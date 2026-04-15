Game of Thrones: Aegon’s Conquest - Η επίσημη ταινία έρχεται στους κινηματογράφους

Η φημολογία μηνών επιβεβαιώθηκε με τον πλέον επίσημο τρόπο. Κατά τη διάρκεια της παρουσίασής της στο CinemaCon του Λας Βέγκας, η Warner Bros. ανακοίνωσε την ανάπτυξη της πρώτης κινηματογραφικής ταινίας μεγάλου μήκους που βασίζεται στο δημοφιλές σύμπαν του George R.R. Martin.

Ο προσωρινός –αλλά εξαιρετικά συγκεκριμένος– τίτλος του project είναι Game of Thrones: Aegon’s Conquest. Η ανακοίνωση έγινε στο πλαίσιο της παρουσίασης του προγράμματος «2027 και έπειτα» του στούντιο, σηματοδοτώντας μια τεράστια στρατηγική αλλαγή για το franchise, το οποίο μέχρι σήμερα παρέμενε αυστηρά συνδεδεμένο με το τηλεοπτικό δίκτυο HBO.

Το σενάριο του Beau Willimon βασίζεται στο βιβλίο Fire & Blood του George R.R. Martin, περιγράφοντας την ενοποίηση των Επτά Βασιλείων του Westeros από τον Aegon I Targaryen, την κατασκευή του Σιδερένιου Θρόνου και τη στρατιωτική κυριαρχία μέσω των δράκων του.

Η ανάθεση του σεναρίου στον Beau Willimon αποτελεί το ισχυρότερο εχέγγυο για την ποιότητα του project. Ο Willimon διαθέτει αποδεδειγμένη εμπειρία στη συγγραφή πολύπλοκων πολιτικών ιντριγκών μέσα από το House of Cards, ενώ η δουλειά του στο Andor του Disney+ απέδειξε την ικανότητά του να διαχειρίζεται καθιερωμένα franchises προσδίδοντας ωμό, ρεαλιστικό και προσγειωμένο τόνο.

Οι δημιουργοί κάνουν λόγο για μια παραγωγή επιπέδου Dune, υποδεικνύοντας τις τεράστιες κλίμακες που απαιτούνται για να απεικονιστεί πειστικά η χρήση τριών γιγαντιαίων δράκων (Balerion, Vhagar, Meraxes) σε ανοιχτά πεδία μάχης.

Για όσους δεν έχουν εντρυφήσει στο σύμπαν του A Song of Ice and Fire, η εκστρατεία του Aegon αποτελεί το σημείο μηδέν της χρονολογίας του Westeros. Όλα τα γεγονότα που παρακολουθήσαμε στο Game of Thrones και το House of the Dragon μετρώνται σε χρόνια Πριν ή Μετά (AC).

Η ιστορία ακολουθεί τον Aegon Targaryen και τις αδερφές-συζύγους του, Visenya και Rhaenys. Ξεκινώντας από το Dragonstone, το προπύργιο των Targaryen μετά την καταστροφή της Valyria, η τριάδα χρησιμοποίησε τους δράκους της για να γονατίσει τα ανεξάρτητα βασίλεια της ηπείρου. Είναι η ιστορία της σφυρηλάτησης του Σιδερένιου Θρόνου από τα σπαθιά των ηττημένων εχθρών και η απαρχή της Δυναστείας των Targaryen που κυβέρνησε για περίπου τρεις αιώνες.

Σημαντικές μάχες, όπως το Field of Fire (όπου και οι τρεις δράκοι αναπτύχθηκαν ταυτόχρονα στο πεδίο της μάχης) ή η καταστροφή του κάστρου Harrenhal από τον δράκο Balerion the Black Dread, αναμένεται να αποτελέσουν τα οπτικά κορύφωση της ταινίας. Το υλικό προσφέρει άφθονη δράση, ωστόσο το στοίχημα του Willimon θα είναι να δώσει βάθος στους χαρακτήρες, καθώς στο βιβλίο Fire & Blood (το οποίο είναι γραμμένο ως ιστορικό χρονικό), ο ίδιος ο Aegon παρουσιάζεται αρκετά μονοδιάστατος, λειτουργώντας περισσότερο ως ιστορικό σύμβολο παρά ως ολοκληρωμένος χαρακτήρας με συγκρούσεις.

Αναμένουμε με τεράστιο ενδιαφέρον ανακοινώσεις για το cast, αλλά και την ημερομηνία πρεμιέρας.