Galaxy S25 Series: Κομψή και ισχυρή η ναυαρχίδα της Samsung

Διαφημιστική καταχώριση της Samsung Electronics Ελλάς Μ.Α.Ε. με έδρα επί της Λ. Κηφισίας 24Α, Μαρούσι Αττικής, Τ.Κ.15125 και αρ. ΓΕΜΗ 009349401000

Η σειρά Galaxy S25 διαθέτει δυνατότητες που βασίζονται στην AI (Τεχνητή Νοημοσύνη), αρκετές από τις οποίες είναι διαθέσιμες και στα ελληνικά, ενισχύοντας τον ρόλο του κινητού ως έξυπνου και προσωποποιημένου βοηθού.

Φυσική αλληλεπίδραση με την AI

Η Samsung επενδύει σε μια φυσική και ανθρώπινη αλληλεπίδραση με τις συσκευές της. Το Now Brief1 είναι ένα από τα εργαλεία που εξυπηρετούν τον προαναφερθέντα σκοπό, προσφέροντας προσωποποιημένες προτάσεις και πληροφορίες, βασισμένες στη χρήση της συσκευής και τα δεδομένα του ίδιου του χρήστη – και όλα αυτά διαθέσιμα στην ελληνική γλώσσα. Από υπενθυμίσεις μέχρι έξυπνες ειδοποιήσεις, το κινητό μαθαίνει και προσαρμόζεται, προτείνοντας τη σωστή ενέργεια την κατάλληλη στιγμή.

Εντυπωσιακή εμπειρία αναζήτησης

Η σειρά Galaxy S25 ενσωματώνει μια νέα* εμπειρία αναζήτησης, η οποία χρησιμοποιεί πολλαπλές μορφές εισόδου: κείμενο, φωνή, εικόνες, ακόμα και κινήσεις. Η λειτουργία Κυκλώστε για Αναζήτηση στο Google2, δίνει τη δυνατότητα στον χρήστη να κυκλώσει κάτι στην οθόνη του και να αναζητήσει πληροφορίες γι' αυτό.

Η δυνατότητα αναζήτησης εντός εφαρμογών (δεν διατίθεται στα ελληνικά), όπως στη Gallery ή στα Settings, επιτρέπει στον χρήστη να βρίσκει αυτό που χρειάζεται χωρίς να περιηγείται ατελείωτα σε μενού. Αυτό όχι μόνο εξοικονομεί χρόνο, αλλά προσφέρει και μια διαδραστική εμπειρία με το περιβάλλον χρήστη, τώρα ακόμη πιο λειτουργική στα ελληνικά.

AI στην υπηρεσία της δημιουργικότητας και της καθημερινότητας

Η Samsung εμπλουτίζει την εμπειρία γραφής με τη λειτουργία Writing Assist3, η οποία υποστηρίζεται στα ελληνικά. Ο χρήστης μπορεί να επιλέξει ένα κομμάτι κειμένου και να ζητήσει βελτίωση, αναδιατύπωση ή αλλαγή ύφους, ανάλογα με το πλαίσιο επικοινωνίας. Είτε πρόκειται για επίσημο email είτε για ένα χαλαρό μήνυμα, το εργαλείο αυτό βοηθά στην επικοινωνία.

Επιπλέον, το Note Assist4 στην εφαρμογή Samsung Notes λειτουργεί ως βοηθός συγγραφής και επιμέλειας. Αν και δεν υποστηρίζει ελληνικά, προσφέρει δυνατότητες όπως σύνοψη κειμένου, έλεγχο ορθογραφίας και μορφοποίηση, επιτρέποντας στον χρήστη να οργανώσει τις σημειώσεις του.

Απόδοση και αντοχή

Η σειρά Galaxy S25 είναι εξοπλισμένη με το νέο Snapdragon 8 Elite for Galaxy5, έναν επεξεργαστή σχεδιασμένο ειδικά για τις ανάγκες της Samsung. Με 40% πιο ισχυρή NPU, 37% βελτιωμένη CPU και 30% αναβαθμισμένη GPU (σε σχέση με το προηγούμενα μοντέλα της ίδιας σειράς)*, οι συσκευές προσφέρουν υψηλή απόδοση με χαμηλή κατανάλωση ενέργειας, ενώ υποστηρίζουν AI λειτουργίες6.

Οι λάτρεις του gaming και του mobile video θα χαρούν να μάθουν ότι η εμπειρία παιχνιδιού είναι πλέον πιο ομαλή και σταθερή*, με 50% αύξηση απόδοσης και βελτιώσεις σε χαμηλό φωτισμό και θόρυβο βίντεο σε πραγματικό χρόνο.

Όλα αυτά υποστηρίζονται από ένα σύστημα ψύξης, με 40% μεγαλύτερο Vapor Chamber και βελτιωμένα* θερμικά υλικά που διατηρούν τη θερμοκρασία υπό έλεγχο ακόμα και σε απαιτητικές εφαρμογές.

Αντοχή και σχεδιασμός

Τα Galaxy S25 προστατεύονται από το Corning Gorilla Armor 2 και Victus 2, προσφέροντας 29% καλύτερη προστασία σε πτώσεις, σε σύγκριση με το προηγούμενο μοντέλο, ενώ το νέο DX φινίρισμα μειώνει τις αντανακλάσεις και αυξάνει την αντοχή στις γρατζουνιές7.

