Ερευνητές του Πανεπιστημίου του Κουίνσλαντ στην Αυστραλία πέτυχαν για πρώτη φορά να κωδικοποιήσουν και να μεταδώσουν ένα ψηφιακό μήνυμα χρησιμοποιώντας αποκλειστικά τις μεταβολές του βαρυτικού πεδίου.

Η πειραματική δοκιμή, η οποία δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό Science Advances, αξιοποίησε το αντίβαρο βάρους 1,8 τόνων ενός ανελκυστήρα και έναν εμπορικό βαρυμετρητή (gravimeter) για να αποστείλει τη λέξη «Gravity» μέσα από έναν συμπαγή τοίχο από τούβλα, ολοκληρώνοντας τη μετάδοση των 49 bits σε 63 λεπτά.

Η σημασία του επιτεύγματος έγκειται στη θεμελιώδη φύση της βαρύτητας, η οποία δεν μπορεί να θωρακιστεί ή να μπλοκαριστεί από συνηθισμένα υλικά. Ενώ τα ραδιοκύματα, το Wi-Fi και τα υπόλοιπα ηλεκτρομαγνητικά σήματα εξασθενούν από συμπαγείς τοίχους, υπόγειες σήραγγες ή έναν απλό μεταλλικό κλωβό Faraday (Faraday cage), το βαρυτικό πεδίο διαπερνά ανεμπόδιστα κάθε φυσικό εμπόδιο, προσφέροντας μια πειραματικά επιβεβαιωμένη βάση για επικοινωνίες σε περιβάλλοντα όπου τα συμβατικά σήματα αποτυγχάνουν.

Πώς ένα ασανσέρ της δεκαετίας του 1950 μετατράπηκε σε πομπό

Το πείραμα πραγματοποιήθηκε στο κτίριο Parnell του Πανεπιστημίου του Κουίνσλαντ, όπου η ερευνητική ομάδα μετέτρεψε έναν παλιό ανελκυστήρα της δεκαετίας του 1950 σε μηχανικό πομπό δυαδικού κώδικα. Κάθε αντικείμενο με μάζα ασκεί βαρυτική έλξη και, μετακινώντας το αντίβαρο των 1.815 κιλών του ανελκυστήρα ανάμεσα σε δύο προκαθορισμένους ορόφους, οι φυσικοί αντιστοίχισαν τη μία θέση στον αριθμό 0 και την άλλη στον αριθμό 1.

Στην απέναντι πλευρά του τοίχου από τούβλα, μέσα σε μια διπλανή τουαλέτα, τοποθετήθηκε ένας ευαίσθητος εμπορικός βαρυμετρητής που χρησιμοποιεί μια μάζα αναρτημένη σε ελατήριο για να καταγράφει απειροελάχιστες μεταβολές στην κατακόρυφη έλξη της βαρύτητας. Η μετακίνηση του αντιβάρου προκαλούσε μεταβολή στην επιτάχυνση της βαρύτητας της τάξης των 50 νανομέτρων ανά δευτερόλεπτο στο τετράγωνο, μέγεθος που αντιστοιχεί μόλις στα πέντε δισεκατομμυριοστά της βαρυτικής έλξης της Γης.

Για να διασφαλιστεί η ακρίβεια της λήψης, κάθε bit απαιτούσε ένα ολόκληρο λεπτό: 25 δευτερόλεπτα για τη μετακίνηση του αντιβάρου, 10 δευτερόλεπτα για τη σταθεροποίηση του συστήματος και άλλα 25 δευτερόλεπτα για τον υπολογισμό του μέσου όρου των μετρήσεων. Αφού οι ερευνητές αφαίρεσαν από τα δεδομένα την επίδραση των παλιρροιών της Γης και τη φυσική απόκλιση του οργάνου, ανέκτησαν με επιτυχία και τα 49 bits του μηνύματος μαζί με τις ακολουθίες έναρξης και λήξης.

