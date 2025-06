Game of Thrones: War For Westeros, ανακοινώθηκε νέο real-time strategy για PC

Το Game of Thrones επεκτείνεται ξανά στον κόσμο του gaming, καθώς αποκαλύφθηκε πως ετοιμάζεται ένα νέο real-time strategy παιχνίδι για PC με τίτλο Game of Thrones: War For Westeros. Η ανακοίνωση έγινε στο πλαίσιο του Summer Game Fest 2025, προκαλώντας ενθουσιασμό στους φίλους του σύμπαντος που δημιούργησε ο George R. R. Martin.

Το War For Westeros μεταφέρει τους παίκτες στην καρδιά των συγκρούσεων για την εξουσία στα Επτά Βασίλεια, δίνοντας τους τη δυνατότητα να αλλάξουν τη ροή της ιστορίας όπως την γνωρίσαμε στη δημοφιλή τηλεοπτική σειρά. Στο trailer της ανακοίνωσης εμφανίζονται γνώριμα πρόσωπα από τη σειρά, ενώ φαίνεται πως οι παίκτες θα μπορούν να διαμορφώσουν το μέλλον του Westeros με τρόπους που δεν είδαμε ποτέ στην οθόνη, με μάχες, αλλαγές συμμαχιών και απρόσμενους θανάτους βασικών χαρακτήρων. Αν και το video δεν περιέχει πραγματικά στιγμιότυπα gameplay, δίνει μια σαφή εικόνα της ατμόσφαιρας και του εύρους της στρατηγικής προσέγγισης που υπόσχεται το παιχνίδι.

Την ανάπτυξη του τίτλου έχει αναλάβει η PlaySide, μια εταιρεία που έχει ήδη δοκιμαστεί στον χώρο των παιχνιδιών στρατηγικής με το Age of Darkness: Final Stand. Η εμπειρία αυτή φαίνεται να αξιοποιείται και στο νέο εγχείρημα, το οποίο φιλοδοξεί να συνδυάσει την πλούσια μυθολογία του Westeros με απαιτητικό και πολυεπίπεδο στρατηγικό gameplay.

Οι gamers θα μπορούν να επιλέξουν να ηγηθούν μεγάλων δυναστειών όπως οι Stark, οι Lannister ή οι Targaryen, ενώ αξιοσημείωτη είναι και η δυνατότητα να παίξει κανείς ως οι δυνάμεις του Night King. Κάθε παράταξη προσφέρει διαφορετικό στυλ παιχνιδιού, με ξεχωριστούς ήρωες, στρατούς και μηχανισμούς, αντλώντας έμπνευση από την αιματοβαμμένη ιστορία του Westeros.

Στις μάχες θα συμμετέχουν μονάδες πεζικού, ιππικού, πολιορκητικές μηχανές, ακόμα και γίγαντες και δράκοι. Οι παίκτες θα μπορούν είτε να επιτεθούν σε άλλες παρατάξεις είτε να αμυνθούν με όλες τις διαθέσιμες δυνάμεις τους. Το παιχνίδι θα περιλαμβάνει τόσο solo campaign για όσους θέλουν να κυριαρχήσουν στα Επτά Βασίλεια, όσο και multiplayer επιλογές, όπου παίκτες θα κονταροχτυπιούνται μεταξύ τους σε μάχες για την απόλυτη κυριαρχία.

Αυτή τη στιγμή, το Game of Thrones: War For Westeros έχει ανακοινωθεί αποκλειστικά για PC και αναμένεται εντός του 2026.