Gladiator II: Δείτε το πρώτο επικό trailer για το sequel!

Το trailer του Gladiator 2 είναι εδώ και μας προετοιμάζει για μια πραγματικά επική συνέχεια. Στο πολυαναμενόμενο sequel του Μονομάχου του 2000 από τον Ridley Scott, ο Paul Mescal υποδύεται τον Lucius, τον ανιψιό του Commodus του Joaquin Phoenix.



Βλέπουμε για πρώτη φορά τον πρωταγωνιστή του Aftersun σε δράση στο νέο trailer που κυκλοφόρησε σήμερα και δίνει μια ιδέα για την πλοκή του τελευταίου έπους του Scott. Με soundtrack το "No Church In The Wild" των Jay-Z και Kanye West, διαθέτει μεγαλόπνοες σεκάνς, νέους βίαιους εχθρούς και μάχες με ρινόκερους και καρχαρίες.



Μαζί με τον Mescal, η ταινία φέρνει πίσω την Connie Nielsen ως Lucilla και τον Derek Jacobi ως γερουσιαστή Gracchus. Ο Pedro Pascal προστίθεται στο καστ ως Marcus Acacius και ο Denzel Washington ως Macrinus, μαζί με τους Joseph Quinn, Fred Hechinger και May Calamawy.

Το trailer ξεκινά με τον Lucius του Mescal να μιλάει στον Macrinus του Washington, ενώ στην οθόνη προβάλλονται αποσπάσματα από την πρώτη ταινία Gladiator. "Θυμάμαι εκείνη τη μέρα", λέει ο Lucius, "δεν την ξέχασα ποτέ. Όταν ένας σκλάβος μπορούσε να πάρει εκδίκηση από έναν αυτοκράτορα". Βλέπουμε τον Maximus του Russell Crowe στο Κολοσσαίο, ενώ ο νεαρός Lucius παρακολουθεί. Το sequel μας μεταφέρει δεκαετίες μετά την αρχική ταινία και ο Lucius δεν έχει καμία μνήμη για την οικογένειά του ή για το ποιος τον μεγάλωσε, πέρα από αυτή την ανάμνηση. Ο Macrinus βλέπει κάτι σε αυτόν και ορκίζεται να τον κάνει "όργανό" του.



Στο πρώτο trailer του Gladiator 2 υπάρχουν μερικές πραγματικά επικές σκηνές μάχης, καθώς ο Lucius παρασύρεται από τον Macrinus για να μπει στην αρένα. Χωρίς αμφιβολία, η πιο άγρια είναι η σεκάνς με τον καρχαρία. Το Κολοσσαίο γεμίζει με νερό καθώς οι μονομάχοι εισέρχονται σε μια βάρκα με καρχαρίες να κολυμπούν από κάτω τους. Κάποια στιγμή, ένας μαχητής πέφτει στο νερό με αιματηρές συνέπειες. Και δεν είναι μόνο αυτό, αφού υπάρχει και μια μάχη με ρινόκερους!

Αν και δεν έχει αποκαλυφθεί ακόμη όλη η πλοκή του Gladiator 2, το trailer μας δίνει την καλύτερη ιδέα. Αφού το σπίτι του Lucius δέχεται εισβολή από τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία και τον στρατηγό της, Marcus Acacius, βρίσκεται αιχμάλωτος. Εκεί τον βρίσκει ο Macrinus και τον παίρνει υπό την προστασία του. "Έχεις κάτι μέσα σου. Οργή. Η οργή είναι το χάρισμά σου", του λέει ο Macrinus καθώς ο Lucius ορκίζεται να καταστρέψει όλη τη Ρώμη, αλλά παραδέχεται ότι θα αρκεστεί σε έναν στρατηγό.



Ο εν λόγω στρατηγός είναι ο Marcus Acacius του Pascal, τον οποίο συναντάμε για πρώτη φορά καθώς οι νέοι αυτοκράτορες Geta και Caracalla, είναι ενθουσιασμένοι μαζί του. Από τις πρώτες λεπτομέρειες που κυκλοφόρησαν από το Vanity Fair, γνωρίζουμε ότι υπάρχει ιστορία μεταξύ του Lucius και του Marcus Acacius, και φαίνεται ότι τους προετοιμάζουν για μια σκληρή μάχη. Βλέπουμε την ωμή οργή στο τέλος του trailer καθώς το ζευγάρι έρχεται αντιμέτωπο. "Έτσι αντιμετωπίζει η Ρώμη τους ήρωές της", ουρλιάζει ο Lucius, απηχώντας τη σφοδρότητα του λόγου του Maximus.



Το Gladiator 2 βγαίνει στις κινηματογραφικές αίθουσες στις 22 Νοεμβρίου 2024.