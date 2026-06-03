God of War Laufey: Ανακοινώθηκε επίσημα για το PS5 με πρωταγωνίστρια τη σύζυγο του Kratos

Η Sony προχώρησε στην επίσημη αποκάλυψη του επόμενου κεφαλαίου για το κορυφαίο της franchise, στο πλαίσιο της εκδήλωσης State of Play. Το God of War Laufey αποτελεί μια σημαντική στροφή για τη σειρά, αφήνοντας πίσω του τον Kratos και τον Atreus για να εστιάσει αποκλειστικά στην Laufey (ή Faye). Ο θάνατος της ήταν το γεγονός που πυροδότησε τα γεγονότα του τίτλου του 2018, όμως όπως αποδεικνύεται, ο θάνατος ήταν απλώς η αρχή του δικού της ταξιδιού.

Η πλοκή εκτυλίσσεται στο Everywhen, ένα βασίλειο που λειτουργεί ως η μετά θάνατον ζωή των θεών από διάφορα πάνθεα. Η Faye ξυπνά μετά την κηδεία της (εκεί όπου ο Kratos και ο Atreus διασκόρπισαν τις στάχτες της) και συνειδητοποιεί ότι τα σχέδια που είχε καταστρώσει για να προστατεύσει την οικογένειά της βρίσκονται σε κίνδυνο. Το στοιχείο που ξεχωρίζει είναι η άμεση εισαγωγή θεοτήτων από εντελώς διαφορετικές μυθολογίες. Τα πρώτα πλάνα αποκάλυψαν τη Sekhmet από την Αιγυπτιακή μυθολογία και τον Begtse, τον θεό του πολέμου της Μογγολικής μυθολογίας, επιβεβαιώνοντας ότι η Santa Monica Studio ανοίγει τα φτερά της πέρα από τη Σκανδιναβία.

Η Game Director του τίτλου, Ariel Lawrence, μαζί με τον Cory Barlog (Head of Creative), εξήγησαν ότι η Faye απαιτούσε μια εντελώς διαφορετική προσέγγιση στον χειρισμό. Σε αντίθεση με το βαρύ και «γειωμένο» στυλ του Kratos, η Faye είναι εξαιρετικά ευέλικτη. Το combat system συνδυάζει την ταχύτητα των παλαιότερων God of War (εποχής αρχαίας Ελλάδας) με το σύγχρονο, over-the-shoulder perspective. Επιπλέον, η σχέση της με τη μαγεία είναι πολύ πιο οργανική σε σύγκριση με τον επιφυλακτικό Kratos.

Αυτό που προκάλεσε ιδιαίτερη εντύπωση, ωστόσο, είναι οι νέοι «σύμμαχοι» της Faye. Πρώτος είναι ο Phranque, ένας ομιλών ζελατινώδης κύβος με τη φωνή του Jack Quaid (The Boys). Ο δεύτερος είναι η Rue (με τη φωνή της Perlina Lau), η οποία αποτελείται από νοήμονες κορδέλες προσκολλημένες στο νέο, εμβληματικό σπαθί της Faye. Αυτοί οι χαρακτήρες δεν βοηθούν απλώς στη μάχη με combos, αλλά προσφέρουν και το απαραίτητο comic relief, αναλαμβάνοντας λειτουργικά τον ρόλο που είχε ο Atreus.

Παρά τον εντυπωσιακό τεχνικό τομέα, η ανακοίνωση προκάλεσε άμεσα αντιδράσεις στα κοινωνικά δίκτυα και τα fora. Η απόφαση να αφαιρεθεί ο Kratos από τη θέση του πρωταγωνιστή ήταν αναμενόμενο να δημιουργήσει αντιδράσεις στους σκληροπυρηνικούς οπαδούς. Παράλληλα, το χιούμορ και το έντονο στοιχείο της φαντασίας (όπως ο ομιλών κύβος) ξένισαν αρκετούς παίκτες, οι οποίοι θεωρούν ότι παραβιάζεται ο σοβαρός και βίαιος τόνος της σειράς.

Από την άλλη πλευρά, μια μεγάλη μερίδα της κοινότητας επικροτεί τη φρεσκάδα που αποπνέει το gameplay και την ευκαιρία να γνωρίσουμε επιτέλους τις πλήρεις δυνατότητες της Faye — μιας πολεμίστριας που σύμφωνα με το lore του God of War Ragnarok, είχε καταφέρει να αντιμετωπίσει τον Thor επί ίσοις όροις.

Πιθανότατα έχουμε αρκετό καιρό μπροστά μας μέχρι την κυκλοφορία του God of War Laufey, καθώς η Sony δεν αποκάλυψε ακριβή ημερομηνία.