Από τη ζύγιση φορτηγών στη βαρυτική επικοινωνία

Όπως εξήγησε ο επικεφαλής συγγραφέας της μελέτης, Dr Andrew Groszek, η αρχική στόχευση της ομάδας ήταν πολύ πιο πρακτική, καθώς εργάζονταν πάνω στην ανάπτυξη μιας γεφυροπλάστιγγας χωρίς επαφή που θα μπορούσε να ζυγίζει φορτηγά και μεγάλα οχήματα μετρώντας απλώς τη βαρυτική τους έλξη. Μόλις διαπίστωσαν ότι η μέθοδος λειτουργούσε αξιόπιστα, συνειδητοποίησαν ότι η ίδια φυσική αρχή μπορούσε να αξιοποιηθεί για την κωδικοποίηση και τη μετάδοση πληροφοριών.

Ο συν-συγγραφέας της έρευνας, Dr Charles Woffinden από τη Σχολή Μαθηματικών και Φυσικής, υπογράμμισε ότι οποιοσδήποτε έχει χάσει το σήμα του κινητού του σε μια σήραγγα ή αντιμετωπίζει προβλήματα με το Wi-Fi πίσω από έναν χοντρό τοίχο αντιλαμβάνεται άμεσα το πλεονέκτημα ενός σήματος που δεν φράσσεται από την ύλη. Παρότι η τρέχουσα διάταξη απέχει πολύ από την πρακτική καθημερινή χρήση, οι ερευνητές σχολίασαν χαριτολογώντας ότι αν κάποιος παγιδευτεί σε έναν ηχομονωμένο ανελκυστήρα που λειτουργεί ως κλωβός Faraday χωρίς λειτουργικό τηλέφωνο, διαθέτει πλέον έναν αποδεδειγμένο τρόπο να στείλει σήμα κινδύνου.

Σύγκριση με τα νετρίνα και το μέλλον των κβαντικών αισθητήρων

Η μέτρηση της βαρυτικής έλξης μικρών μαζών έχει ιστορία που ξεκινά από το 1798, όταν ο Άγγλος φυσικός Henry Cavendish χρησιμοποίησε μολύβδινες σφαίρες για να υπολογίσει την πυκνότητα της Γης. Σε επίπεδο επικοινωνίας μέσα από συμπαγή εμπόδια, η πιο γνωστή προηγούμενη προσπάθεια έγινε το 2012 στο Fermilab, όπου μια ομάδα φυσικών έστειλε μήνυμα μέσω δέσμης νετρίνων διαπερνώντας περίπου 240 μέτρα εδάφους με ταχύτητα 6 bits ανά λεπτό, απαιτώντας όμως έναν ολόκληρο επιταχυντή σωματιδίων και εξειδικευμένους ανιχνευτές.

Αντίθετα, το πείραμα στο Κουίνσλαντ βασίστηκε σε έναν κοινό ανελκυστήρα και έναν διαθέσιμο στο εμπόριο αισθητήρα. Ο καθηγητής Andrew White σημείωσε ότι ο βασικός περιορισμός σήμερα είναι η χαμηλή ταχύτητα του 1 bit ανά λεπτό, υπενθυμίζοντας, ωστόσο, ότι χρειάστηκαν περισσότερα από 100 χρόνια για να περάσει η ανθρωπότητα από τον πρώτο τηλέγραφο στο σύγχρονο κινητό τηλέφωνο.

Σύμφωνα με τον καθηγητή Matthew Davis, η ταχύτητα και η εμβέλεια εξαρτώνται άμεσα από το μέγεθος της μάζας, την ταχύτητα μετακίνησής της και την ευαισθησία του δέκτη. Τα μαθηματικά μοντέλα της ομάδας δείχνουν ότι η χρήση προηγμένων κβαντικών αισθητήρων, όπως τα νέφη ψυχρών ατόμων που το 2022 εντόπισαν υπόγεια σήραγγα σε βάθος ενός μέτρου ή οι νεότερες τεχνικές με οπτικές ίνες, σε συνδυασμό με μια μάζα 75 τόνων θα μπορούσε να ανεβάσει τον ρυθμό μετάδοσης στα 15 bits ανά λεπτό και την εμβέλεια έως τα 500 μέτρα. Παρότι οι δονήσεις και άλλες κινούμενες μάζες στον χώρο εξακολουθούν να δημιουργούν θόρυβο που μπορεί να καλύψει το σήμα, η απόδειξη της αρχής ανοίγει τον δρόμο για εξειδικευμένες επικοινωνίες σε απρόσιτα περιβάλλοντα.