Σχεδιαστικά, η σειρά Galaxy S25 υιοθετεί στρογγυλεμένες γραμμές, προσφέροντας υπέροχο κράτημα και αισθητική αρμονία. Η μείωση πάχους κατά 15% και το πιο λεπτό πλαίσιο της έκδοσης Ultra αναβαθμίζουν την εμπειρία αφής και όψης*.

Ασφάλεια και προστασία απορρήτου στο επίκεντρο

Το Galaxy AI επεξεργάζεται τα εξατομικευμένα δεδομένα με ασφάλεια στη συσκευή μέσω του Personal Data Engine. Τα δεδομένα στη συνέχεια κρυπτογραφούνται για να περιορίσουν την τυχαία πρόσβαση από άλλες εφαρμογές. Στα Στοιχεία ελέγχου, μπορείς να επιλεχθεί ο τρόπος με τον οποίο Galaxy AI επεξεργάζεται τα δεδομένα της συσκευής, όπως το αν θα το κάνει στη συσκευή ή στο cloud, να διαγραφούν εξατομικευμένα δεδομένα ή να καταργηθεί η συμμετοχή στην εξατομίκευση8.

Επίλογος

Η ενσωμάτωση δυνατοτήτων AI με υποστήριξη στην ελληνική γλώσσα, σε συνδυασμό με την απόδοση, τον εξευγενισμένο σχεδιασμό και την συνολική εμπειρία ασφάλειας, τοποθετεί τα νέα Galaxy S25 στην αγαπημένη μας επιλογή.

Για όσους αναζητούν ένα smartphone που αντιλαμβάνεται τις ανάγκες τους, τους προστατεύει και εξελίσσεται μαζί τους, το Galaxy S25 είναι ο κατάλληλος ψηφιακός σύντροφος.

*Σε σύγκριση με τα προηγούμενα μοντέλα

1Η λειτουργία Now Brief απαιτεί σύνδεση στο Samsung Account. Η διαθεσιμότητα της υπηρεσίας ενδέχεται να διαφέρει ανά χώρα, γλώσσα, εφαρμογές, μοντέλο συσκευής. Για ορισμένες λειτουργίες ενδέχεται να απαιτείται σύνδεση στο διαδίκτυο.

2Το Κυκλώστε για αναζήτηση είναι εμπορικό σήμα της Google LLC. Οι αλληλουχίες είναι συντομευμένες και προσομοιωμένες. Αποτελέσματα μόνο για σκοπούς απεικόνισης. Η διαθεσιμότητα υπηρεσίας ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τη χώρα, τη γλώσσα ή το μοντέλο συσκευής. Απαιτείται σύνδεση στο διαδίκτυο. Οι χρήστες μπορεί να χρειαστεί να ενημερώσουν το Android και την εφαρμογή Google στην πιο πρόσφατη έκδοση. Τα αποτελέσματα ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τις οπτικές ή ηχητικές αντιστοιχίσεις. Η ακρίβεια των αποτελεσμάτων δεν είναι εγγυημένη. Λειτουργεί σε συμβατές εφαρμογές και επιφάνειες, και μόνο με μουσική περιβάλλοντος. Δεν θα αναγνωρίσει μουσική από ακουστικά ή αν η ένταση του ήχου είναι απενεργοποιημένη

3Υποστηριζόμενες γλώσσες από το Writing Assist: Αγγλικά, Πορτογαλικά, Ισπανικά, Γαλλικά, Κορεατικά, Γερμανικά, Ιταλικά, Κινέζικα (Απλοποιημένα, Παραδοσιακά), Ιαπωνικά, Χίντι, Πολωνικά, Ταϊλανδέζικα, Βιετναμέζικα, Αραβικά, Ρωσικά, Ινδονησιακά, Τουρκικά, Ολλανδικά, Σουηδικά, Ρουμανικά, Τσεχικά, Δανικά, Φινλανδικά, Ουγγρικά, Ουκρανικά, Εβραϊκά, Ελληνικά, Σερβικά, Βουλγαρικά, Κροατικά, Νορβηγικά, Σλοβακικά, Λιθουανικά, Σλοβενικά, Λετονικά, Εσθονικά, Μπενγκάλι και Σουαχίλι.

4Υποστηριζόμενες γλώσσες Note Assist: Κορεάτικα, Αγγλικά, Ισπανικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά, Πορτογαλικά, Κινεζικά, Ιαπωνικά, Πολωνικά, Χίντι, Ταϊλανδέζικα, Βιετναμέζικα, Αραβικά, Ινδονησιακά, Ρωσικά, Τουρκικά, Δανικά, Σουηδικά και Ρουμανικά.

5Τα προϊόντα με το brand Snapdragon είναι προϊόντα της Qualcomm Technologies, Inc. ή/και των θυγατρικών της.

6Η Samsung δεν παρέχει υποσχέσεις, διαβεβαιώσεις ή εγγυήσεις σχετικά με την ακρίβεια, την πληρότητα ή την αξιοπιστία των αποτελεσμάτων που παρέχονται από τις λειτουργίες AI

7Το τιτάνιο υπάρχει μόνο στο πλαίσιο της συσκευής. Το πλαίσιο δεν περιλαμβάνει τα πλήκτρα έντασης ήχου και πλαϊνά πλήκτρα

8Το Knox Matrix υποστηρίζεται σε smartphone και tablet Galaxy με One UI 7.0 ή νεότερη έκδοση. Η διαθεσιμότητα μπορεί να διαφέρει ανά χώρα.