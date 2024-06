Η Microsoft αποκάλυψε το Gears of War: E-Day και πρόκειται για μια prequel «ιστορία προέλευσης» που διαδραματίζεται 14 χρόνια πριν από το πρώτο παιχνίδι Gears of War. Αποκαλύφθηκε κατά τη διάρκεια της σημερινής παρουσίασης Xbox Games Showcase, το E-Day έχει ως πρωταγωνιστή τον αγαπημένο ήρωα των θαυμαστών Marcus Fenix και δίνει στους παίκτες την ευκαιρία να βιώσουν τον τρόμο της διαβόητης Emergence Day.



Στο trailer, το οποίο περιλαμβάνει ένα ορχηστρικό remix του Mad World του Gary Jules (το ίδιο Mad World από το launch trailer του Gears of War), βλέπουμε τον Marcus και τον ήρωα Dom Santiago που επιστρέφει, να έρχονται αντιμέτωποι με την ορδή των Locust. Και παρόλο που γνωρίζουμε αρκετά καλά τη Locust Horde, φαίνεται να είναι η πρώτη μάχη του Marcus και του Dom με αυτούς τους διαβόητους εχθρούς.

Ζήστε τη βίαιη φρίκη της Emergence Day μέσα από τα μάτια του Marcus Fenix, στην ιστορία μιας από τις πιο αναγνωρισμένες περιπέτειες του gaming. Δεκατέσσερα χρόνια πριν από το Gears of War, οι ήρωες του πολέμου Marcus Fenix και Dom Santiago επιστρέφουν στην πατρίδα τους για να αντιμετωπίσουν έναν νέο εφιάλτη: την ορδή των Locust. Αυτά τα υπόγεια τέρατα, γκροτέσκα και αδυσώπητα, ξεσπούν από κάτω, πολιορκώντας την ίδια την Ανθρωπότητα.

Το Xbox λέει ότι το E-Day έχει αναπτυχθεί από την αρχή με την Unreal Engine 5 και υπόσχεται να προσφέρει «πρωτοφανή γραφική πιστότητα».



Δεν υπάρχει ακόμα ημερομηνία ή παράθυρο κυκλοφορίας για το Gears of War: E-Day.