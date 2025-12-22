GhostPairing: Η νέα απειλή που «ξεκλειδώνει» το WhatsApp σας χωρίς κωδικούς

Μια νέα, εξαιρετικά επικίνδυνη μέθοδος υποκλοπής λογαριασμών WhatsApp κάνει την εμφάνισή της, θέτοντας σε κίνδυνο τα προσωπικά δεδομένα εκατομμυρίων χρηστών παγκοσμίως. Οι ειδικοί ασφαλείας κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου για μια τεχνική που παρακάμπτει εντελώς την ανάγκη παραβίασης κωδικών πρόσβασης ή κρυπτογράφησης, εκμεταλλευόμενη αντ' αυτού μια νόμιμη λειτουργία της εφαρμογής: τη σύνδεση συσκευών (Linked Devices).

Η επίθεση, η οποία έχει λάβει την ονομασία «GhostPairing», αποτελεί μια σοβαρή υπενθύμιση ότι η ανθρώπινη απροσεξία παραμένει συχνά ο πιο αδύναμος κρίκος στην αλυσίδα της κυβερνοασφάλειας, ακόμη και όταν τα τεχνικά μέτρα προστασίας είναι ισχυρά.

Πώς λειτουργεί η παγίδα του GhostPairing

Σε αντίθεση με τις παραδοσιακές επιθέσεις brute-force που προσπαθούν να μαντέψουν κωδικούς, το GhostPairing βασίζεται στην κοινωνική μηχανική (social engineering). Η διαδικασία ξεκινά με ένα φαινομενικά αθώο μήνυμα από κάποιον που ο χρήστης θεωρεί έμπιστη επαφή. Το μήνυμα αυτό συνήθως περιέχει έναν σύνδεσμο και ένα δελεαστικό κείμενο, όπως «Δες αυτή τη φωτογραφία σου» ή κάποιο άλλο περιεχόμενο που κινεί την περιέργεια.

Όταν το θύμα κάνει κλικ στον σύνδεσμο, δεν μεταφέρεται σε κάποια εικόνα, αλλά σε μια ψεύτικη σελίδα σύνδεσης, η οποία είναι σχεδιασμένη ώστε να μοιάζει με το περιβάλλον του Facebook ή άλλης γνωστής πλατφόρμας. Εκεί, ζητείται από τον χρήστη να εισάγει τον αριθμό του κινητού του τηλεφώνου για να «συνεχίσει».

Αυτή η ενέργεια πυροδοτεί το επόμενο στάδιο της επίθεσης. Οι χάκερ, έχοντας πλέον τον αριθμό του θύματος, ξεκινούν τη διαδικασία σύνδεσης μιας νέας συσκευής στον λογαριασμό WhatsApp του χρήστη από το δικό τους τερματικό. Το WhatsApp, ακολουθώντας τη νόμιμη διαδικασία του, παράγει έναν κωδικό σύζευξης (pairing code).

Εδώ βρίσκεται η κρίσιμη στιγμή της εξαπάτησης: Η ψεύτικη ιστοσελίδα εμφανίζει στον χρήστη ένα πεδίο και του ζητά να εισάγει τον κωδικό που μόλις έλαβε στο κινητό του, παρουσιάζοντάς το ως μέρος της διαδικασίας ταυτοποίησης ή προβολής του περιεχομένου. Ο ανυποψίαστος χρήστης, πιστεύοντας ότι ολοκληρώνει μια διαδικασία σύνδεσης, εισάγει τον κωδικό στην εφαρμογή του WhatsApp. Στην πραγματικότητα, μόλις έδωσε την έγκρισή του για να συνδεθεί ο υπολογιστής του χάκερ με τον λογαριασμό του.

Αόρατοι εισβολείς: Οι συνέπειες της παραβίασης

Το τρομακτικό στοιχείο της επίθεσης GhostPairing είναι η διακριτικότητά της. Μόλις ολοκληρωθεί η σύνδεση, ο επιτιθέμενος αποκτά πλήρη και ταυτόχρονη πρόσβαση στον λογαριασμό. Μπορεί να διαβάζει μηνύματα σε πραγματικό χρόνο, να βλέπει και να κατεβάζει φωτογραφίες και βίντεο, να ακούει φωνητικά μηνύματα και, το κυριότερο, να στέλνει μηνύματα προσποιούμενος το θύμα.

