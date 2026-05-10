The Immense Engine: Στα σκαριά η ευρωπαϊκή gaming engine απέναντι στις Unreal και Unity

Η βιομηχανία της ανάπτυξης βιντεοπαιχνιδιών και 3D προσομοιώσεων βασίζεται σχεδόν εξ ολοκλήρου σε αμερικανικά και κινεζικά λογισμικά. Ο Arjan Brussee, συνιδρυτής της Guerrilla Games και πρώην τεχνικός διευθυντής της Epic Games, αναλαμβάνει να αλλάξει αυτά τα δεδομένα με την ανάπτυξη της The Immense Engine. Πρόκειται για την πρώτη ευρωπαϊκή προσπάθεια δημιουργίας μιας AI-first μηχανής γραφικών, η οποία σχεδιάζεται για να εξασφαλίσει ψηφιακή κυριαρχία εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η σημαντικότερη τεχνολογική διαφοροποίηση της The Immense Engine εντοπίζεται στον πυρήνα του κώδικά της. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε ο Brussee στο ολλανδικό podcast "De Technoloog", οι σημερινές κυρίαρχες μηχανές όπως η Unreal Engine και η Unity βασίζονται σε παρωχημένες αρχιτεκτονικές διεπαφής. Οι συγκεκριμένες πλατφόρμες απαιτούν από τους δημιουργούς να πλοηγούνται σε ατελείωτα μενού και υπομενού με το ποντίκι, καθιστώντας τις μαζικές αλλαγές στον κώδικα εξαιρετικά χρονοβόρες.

Αντιθέτως, η The Immense Engine εγκαταλείπει το παραδοσιακό γραφικό περιβάλλον (UI) υπέρ της βαθιάς ενσωμάτωσης τεχνητής νοημοσύνης. Οι προγραμματιστές δεν θα χρησιμοποιούν την AI ως απλό "add-on" ή εξωτερικό εργαλείο παραγωγής κώδικα (όπως το Copilot), αλλά η ίδια η μηχανή θα λειτουργεί με AI agents. Αυτά τα αρθρωτά (modular) συστήματα θα εκτελούν σύνθετες εντολές ανάπτυξης, επιτρέποντας, σύμφωνα με τον ιδρυτή της, σε έναν μεμονωμένο developer να παράγει τον όγκο εργασίας 10 έως 15 ατόμων.

Τα τελευταία χρόνια, η παγκόσμια αγορά game development αντιμετωπίζει έντονη ανασφάλεια σχετικά με τα μοντέλα χρέωσης των επικρατέστερων μηχανών. Το φθινόπωρο του 2023, η Unity Technologies προέβη σε μια εξαιρετικά αμφιλεγόμενη αναδιάρθρωση των χρεώσεών της, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις από χιλιάδες indie studios. Αντίστοιχα, η Epic Games ζητά προμήθεια 5% για έσοδα άνω του 1 εκατομμυρίου δολαρίων μέσω της Unreal Engine.

Ο Brussee, έχοντας ο ίδιος γράψει κώδικα για τα πρώτα παιχνίδια της Epic τη δεκαετία του '90 και έχοντας συνδημιουργήσει την ισχυρότατη Decima Engine της Guerrilla Games (μηχανή που έδωσε ζωή στα Horizon Zero Dawn και Death Stranding), αντιλαμβάνεται τις πιέσεις που ασκούνται στα ευρωπαϊκά στούντιο. Η The Immense Engine προσπαθεί να καλύψει το κενό που άφησε η ευρωπαϊκή αποχώρηση της Unity (η οποία ξεκίνησε από την Κοπεγχάγη αλλά μετέφερε την έδρα της στο Σαν Φρανσίσκο για να αντλήσει κεφάλαια).

Ένα από τα ισχυρότερα πλεονεκτήματα του νέου εγχειρήματος αφορά τη νομική και γεωπολιτική του υπόσταση, καθώς οι σύγχρονες μηχανές 3D εξαρτώνται άμεσα από cloud υποδομές. Η The Immense Engine δεσμεύεται ότι όλη η φιλοξενία δεδομένων, οι servers και το cloud θα παραμείνουν αυστηρά εντός ευρωπαϊκών συνόρων, διασφαλίζοντας την απόλυτη συμμόρφωση με τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (GDPR, AI Act).