρει εφαρμογή στα LEDs

Σύνοψη

Εντοπίστηκε το 11ο σεληνιακό ορυκτό, με την ονομασία Cerium-Magnesium Changesite, από επιστήμονες της Κινεζικής Γεωλογικής Υπηρεσίας.

Η ανακάλυψη προέρχεται από ανάλυση ενός σεληνιακού μετεωρίτη βάρους 44 γραμμαρίων, του πρώτου αντίστοιχου δείγματος που καταγράφηκε στην Κίνα.

Πρόκειται για έναν άχρωμο, διαφανή κρύσταλλο (μεγέθους 3-25 μικρομέτρων) που παρουσιάζει έντονες ιδιότητες φθορισμού.

Η συγκεκριμένη δομή και η αναλογία σπάνιων γαιών αναμένεται να αποτελέσουν νέο πρότυπο για τη δημιουργία συνθετικών υλικών, με άμεση εφαρμογή στην κατασκευή αποδοτικότερων LED οθονών και συστημάτων φωτισμού.

Η έρευνα στον τομέα της επιστήμης των υλικών συνεχίζει να αντλεί δεδομένα από πηγές εκτός του πλανήτη μας, διευρύνοντας τις δυνατότητες της σύγχρονης τεχνολογίας. Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της Κινεζικής Γεωλογικής Υπηρεσίας, επιστήμονες εντόπισαν και ταυτοποίησαν το 11ο κατά σειρά νέο σεληνιακό ορυκτό. Η ονομασία που του αποδόθηκε είναι Cerium-Magnesium Changesite. Το συγκεκριμένο εύρημα δεν προέρχεται από δείγματα κάποιας διαστημικής αποστολής, αλλά από έναν σεληνιακό μετεωρίτη που προσέκρουσε στην κινεζική επικράτεια. Η αξία της συγκεκριμένης ανακάλυψης ξεπερνά το αμιγώς αστροφυσικό ενδιαφέρον, καθώς η κρυσταλλική του δομή και η χημική του σύσταση διαθέτουν χαρακτηριστικά με τεράστιες, πρακτικές προεκτάσεις στη βιομηχανία των ηλεκτρονικών ειδών, των πάνελ οθονών και των συνθετικών υλικών.

Το Cerium-Magnesium Changesite εντοπίστηκε εντός του πρώτου σεληνιακού μετεωρίτη που βρέθηκε στην Κίνα, συνολικού βάρους μόλις 44 γραμμαρίων. Πρόκειται για έναν άχρωμο, διαφανή και εξαιρετικά εύθραυστο κρύσταλλο που φέρει φυσικό φθορισμό, ενώ η ειδική περιεκτικότητά του σε σπάνιες γαίες αναμένεται να βελτιστοποιήσει την κατασκευή σύγχρονων εξαρτημάτων LED.

Η ανάλυση του νέου ορυκτού από το Ινστιτούτο Γεωλογίας της Κινεζικής Ακαδημίας Γεωλογικών Επιστημών αποκάλυψε μια σειρά από εντυπωσιακά τεχνικά χαρακτηριστικά, τα οποία καθιστούν το δείγμα μοναδικό ως προς τη φυσική του κατάσταση:

Διαστάσεις Κόκκων: Το μέγεθος των κρυστάλλων κυμαίνεται από 3 έως 25 μικρόμετρα. Κατά μέσο όρο, οι κόκκοι είναι μικρότεροι από 10 μικρόμετρα, κάτι που ισοδυναμεί με το 1/25 της διαμέτρου μιας ανθρώπινης τρίχας. Η παρατήρηση τους απαιτεί τη χρήση προηγμένων ηλεκτρονικών μικροσκοπίων σάρωσης.

Οπτική Συμπεριφορά: Το ορυκτό περιγράφεται ως απόλυτα άχρωμο και διαφανές, διαθέτοντας έντονη υαλώδη λάμψη κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες φωτισμού.

Μηχανικές Ιδιότητες: Παρά την υψηλή κρυσταλλική του πυκνότητα, κρίνεται ως εξαιρετικά εύθραυστο, γεγονός που υποδεικνύει τον τρόπο με τον οποίο ψύχθηκε και στερεοποιήθηκε κατά τη δημιουργία του.

Φαινόμενο Φθορισμού: Αντιδρά ενεργά στην ακτινοβολία, εκπέμποντας φωτόνια (φθορισμός). Πρόκειται για το σημαντικότερο χαρακτηριστικό του όσον αφορά τις εμπορικές, τεχνολογικές εφαρμογές.

