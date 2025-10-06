Gmail: Η AI θα διαβάζει τα email μας - Τι πρέπει να απενεργοποιήσεις μέχρι τις 10 Οκτωβρίου

Μια σημαντική αλλαγή έρχεται στο Gmail από την Παρασκευή 10 Οκτωβρίου, καθώς η Google θα ενεργοποιήσει αυτόματα μια νέα λειτουργία τεχνητής νοημοσύνης με την ονομασία AI Enhanced Classification and Review. Το νέο αυτό σύστημα, που βασίζεται στην πλατφόρμα Gemini, θα έχει τη δυνατότητα να αναλύει το περιεχόμενο των εισερχόμενων email, συμπεριλαμβανομένων του αποστολέα, του θέματος, του κυρίως κειμένου και των συνημμένων αρχείων. Στόχος της εταιρείας, όπως αναφέρει, είναι η συλλογή δεδομένων που θα επιτρέψουν τη δημιουργία πιο στοχευμένων διαφημίσεων.

Η ανακοίνωση έχει προκαλέσει έντονο προβληματισμό για ζητήματα ιδιωτικότητας, καθώς η λειτουργία αυτή θα ενεργοποιηθεί αυτόματα και χωρίς να ζητείται προηγουμένως η συγκατάθεση του χρήστη. Με απλά λόγια, όσοι διαθέτουν λογαριασμό Gmail θα βρεθούν να συμμετέχουν στη νέα πολιτική δεδομένων εκ προοιμίου, εκτός εάν επιλέξουν οι ίδιοι να την απενεργοποιήσουν.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν διαρρεύσει, η τεχνητή νοημοσύνη της Google δεν θα «διαβάζει» χειροκίνητα τα μηνύματα, αλλά θα πραγματοποιεί αυτόματη ανάλυση με βάση λέξεις-κλειδιά, συμφραζόμενα και θεματικές ενότητες. Ο σκοπός είναι η διαμόρφωση προφίλ χρήστη ώστε να εμφανίζονται πιο εξατομικευμένες διαφημίσεις και προτάσεις, όχι μόνο μέσα στο Gmail, αλλά και σε άλλες υπηρεσίες της Google.

Πώς μπορείς να προστατεύσεις την ιδιωτικότητά σου

Για όσους δεν επιθυμούν η τεχνητή νοημοσύνη να έχει πρόσβαση στα email τους, υπάρχει τρόπος να εμποδίσουν τη λειτουργία αυτή πριν από την ενεργοποίησή της. Η απενεργοποίηση γίνεται μέσα από τις ρυθμίσεις του Gmail και μπορεί να πραγματοποιηθεί τόσο από υπολογιστή όσο και από κινητό.

Από υπολογιστή:

Άνοιξε το Gmail και κάνε κλικ στο γρανάζι επάνω δεξιά. Επίλεξε την επιλογή “View all settings”. Μεταφέρσου στην καρτέλα “General” και εντόπισε τις ενότητες που σχετίζονται με τα “Smart Features and Personalization”. Απενεργοποίησε τις επιλογές που επιτρέπουν ανάλυση δεδομένων, ειδικά εκείνες που αφορούν τις λειτουργίες Smart Writing, Intelligent Response, Shipment Tracking, Reminders και άλλες έξυπνες λειτουργίες.

Από smartphone:

Άνοιξε την εφαρμογή Gmail. Πάτησε τις τρεις γραμμές επάνω αριστερά. Πήγαινε στις “Settings” και επίλεξε τον λογαριασμό που θέλεις να ρυθμίσεις. Εντόπισε τις ίδιες επιλογές “Smart Features and Personalization” και απενεργοποίησέ τις.

Με αυτό τον τρόπο, το Gemini δεν θα μπορεί να σαρώνει το περιεχόμενο των email σου για διαφημιστικούς σκοπούς. Αν θέλεις να ενισχύσεις ακόμη περισσότερο την προστασία σου, μπορείς να επισκεφθείς τη σελίδα του λογαριασμού σου στη Google, να πας στην ενότητα “Data and Privacy” και να απενεργοποιήσεις την επιλογή “Web and App Activity”, η οποία περιορίζει σημαντικά τη συλλογή δεδομένων από τις εφαρμογές και την περιήγηση.

Μια πολιτική που προκαλεί αντιδράσεις

Η Google υποστηρίζει ότι η νέα λειτουργία βασίζεται αποκλειστικά σε μηχανική ανάλυση δεδομένων και δεν παραβιάζει την ιδιωτικότητα των χρηστών, καθώς δεν υπάρχει ανθρώπινη πρόσβαση στα μηνύματα. Ωστόσο, η ενεργοποίηση της υπηρεσίας χωρίς ρητή συγκατάθεση θεωρείται από πολλούς ειδικούς προβληματική πρακτική, καθώς μεταθέτει την ευθύνη στον χρήστη να προστατεύσει μόνος του τα δεδομένα του.

Ουσιαστικά, η εταιρεία εφαρμόζει το μοντέλο του opt-out, όπου η συναίνεση θεωρείται δεδομένη εκτός εάν ο χρήστης επιλέξει ενεργά να την αποσύρει. Αυτή η προσέγγιση έχει προκαλέσει αντιδράσεις τόσο από οργανώσεις ψηφιακών δικαιωμάτων όσο και από νομικούς κύκλους, που θεωρούν ότι η πρακτική αυτή μπορεί να έρχεται σε σύγκρουση με το GDPR και το δικαίωμα του χρήστη στην ιδιωτικότητα των επικοινωνιών του.

Η ισορροπία ανάμεσα στην καινοτομία και την ιδιωτικότητα

Το Gmail διαθέτει ήδη μια σειρά από λειτουργίες που χρησιμοποιούν τεχνητή νοημοσύνη, όπως η αυτόματη απάντηση, η πρόβλεψη κειμένου και η ταξινόμηση μηνυμάτων με βάση τη σημασία τους. Ωστόσο, η νέα αυτή πρωτοβουλία ανεβάζει τον πήχη, αφού φέρνει τη διαφημιστική στόχευση μέσα στα προσωπικά εισερχόμενα του χρήστη.

Η Google φαίνεται να επιδιώκει να ενισχύσει την εμπορική αξία του οικοσυστήματός της, αλλά η επιλογή να προχωρήσει χωρίς ξεκάθαρη ενημέρωση και επιλογή συμμετοχής ίσως υπονομεύσει την εμπιστοσύνη των χρηστών της.