Αυτή η δυνατότητα πλαστοπροσωπίας επιτρέπει στους εγκληματίες να επεκτείνουν την επίθεση, στέλνοντας τον ίδιο κακόβουλο σύνδεσμο στις επαφές του θύματος, οι οποίες είναι πολύ πιθανότερο να πατήσουν σε ένα link που προέρχεται από γνωστό τους πρόσωπο. Επιπλέον, οι πληροφορίες που συλλέγονται μπορούν να χρησιμοποιηθούν για εκβιασμούς, υποκλοπή τραπεζικών δεδομένων ή άλλες μορφές ηλεκτρονικής απάτης.

Σύμφωνα με αναφορές ερευνητών ασφαλείας, πολλά θύματα δεν αντιλαμβάνονται ποτέ ότι ο λογαριασμός τους έχει παραβιαστεί, καθώς η εφαρμογή στο κινητό τους συνεχίζει να λειτουργεί κανονικά. Η «συνδεδεμένη συσκευή» λειτουργεί στο παρασκήνιο, καταγράφοντας τα πάντα.

Ο μόνος τρόπος εντοπισμού και προστασίας

Δεδομένου ότι η επίθεση δεν παραβιάζει την κρυπτογράφηση του WhatsApp αλλά εκμεταλλεύεται τη νόμιμη λειτουργία του, τα παραδοσιακά antivirus συχνά αδυνατούν να την ανιχνεύσουν άμεσα, ειδικά αν ο χρήστης έχει δώσει τη συγκατάθεσή του (έστω και εν αγνοία του).

Η άμυνα απέναντι στο GhostPairing απαιτεί ενεργή επαγρύπνηση από τον χρήστη. Ο μοναδικός αξιόπιστος τρόπος για να διαπιστώσει κανείς αν έχει πέσει θύμα, είναι ο manual έλεγχος των συνδεδεμένων συσκευών.

Οι χρήστες πρέπει να ακολουθούν τα εξής βήματα τακτικά:

Άνοιγμα του WhatsApp. Μετάβαση στις Ρυθμίσεις (Settings) ή στο μενού με τις τρεις τελείες (Android). Επιλογή της ενότητας «Συνδεδεμένες Συσκευές» (Linked Devices).

Εκεί εμφανίζεται μια λίστα με όλους τους υπολογιστές ή τα tablet που έχουν πρόσβαση στον λογαριασμό. Εάν εντοπιστεί οποιαδήποτε συσκευή που δεν αναγνωρίζει ο χρήστης ή κάποια σύνδεση σε ώρα που ο ίδιος δεν ήταν ενεργός, πρέπει να γίνει άμεση αποσύνδεση (Log out) της συγκεκριμένης συσκευής.

Επιπρόσθετα, η ενεργοποίηση της επαλήθευσης δύο βημάτων (2FA) παραμένει μια κρίσιμη δικλείδα ασφαλείας, αν και στην συγκεκριμένη περίπτωση του GhostPairing η προσοχή στην αλληλεπίδραση με άγνωστους συνδέσμους είναι το πρωταρχικό μέσο προστασίας.

Το μέλλον της ασφάλειας στις εφαρμογές messaging

Το περιστατικό αυτό αναδεικνύει την πολυπλοκότητα του σύγχρονου ψηφιακού εγκλήματος. Οι πλατφόρμες όπως το WhatsApp της Meta επενδύουν διαρκώς σε τεχνολογίες ασφαλείας, ωστόσο η ευκολία χρήσης (όπως η εύκολη σύνδεση συσκευών μέσω QR ή κωδικών) συχνά έρχεται σε σύγκρουση με την απόλυτη ασφάλεια.

Οι ειδικοί συστήνουν καχυποψία απέναντι σε μηνύματα που ζητούν επείγουσες ενέργειες ή οδηγούν σε σελίδες login, ακόμα κι αν προέρχονται από φίλους. Η ψηφιακή παιδεία και η συνειδητοποίηση ότι το κινητό μας αποτελεί πλέον τον «ψηφιακό μας εαυτό», είναι τα μόνα εργαλεία που δεν μπορούν να χακαριστούν εύκολα.