Γιατί η Google θεωρεί ότι τα ad blockers στο YouTube κάνουν κακό

Η μάχη ανάμεσα στους χρήστες που επιθυμούν να απολαμβάνουν περιεχόμενο χωρίς διαφημίσεις και στη Google, που στηρίζει το επιχειρηματικό της μοντέλο σε αυτές, συνεχίζεται αμείωτη. Αυτή τη φορά, ο τεχνολογικός κολοσσός δίνει μια νέα εξήγηση για το γιατί τα ad blockers δεν είναι απλώς ενοχλητικά για την ίδια, αλλά και επιζήμια για τους δημιουργούς περιεχομένου στο YouTube.

Σύμφωνα με πρόσφατη ανακοίνωση υποστήριξης που δημοσίευσε η εταιρεία, τα εργαλεία αποκλεισμού διαφημίσεων επηρεάζουν την ακρίβεια των μετρήσεων προβολών, δημιουργώντας στρεβλώσεις στα στατιστικά στοιχεία των βίντεο. Όπως αναφέρει, όταν ένα σημαντικό ποσοστό του κοινού χρησιμοποιεί τέτοια εργαλεία, τα κανάλια παρατηρούν μεγαλύτερες διακυμάνσεις στην επισκεψιμότητα και στη σταθερότητα των μετρήσεων.

Η Google ξεκαθαρίζει ότι οι δημιουργοί περιεχομένου επηρεάζονται άμεσα από αυτή την πρακτική, καθώς η ακριβής καταγραφή των views αποτελεί βασικό κριτήριο τόσο για την αξιολόγηση της απήχησης των βίντεο όσο και για την οικονομική τους απόδοση μέσω διαφημίσεων. Με άλλα λόγια, τα ad blockers δεν περιορίζουν μόνο τα έσοδα της ίδιας της πλατφόρμας, αλλά έχουν αρνητικό αντίκτυπο και στους YouTubers που στηρίζονται στη διαφημιστική προβολή.

Η θέση της Google δεν είναι καινούργια. Ήδη από τα προηγούμενα χρόνια η εταιρεία είχε δοκιμάσει διάφορες μεθόδους ώστε να δυσκολέψει τη χρήση τέτοιων εργαλείων. Το 2024, για παράδειγμα, υπήρξαν αναφορές ότι δοκιμάζονταν «απαραβίαστες» διαφημίσεις σε επίπεδο server, οι οποίες δεν μπορούσαν να παρακαμφθούν από scripts. Την ίδια χρονιά, η εταιρεία δέχθηκε κατηγορίες ότι τροποποίησε ύπουλα τη λειτουργία του κουμπιού «skip ad», δημιουργώντας πρόσθετες δυσκολίες στους χρήστες.

Το 2025 η τακτική της κλιμακώθηκε, καθώς παρατηρήθηκε ότι σε αρκετούς χρήστες με εγκατεστημένα ad blockers ήταν αδύνατο να ξεκινήσουν την αναπαραγωγή βίντεο. Το μήνυμα ήταν σαφές: όποιος ήθελε πρόσβαση στο περιεχόμενο, έπρεπε να απενεργοποιήσει το λογισμικό αποκλεισμού.

Αξίζει πάντως να σημειωθεί ότι δεν φταίει πάντοτε η Google για τα προβλήματα που εμφανίζονται. Σε αρκετές περιπτώσεις, σφάλματα στους κώδικες των ad blockers έχουν οδηγήσει σε δυσλειτουργίες στο YouTube. Ωστόσο, με τη νέα εξήγηση που δίνει η εταιρεία, η ευθύνη μεταφέρεται πιο ξεκάθαρα στους ίδιους τους χρήστες. Η Google ελπίζει πως, αντιλαμβανόμενοι τις συνέπειες στους αγαπημένους τους δημιουργούς, αυτοί θα ενθαρρυνθούν να εγκαταλείψουν τα εργαλεία αποκλεισμού.

Η δικαιολογία της εταιρείας είναι σίγουρα πειστική, ωστόσο δεν παύει να υπάρχει και μια δεύτερη όψη του νομίσματος. Η μείωση των προβολών δεν οφείλεται αποκλειστικά στα ad blockers. Η άνοδος των εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης, όπως τα AI chatbots και τα συστήματα που δημιουργούν περιλήψεις περιεχομένου, έχει αλλάξει δραστικά τον τρόπο με τον οποίο οι χρήστες καταναλώνουν πληροφορίες. Πολλοί πλέον δεν χρειάζονται να παρακολουθήσουν ένα ολόκληρο βίντεο για να πάρουν την πληροφορία που θέλουν, αφού μπορούν να τη βρουν έτοιμη μέσω ενός AI εργαλείου.

Η αλήθεια βρίσκεται πιθανότατα κάπου στη μέση. Από τη μία, τα εργαλεία αποκλεισμού πράγματι επηρεάζουν τα έσοδα και τα στατιστικά των δημιουργών. Από την άλλη, η αλλαγή στη συμπεριφορά των χρηστών, που πλέον βασίζονται περισσότερο σε τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης, αναδιαμορφώνει τον χάρτη της διαδικτυακής κατανάλωσης περιεχομένου. Το πρόβλημα είναι βαθύτερο και δεν αφορά μόνο την οικονομία των διαφημίσεων αλλά και το ίδιο το μέλλον του διαδικτύου όπως το γνωρίζουμε.

[via]