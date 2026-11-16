Godeal24 Black Friday: Εκπτώσεις έως 90% σε άδειες Windows 11 Pro και Office 2024

Σύνοψη

Εκπτώσεις έως και 90% σε κλειδιά λογισμικού Microsoft από το Godeal24.

Το Office 2024 Pro κοστίζει 21,27€ (μονή άδεια) και περιλαμβάνει Word, Excel, PowerPoint και Outlook.

Το λειτουργικό σύστημα Windows 11 Pro προσφέρεται στην εξαιρετικά προσιτή τιμή των 12,25€.

Διατίθενται ειδικά πακέτα χονδρικής για επιχειρήσεις και bundles με εκπτωτικά κουπόνια ("SGO62").

Η υποστήριξη πελατών είναι διαθέσιμη όλο το 24ωρο και η παράδοση των αδειών γίνεται άμεσα μέσω email.

Οι αγορές της Black Friday αποτελούν την ιδανική ευκαιρία για την αναβάθμιση του ψηφιακού σας εξοπλισμού χωρίς να χρειαστεί να ξοδέψετε υπέρογκα ποσά για απαραίτητα ψηφιακά εργαλεία. Το γνωστό ηλεκτρονικό κατάστημα Godeal24 επιστρέφει δυναμικά με την εκστρατεία Black Friday Crazy Sale, φέρνοντας στους καταναλωτές ασυναγώνιστες εκπτώσεις που αγγίζουν το 90% σε κορυφαία προϊόντα λογισμικού, εξασφαλίζοντας έτσι τον ιδανικό συνδυασμό χαμηλού κόστους και υψηλής παραγωγικότητας για οικιακούς και επαγγελματικούς χρήστες. Η μεγάλη αυτή προσφορά ξεκινά στις 16 Νοεμβρίου και πρόκειται να διαρκέσει μέχρι την 1η Δεκεμβρίου 2026, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα αναγκών της σύγχρονης ψηφιακής καθημερινότητας.

Όσοι αναζητούν μια αξιόπιστη και ολοκληρωμένη σουίτα γραφείου, μπορούν πλέον να αποκτήσουν το Office 2024 Pro Plus, το οποίο περιλαμβάνει τα πασίγνωστα προγράμματα Word, Excel, PowerPoint και Outlook, προσφέροντας όλα τα απαραίτητα εργαλεία για την κάλυψη των καθημερινών αναγκών παραγωγικότητας. Η αγορά της συγκεκριμένης σουίτας γίνεται με μια εφάπαξ πληρωμή, αποφεύγοντας τις ενοχλητικές μηνιαίες ή ετήσιες συνδρομές που επιβαρύνουν τον προϋπολογισμό των καταναλωτών. Η μεμονωμένη άδεια χρήσης για έναν υπολογιστή προσφέρεται στην προνομιακή τιμή των 21,27€, ενώ για τους χρήστες ή τις μικρές επιχειρήσεις που απαιτούν πολλαπλές εγκαταστάσεις, το πακέτο των πέντε αδειών διαμορφώνει το κόστος μόλις στα 18,85€ ανά υπολογιστή. Παράλληλα, υπάρχουν διαθέσιμες και παλαιότερες εκδόσεις, όπως το Office 2021 Pro Plus με 25,27€ και το Office 2019 Pro Plus με 24,75€, αλλά και συνδρομητικά προγράμματα Office 365 για όσους προτιμούν τη συνεχή παροχή υπηρεσιών στο cloud.

Οι χρήστες των λειτουργικών συστημάτων της Microsoft έχουν επίσης σοβαρούς λόγους να εκμεταλλευτούν τις τρέχουσες προσφορές. Με την επίσημη υποστήριξη των Windows 10 να έχει τερματιστεί οριστικά από τις 14 Οκτωβρίου 2025, η μετάβαση στο πιο σύγχρονο, ασφαλές και αποδοτικό περιβάλλον των Windows 11 Pro καθίσταται πλέον επιτακτική. Η απόκτηση του νέου λειτουργικού συστήματος μέσα από την εκπτωτική ενέργεια του Godeal24 κοστίζει μόλις 12,25€ και προσφέρει πρόσβαση σε προηγμένα επαγγελματικά χαρακτηριστικά που αυξάνουν την ασφάλεια και την ευελιξία, όπως η κρυπτογράφηση δεδομένων BitLocker, η λειτουργία Remote Desktop και η τεχνολογία εικονικοποίησης Hyper-V.

Ο πλήρης κατάλογος των προσφορών της Godeal24

Για όσους επιθυμούν να καλύψουν διαφορετικές ανάγκες, η πλατφόρμα διαθέτει ένα ευρύ φάσμα επιλογών, από παλαιότερες αξιόπιστες εκδόσεις λογισμικού μέχρι εξειδικευμένα λειτουργικά συστήματα και εργαλεία.

Αποκλειστικές προσφορές σε Office Suite

Προσφορές σε Windows

Εκπτωτικά πακέτα (Bundles) με τον κωδικό "SGO62"

Χρήσιμα εργαλεία

Η διαδικασία παραγγελίας από το Godeal24 χαρακτηρίζεται από μέγιστη απλότητα και ταχύτητα. Μετά την ολοκλήρωση της πληρωμής, το ψηφιακό κλειδί της άδειας παραδίδεται μέσα σε λίγα λεπτά απευθείας στο email του αγοραστή, συνοδευόμενο από λεπτομερείς και κατανοητές οδηγίες για την ορθή εγκατάσταση και ενεργοποίηση του προϊόντος. Η πλατφόρμα διαθέτει τμήμα εξυπηρέτησης πελατών που λειτουργεί αδιάκοπα (24/7), προσφέροντας τεχνική υποστήριξη τόσο πριν όσο και μετά την αγορά μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης service@godeal24.com. Η αξιοπιστία του καταστήματος επιβεβαιώνεται περίτρανα από την υψηλότατη βαθμολογία των 4,8 αστέρων στην ανεξάρτητη πλατφόρμα αξιολογήσεων Trustpilot, η οποία αντανακλά την απόλυτη ικανοποίηση των καταναλωτών.