Η γεωλογική προέλευση και η ανάλυση του μετεωρίτη

Το συγκεκριμένο ορυκτό εντοπίστηκε σε ένα μικρό, σφαιρικό δείγμα μετεωρίτη συνολικού βάρους 44 γραμμαρίων. Η εξωτερική του επιφάνεια καλύπτεται από έναν χαρακτηριστικό, σκοτεινό φλοιό τήξης, ο οποίος δημιουργήθηκε κατά την βίαιη είσοδο του πετρώματος στην ατμόσφαιρα της Γης. Οι σεληνιακοί μετεωρίτες προκύπτουν συνήθως μετά από προσκρούσεις αστεροειδών στη Σελήνη. Η πρόσκρουση εκτοξεύει υλικό στο Διάστημα με ταχύτητες ικανές να υπερνικήσουν τη σεληνιακή βαρύτητα. Κάποια από αυτά τα θραύσματα αιχμαλωτίζονται τελικά από το βαρυτικό πεδίο της Γης.

Όπως επισημαίνει ο Che Xiaochao, αναπληρωτής ερευνητής στο Ινστιτούτο Γεωλογίας, η μοναδικότητα του ορυκτού οφείλεται στις ακραίες φυσικοχημικές συνθήκες κάτω από τις οποίες σχηματίστηκε. Ο συνδυασμός θερμοκρασίας και πίεσης στη Σελήνη (ή κατά τη διάρκεια μιας σεληνιακής πρόσκρουσης), σε συνάρτηση με την ακριβή διαθεσιμότητα των χημικών στοιχείων, δημιούργησαν μια κρυσταλλική δομή η οποία δεν υφίσταται φυσικά στον δικό μας πλανήτη. Η ανακάλυψή του επιβεβαιώνει ότι στο διάστημα αναπτύσσονται περιβάλλοντα σύνθεσης υλικών με παραμέτρους εντελώς διαφορετικές από τις γήινες.

Η ονοματολογία του Cerium-Magnesium Changesite φανερώνει άμεσα την παρουσία δύο βασικών χημικών στοιχείων: του Δημητρίου (Cerium) και του Μαγνησίου (Magnesium). Το Δημήτριο αποτελεί βασικό μέλος της ομάδας των λανθανιδών και ανήκει στις λεγόμενες σπάνιες γαίες. Στη σύγχρονη βιομηχανία τεχνολογίας, το Κήριο είναι απολύτως απαραίτητο. Χρησιμοποιείται ευρέως στην κατασκευή φωσφορούχων υλικών για τις οθόνες των τηλεοράσεων, τα πάνελ των smartphones και, πρωτίστως, στην παραγωγή των λευκών LED.

Από την άλλη πλευρά, το Μαγνήσιο και ο Σίδηρος, τα οποία εντοπίζονται σε συγκεκριμένες αναλογίες στο πλέγμα του νέου αυτού ορυκτού, αποτελούν θεμέλιους λίθους για την κατασκευή ελαφρών, ανθεκτικών κραμάτων και υπεραγώγιμων υλικών. Η σύνδεση αυτών των μετάλλων μέσα σε μία ενιαία κρυσταλλική δομή παρουσιάζει τεράστιο ενδιαφέρον για τους κρυσταλλογράφους και τους μηχανικούς υλικών, καθώς τους παρέχει ένα έτοιμο, "εξωγήινο" προσχέδιο για το πώς μπορούν να συνδυαστούν αυτά τα στοιχεία με μέγιστη σταθερότητα.

Οι πρακτικές εφαρμογές στην τεχνολογία των LED και τα συνθετικά υλικά

Ο αντίκτυπος της ανακάλυψης στην τεχνολογική βιομηχανία είναι άμεσος. Ο Qu Kai, μέλος της Επιτροπής Νέων Ορυκτών και Ονομασιών Ορυκτών της Κινεζικής Εταιρείας Ορυκτολογίας, Πετρολογίας και Γεωχημείας, ανέφερε ρητά ότι η ιδιότητα του φθορισμού του Cerium-Magnesium Changesite ανοίγει τεράστιες προοπτικές για την βιομηχανία παραγωγής LED.

Τα σύγχρονα λευκά LED λειτουργούν συνήθως παράγοντας μπλε ή υπεριώδες (UV) φως, το οποίο στη συνέχεια περνάει μέσα από μια στρώση φωσφόρου (πολύ συχνά βασισμένου στο Δημήτριο) για να μετατραπεί σε λευκό φως ανώτερης ποιότητας. Όσο πιο αποδοτική είναι αυτή η επίστρωση φθορισμού, τόσο λιγότερη ενέργεια σπαταλάται σε μορφή θερμότητας και τόσο αυξάνεται η φωτεινότητα και η ακρίβεια των χρωμάτων στις οθόνες.

Μαθαίνοντας την ακριβή ατομική διάταξη του Cerium-Magnesium Changesite, τα εργαστήρια υλικών μπορούν να προσομοιώσουν και να δημιουργήσουν συνθετικά αντίγραφα με τις ίδιες ακριβώς ιδιότητες. Αυτό σημαίνει ότι στο εγγύς μέλλον ενδέχεται να δούμε νέα, συνθετικά φωσφορούχα υλικά, βασισμένα στη γεωμετρία αυτού του σεληνιακού ορυκτού, τα οποία θα προσφέρουν δραματικά υψηλότερη ενεργειακή απόδοση στις οθόνες των μελλοντικών laptops, smartphones, και συστημάτων οικιακού φωτισμού.

